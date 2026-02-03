  • Megjelenítés
FONTOS Rejtélyes üzenetet tett közzé Orbán Viktor: nagy dolog készül február 14-én
Öveket becsatolni: mutatjuk, mi történik ma az arannyal és az ezüsttel!
Üzlet

Öveket becsatolni: mutatjuk, mi történik ma az arannyal és az ezüsttel!

Portfolio
Elsősorban a második negyedéves gyorsjelentési szezon friss számai és az amerikai kamatpálya alakulásával kapcsolatos várakozások befolyásolják a tőzsdei hangulatot. A befektetők többek között a nemesfémekre figyelhetnek ma is: pénteken hatalmas zuhanást láthattunk az aranynál és az ezüstnél is, tegnap is nagyon szélesek voltak a kilengések és a megnövekedett volatilitás vélhetően velünk marad még egy darabig. Ami a konkrét tőzsdei kilátásokat illeti: Ázsiában jó hangulatban telt a nap, Európában is emelkedés jöhet a tőzsdéken.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Megosztás

2008 óta nem volt ilyen az aranynál

Egyre nagyobb rali van kibontakozóban a nemesfémek piacán, az arany már 6 százalékos pluszban van. Ez 278 dolláros ugrást jelent a jegyzésben - a Reuters adatbázisa szerint 2008 óta nem láthattunk ilyen jelentős ugrást dollárban kifejezve.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Erős kezdés Európában

Emelkedéssel indítják a napot a vezető európai tőzsdék: a DAX 0,8 százalékkal, a CAC fél százalékkal, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékkal került flejebb.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Menetel az OTP részvénye

Nincs megállás a magyar tőzsdén, tovább emelkednek a hazai blue chipek, élen az OTP-vel és a Mollal. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Tovább a cikkhez
Menetel az OTP részvénye
Megosztás

Mi lesz a magyar tőzsdével? Áprilisban kiderülhet

A befektetők egyre merészebb fogadásokat kötnek a magyar részvényekre, kötvényekre és a forintra az április 12-i választások előtt, amelyek akár alapjaiban is átalakíthatják az ország jövőjét a Bloomberg által megkérdezett szakértők szerint. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Tovább a cikkhez
Mi lesz a magyar tőzsdével? Áprilisban kiderülhet
Megosztás

Nagy dobás a Richtertől: új szintre lép az együttműködés a japán partnerrel

A Richter és a japán Fuji Pharma bejelentette, hogy tovább bővíti és hosszú távon is megerősíti stratégiai együttműködését. A két vállalat kapcsolata nem új: évek óta szorosan együtt dolgoznak a nőgyógyászat területén.

Tovább a cikkhez
Nagy dobás a Richtertől: új szintre lép az együttműködés a japán partnerrel
Megosztás

Jelentett a tőzsde legtitokzatosabb cége

A Palantir felülmúlta a Wall Street várakozásait a negyedik negyedévben, miközben egyre több vállalat és az amerikai kormányzat is versenyt fut a cég mesterségesintelligencia-eszközeinek megvásárlásáért - írja a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Tovább a cikkhez
Jelentett a tőzsde legtitokzatosabb cége
Megosztás

Történelmi rekordot döntöttek ezek a techóriások: 18 éve nem láttak ilyet a befektetők

A mesterséges intelligencia rohamos terjedése világszerte felpörgette a memóriachipek iránti keresletet, ami újabb lendületet adott a dél-koreai tőzsdének. A Kospi-index ma történelmi csúcsra ugrott, miután a chipgyártók részvényei komoly raliba kezdtek, írja a Bloomberg. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Tovább a cikkhez
Történelmi rekordot döntöttek ezek a techóriások: 18 éve nem láttak ilyet a befektetők
Megosztás

Kilőtt az arany!

Elképesztő volatilitás figyelhető meg a nemesfémek piacán: a pénteki és tegnapi esést követően most felpattant az arany és az ezüst is.

