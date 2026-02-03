Szomorú rekord a lakásbiztosításoknál: milliárdokat vitt el néhány viharos nap

A biztosítótársaság összesítése szerint a lakóingatlanokat érintő károk megoszlása lényegében nem változott. Továbbra is a csőtörések állnak az első helyen, az összes bejelentett esemény közel 30 százalékát adják. Ha azonban összevontan vizsgáljuk az időjáráshoz köthető károkat – a viharkárokat, beázásokat, villámcsapásokat, jégveréseket és más természeti jelenségek okozta eseteket –, azok együttes súlya már meghaladja a csőtörések arányát.
Az emberi tényezőre visszavezethető károk viszont jelentősen mérséklődtek. A betöréses lopások, a rongálások és különösen a figyelmetlenség miatt szükségessé váló zárcserék száma látványosan visszaesett. Utóbbi esetében 2024-hez képest több mint 50 százalékos csökkenés látható. A kedvező folyamat hátterében a fokozott elővigyázatosság, valamint a korszerű biztonságtechnikai megoldások szélesebb körű elterjedése állhat.
Kivételes pusztítást hozott a tavalyi július
Az év első fele és vége viszonylag nyugodtan telt, február, december és január hozta a legkevesebb kárigényt. Június szintén szokatlanul csendes volt: a megelőző két év azonos időszakához képest kevesebb mint feleannyi esetet regisztráltak.
Július azonban minden korábbi rekordot megdöntött.
Az Allianz adatai szerint az elmúlt tizenkét év legintenzívebb viharrendszere vonult át az ország felett. Trópusi jellegű zivatarok, jégeső és orkánerejű szélrohamok okoztak kiterjedt károkat. A természeti csapás országos léptékű pusztítást végzett, és időlegesen a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér működését is megbénította.
"A legnagyobb károkat okozó viharok az elmúlt bő évtizedben döntően ekkorra estek: 2014 és 2025 között a júliusi hónapokban akkora volt az összes kárkifizetés, mint a májusi és augusztusi kifizetések együttvéve" – mondta Borbély Krisztián, az Allianz Hungária kárrendezési igazgatóságának vezetője. Hozzátette, hogy 2025 júliusa nemcsak a viharok miatt bizonyult kritikusnak: ebben a hónapban regisztrálták a legtöbb betöréses lopást, balesetet és csőtörést is.
A tűzesetek vezetik a kárlistát
Az átlagos kárkifizetés összege káreseményenként valamivel meghaladta a 100 ezer forintot. A legnagyobb anyagi veszteséget a tűzesetek okozzák, átlagosan több mint 1,5 millió forintos kifizetéssel. A természeti károk közül a villámcsapás közel 200 ezer, míg a jégverés átlagosan 170 ezer forint feletti kárt jelent egy-egy esetben.
"A természeti hatások egyre szélsőségesebbek, és bár sok mindenre nincs befolyásunk, a következmények kezelése tervezhető" – hangsúlyozta Borbély Krisztián. Szerinte elengedhetetlen, hogy az ingatlantulajdonosok olyan biztosítást kössenek, amely megfelelő fedezetet és elegendő összeget nyújt a váratlan anyagi terhek kezelésére.
Irreális duguláselhárítási számlák
Külön problémát jelentenek a túlárazott duguláselhárítási szolgáltatások. A biztosító tapasztalatai szerint tavaly több alkalommal is milliós nagyságrendű számlákat állítottak ki egyes vállalkozások. Egy konkrét esetben 1 millió 721 ezer forintról szólt a számla. A szolgáltatók gyakran azzal érvelnek, hogy a költségeket úgyis megtéríti a biztosító, ám a gyakorlatban csak a szerződési feltételeknek megfelelő, reális összeget lehet kifizetni.
Borbély Krisztián azt javasolja, hogy az ügyfelek megbízható szakembereket válasszanak személyes ajánlás alapján, vagy vegyék igénybe a lakásbiztosításokhoz kapcsolódó assistance szolgáltatásokat. "A biztosítóval szerződéses kapcsolatban álló partnerek előre rögzített díjtáblázat alapján dolgoznak, ami teljesen kiszámíthatóvá teszi a szerelési munkák költségeit" – fogalmazott a szakember. Hozzátette: így elkerülhető, hogy a károsult magára maradjon egy többszázezres vagy akár milliós számlával.
Címlapkép forrása: Portfolio
