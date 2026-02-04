Eladási hullám söpör végig a szoftverrészvényeken, nyugtat az Nvidia vezére

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója "teljesen logikátlannak" nevezte azokat az aggodalmakat, amelyek szerint a mesterséges intelligencia a jövőben kiválthatja a szoftveripart, miután kedden jelentős eladási hullám söpört végig a globális szoftverrészvényeken.

A lejtmenetet részben az Anthropic mesterségesintelligencia-fejlesztő cég múlt héten frissített chatbotja váltotta ki, amely felerősítette az aggodalmakat az adatszolgáltatási és a professzionális szolgáltatási szektorban. Az eladási hullám szerdán tovább gyűrűzött, és már az indiai, japán és kínai szoftvervállalatok részvényeit is elérte.

Huang a Cisco Systems által szervezett, San Franciscóban tartott mesterségesintelligencia-konferencián hangsúlyozta:

tévesek azok a vélekedések, amelyek szerint az AI háttérbe szorítja a szoftvercégeket.

Szerinte a mesterséges intelligencia továbbra is a meglévő szoftverekre fog támaszkodni, nem pedig az alapvető eszközöket találja majd fel újra.

Van ez az elképzelés, hogy a szoftveripar hanyatlik, és az AI majd felváltja. Ez a világ leglogikátlanabb gondolata, és az idő be fogja bizonyítani

– jelentette ki Huang.

Ha te ember vagy robot lennél, eszközöket használnál, vagy újra feltalálnád az eszközöket? A válasz nyilvánvaló: eszközöket használnál. Ezért az AI legújabb áttörései éppen az eszközhasználatról szólnak.

Az indiai IT-exportőrök részvényei szerdán átlagosan 6,3 százalékot zuhantak. A kínai CSI szoftverindex 3 százalékot esett, Hongkongban pedig a Kingdee International papírjai több mint 13 százalékot veszítettek értékükből. Japánban a Recruit Holdings és a Nomura Research részvényei 9, illetve 8 százalékkal gyengültek.