Tovább a cikkhez
Kilőtt az arany!
Megosztás

Emelkedés jöhet a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,5 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,7 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel kifejezetten jó hangulat látszik, a Kospi 6,8 százalékot ralizott, a Nikkei 3,69 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,2 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 1,2 százalékos mínuszban áll.
  • Emelkedéssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,84 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,77 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,09 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,32 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,59 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma itthon az MNB publikálja a hitelintézetek decemberi összevont mérlegét, nemzetközi fronton pedig a francia januári inflációs adat kerül a fókuszba.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 15,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,5 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 31,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 10,3 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 9,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 407,66 1,1% 0,0% 2,1% 2,8% 10,9% 61,0%
S&P 500 6 976,44 0,5% 0,4% 1,7% 1,9% 15,5% 82,3%
Nasdaq 25 738,61 0,7% 0,1% 2,1% 1,9% 19,8% 91,3%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 52 655,18 -1,3% -0,4% 4,6% 4,6% 33,1% 85,7%
Hang Seng 26 775,57 -2,2% 0,0% 1,7% 4,5% 32,4% -8,5%
CSI 300 4 605,98 -2,1% -2,1% -0,5% -0,5% 20,7% -16,3%
Európai részvényindexek              
DAX 24 797,52 1,1% -0,5% 1,1% 1,3% 14,1% 79,2%
CAC 8 181,17 0,7% 0,6% -0,2% 0,4% 2,9% 47,1%
FTSE 10 341,56 1,2% 1,9% 3,9% 4,1% 19,2% 58,7%
FTSE MIB 46 005,21 1,0% 2,3% 1,4% 2,4% 26,1% 108,5%
IBEX 18 115,2 1,3% 2,5% 3,6% 4,7% 46,5% 127,8%
Régiós részvényindexek              
BUX 128 391 -0,3% 1,4% 15,6% 15,6% 50,2% 191,1%
ATX 5 658,25 1,0% 2,4% 5,7% 6,2% 46,4% 91,2%
PX 2 776,32 0,5% 1,3% 2,8% 3,4% 48,4% 165,0%
Magyar blue chipek              
OTP 40 400 -0,3% 1,4% 15,1% 15,1% 65,9% 190,9%
Mol 3 856 -1,9% 0,5% 31,2% 31,2% 34,0% 71,4%
Richter 10 880 1,0% 3,4% 10,3% 10,3% 6,9% 31,8%
Magyar Telekom 2 040 2,1% 4,8% 13,8% 13,8% 47,2% 418,4%
Nyersanyagok              
WTI 61,6 -4,5% 1,9% 7,7% 7,6% -15,4% 12,5%
Brent 66,38 -6,2% 1,2% 9,1% 9,1% -13,6% 15,4%
Arany 4 697,05 -6,6% -7,9% 8,7% 8,6% 67,2% 155,5%
Devizák              
EURHUF 381,4 0,2% 0,0% -0,6% -0,7% -6,4% 7,3%
USDHUF 323,4396 1,1% 0,9% -0,9% -1,1% -17,5% 9,4%
GBPHUF 441,6650 0,3% 0,5% 0,4% 0,2% -9,4% 9,5%
EURUSD 1,1792 -0,9% -0,9% 0,3% 0,4% 13,4% -2,0%
USDJPY 154,2200 0,0% 0,3% -1,5% -1,6% -0,4% 46,7%
GBPUSD 1,3628 -0,7% -0,6% 0,9% 1,3% 9,7% 0,0%
Kriptovaluták              
Bitcoin 78 666 -6,5% -10,9% -12,5% -11,3% -23,2% 121,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,28 0,5% 1,6% 2,0% 2,8% -5,9% 286,7%
10 éves német állampapírhozam 2,83 0,7% -0,1% -2,6% -1,2% 16,2% -653,2%
10 éves magyar állampapírhozam 6,59 -0,2% -0,6% -4,1% -4,1% -1,3% 163,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Távozik a Tesco vezérigazgatója

Soha nem látott célár érkezett az OTP-re!

Kimondta az EKB döntéshozója: a következő lépésünk kamatemelés lehet

Címlapkép forrása: Koonsiri Boonnak

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Az arany és az ezüst még mindig az évtized befektetése?
Pluszban zárt Amerika
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility