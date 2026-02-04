Időjárás: megérkezett a saras eső, melegszik az idő, olvad a hó

Emiatt ma többfelé várható saras eső, majd estétől átmenetileg csökken a csapadékhajlam, de azért

csütörtökön is még elszórtan fordulhat elő gyenge eső, záporeső

– írják.

Tegnap kiterjedt csapadékzóna haladt át hazánkon, ami napközben sokfelé okozott havazást, azonban nemcsak nedves, hanem enyhébb levegő is érkezik fölénk. Tegnap napközben még hidegebb volt, mint éjszaka, ennek megfelelően a csapadék halmazállapota is folyamatosan fagyott esőbe, ónos esőbe, majd esőbe váltott.

Habár sokfelé kifehéredett átmenetileg a táj, az enyhülés rögtön olvadáshoz is vezetett, így a hóimádók sirathatják a rövid életű havat. Az északkeleti harmadban azért még néhány cm-es hóréteg sok helyütt megmaradt. A következő órákban már csak esőre kell készülni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images