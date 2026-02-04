Döbbenetes számokat közölt a gyógyszeripari óriás: ennyit kerestek a fogyókúrás csodaszeren

Az Eli Lilly árfolyama több mint 7 százalékot ugrott a szerdai tőzsdenyitás előtt, miután a vállalat két kulcsfontosságú gyógyszere, a Zepbound és a Mounjaro forgalma háromszámjegyű ütemben nőtt, a bevétel és a nyereség pedig bőven felülmúlta az elemzői várakozásokat.

A Zepbound fogyókúrás készítmény 4,3 milliárd dolláros forgalmat ért el, ami 123 százalékos növekedés az egy évvel korábbi 1,9 milliárd dollárhoz képest.

A 2-es típusú diabétesz kezelésére szolgáló Mounjaro értékesítése 110 százalékkal nőtt, és elérte a 7,4 milliárd dollárt.

A két, azonos hatóanyagot tartalmazó készítmény együttesen 11,7 milliárd dollár bevételt hozott a negyedévben, felülmúlva a 10,4 milliárd dolláros elemzői konszenzust.

A vállalat teljes bevétele 43 százalékkal, 19,3 milliárd dollárra emelkedett, miközben az elemzők 17,9 milliárd dollárra számítottak.

43 százalékkal, 19,3 milliárd dollárra emelkedett, miközben az elemzők 17,9 milliárd dollárra számítottak. A nettó nyereség 6,6 milliárd dollár lett, ami szintén meghaladta a 6,1 milliárd dolláros piaci várakozást.

A cég 2026-ra is további növekedést vetít előre: 80–83 milliárd dollár közötti bevétellel számol, szemben a 2025-ben elért 65,2 milliárd dollárral.

Az optimista előrejelzés különösen nagy jelentőségű annak fényében, hogy a rivális Novo Nordisk kedden meglepte a befektetőket:

a dán vállalat 2026-ra 5–13 százalékos forgalomcsökkenést prognosztizált.

A Novo Nordisk a várható visszaesést a fokozódó versennyel, egy lejáró szabadalommal, valamint a Trump-adminisztrációval kötött kedvezményes árú megállapodás hatásaival indokolta.

Az Eli Lilly tavaly az első olyan gyógyszeripari vállalat lett, amely elérte az 1000 milliárd dolláros piaci értéket.

A társaság részvényei az elmúlt egy évben mintegy 21 százalékot drágultak, miközben az S&P 500 index körülbelül 15 százalékos hozamot produkált.

Forrás: MarketWatch

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images