  • Megjelenítés
Kínai céggel fogna össze a Ford, közös európai gyártásról tárgyalnak
Üzlet

Kínai céggel fogna össze a Ford, közös európai gyártásról tárgyalnak

Portfolio
A Ford a kínai Geelyvel tárgyal arról, hogy közösen használják az amerikai gyártó európai kapacitásait, miközben a detroiti cég átdolgozza költséges elektromosautó-stratégiáját - tudósított a Bloomberg.

A Ford vezetői ezen a héten Kínába utaztak, ahol egyebek mellett a spanyolországi, valenciai összeszerelő üzem lehetséges használatáról tárgyaltak – közölte egy, az ügyet ismerő, névtelenséget kérő forrás.

A valenciai gyár mindkét fél számára előnyös megoldást kínálhatna. A Geely így elkerülhetné a Kínából importált elektromos járművekre kivetett magas európai vámokat, a Ford létesítménye pedig új perspektívát kaphatna.

Az üzemben 2024 óta kizárólag a Ford Kuga SUV készül. A tavalyi kibocsátás az Inovev francia tanácsadó cég becslése szerint százezer darab alatt maradt, miközben az éves kapacitás nagyjából négyszázezer jármű.

A Ford szóvivője közölte, hogy a vállalat folyamatosan egyeztet különböző cégekkel számos témában, és ezek a tárgyalások időnként eredményre vezetnek, máskor nem. A Geely nem kívánta kommentálni az értesüléseket.

Még több Üzlet

Nincs megállás, itt a tripla csúcs a magyar tőzsdén

Megszólalt Bill Gates volt felesége az Epstein-ügyben

Történelmi csúcs után jött a hidegzuhany: gyűlnek a felhők a világ egyik legnépszerűbb játékkonzolja felett

A Ford költséges elektromosautó-stratégiájának újragondolása közben az amerikai gyártó egyre nyitottabb a legismertebb kínai márkákkal való együttműködésre, noha Jim Farley vezérigazgató korábban "óriási stratégiai fenyegetésnek" nevezte őket. A Financial Times értesülései szerint a Geely mellett a Ford már tárgyalt a BYD-vel és a Xiaomival is.

A Ford és a Geely között zajló megbeszélések egyelőre kizárólag a gyártási kérdésekre összpontosítanak; technológiai együttműködésről, például önvezető rendszerekről, nem esett szó.

A tárgyalások nagyon korai szakaszban járnak, és egyáltalán nem biztos, hogy megállapodással zárulnak.

A Volvót és a Lotust is birtokló Geely már korábban is szorosabbra fűzte kapcsolatait Li Sufu milliárdos elnök kiterjedt vállalatbirodalmának más tagjaival. Li tavaly bejelentette, hogy a súlyos globális túlkapacitás miatt cége nem épít több új gyárat, hanem a csoporton belüli meglévő létesítményeket, illetve partnerek üzemeit kívánja használni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Számviteli változások 2026

2026-tól több ponton módosul a magyar számviteli szabályozás, amely közvetlenül érintheti a beszámolókészítési kötelezettségeket, a kapcsolt felek közötti ügyletek utólagos korrekcióin

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Történelmi csapás érte Ukrajnát: Donald Trump is megszólalt – Ennek sokan nem fognak örülni
Történelmi támadás érte Ukrajnát, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre
A techcégek miatt estek a tőzsdék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility