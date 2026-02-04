Bróker Marcsi után itt van Bróker Józsi: százmilliókat csaltak ki jóhiszemű magyaroktól

A Hit Gyülekezetének egyik ismert lelkésze ellen súlyos vádak fogalmazódtak meg: a gyanú szerint jelentős összegekkel károsította meg saját híveinek egy csoportját. A lap információi szerint Nagy József, aki korábban Egerben szolgált, és a közösségi médiában mintegy 38 ezer követőt gyűjtött, különféle befektetési lehetőségeket kínált a gyülekezeti tagoknak.

A megtévesztett embereknek bitcoinnal, dubaji ingatlanokkal és napelempark-beruházásokkal kapcsolatos üzleteket ajánlott, ez utóbbit állítólag kriptovaluta-bányászati célokra.

A lap úgy tudja, az egyik károsult, egy idős lelkésztársa 20 millió forintot adott át neki befektetési céllal, de ennél jóval magasabb összegekről is érkeztek beszámolók. A megkárosítottak száma hozzávetőleg 40-50 fő lehet. Az érintettek különösen nehéz helyzetben vannak, mert az alkalmazott üzleti konstrukciók jellege miatt tartanak attól, hogy hatósági eljárást kezdeményezzenek.

Az ügy hónapokig rejtve maradt a nyilvánosság előtt, de decemberben egy már köztudott lehetett az egyházon belül, hogy a lelkész jelentős tartozást halmozott fel; az összeg egyes becslések szerint akár az egymilliárd forintos nagyságrendet is elérheti.

Nagy József nemrégiben eltűnt a közösségi platformokról, előtte azonban búcsúüzenetet tett közzé. Ebben azt írta: "Az elmúlt időszak eseményei arra indítottak, hogy több időt töltsek a családommal, feleségemmel, gyermekeimmel, unokáimmal, és több időt fordítsak az Úrban való személyes épülésemre, fejlődésemre! A Szentírás arra tanít minket, hogy megvan az ideje a szólásnak, és megvan az ideje a hallgatásnak is. Számomra most a hallgatás és a befelé figyelés ideje jött el."

A Hit Gyülekezete vezetősége 2026. január 30-án adott ki hivatalos nyilatkozatot az esetről. A közlemény szerint az egyház Fegyelmi Bizottsága már 2025. október 1-jei hatállyal felfüggesztette Nagy József lelkészi tevékenységét. A bizottság megállapította, hogy Nagy József magánjellegű pénzügyi, befektetési tevékenysége, amely a Hit Gyülekezete vezetőségének tudta nélkül jött létre és zajlott, és amelyben a Gyülekezet semmilyen formában nem vett részt, és amelyből semmilyen formában nem profitált, sokakat megkárosított és hátrányos helyzetbe hozott.

A hivatalos állásfoglalás szerint a lelkész elismerte tettét és felelősségét, és kifejezte megbánását. A közlemény hangsúlyozza, hogy Nagy József tevékenysége önmagában is összeférhetetlen a lelkészi szolgálattal szemben támasztott erkölcsi követelményekkel, és alkalmas a lelkészi hivatásba vetett bizalom aláásására, valamint a Gyülekezet jó hírnevének súlyos rombolására.

A felfüggesztés határozatlan időre szól, a vezetőség pedig jelezte, hogy az érintett felek közötti jogviszonyok és viták rendeződésétől függően további intézkedések várhatók.

Hogyan ismerhetők fel a gyanús, feltehetően illegális "befektetési" tevékenységek?



Legitim befektetési szolgáltató soha nem kér készpénzt a képviselőjén keresztül, és nem kéri a pénz átutalását magánszemélyek számlájára vagy névtelen csatornákra (pl. kriptovaluta, Western Union stb). A befektetésre szánt összeget minden esetben az adott pénzügyi intézmény hivatalos, saját nevére szóló bankszámlájára kell utalni.



Mielőtt bármilyen összeget elküldenél, mindenképpen ellenőrizd a szolgáltatót a Magyar Nemzeti Bank felületein. Az MNB Intézménykeresőjében (https://intezmenykereso.mnb.hu/) meggyőződhetsz róla, hogy a cég rendelkezik-e a szükséges engedélyekkel, az MNB Befektetői figyelmeztetések oldalán (https://www.mnb.hu/felugyelet/piacfelugyelet/befektetoi-figyelmeztetesek) pedig listázzák azokat a platformokat, amelyek engedély nélkül tevékenykednek vagy már korábban lebuktak. További hasznos tanácsokat és védelmi tippeket találhatsz a KiberPajzs (https://kiberpajzs.hu/) weboldalán is.

