Kínai céggel fogna össze a Ford, közös európai gyártásról tárgyalnak

A Ford vezetői ezen a héten Kínába utaztak, ahol egyebek mellett a spanyolországi, valenciai összeszerelő üzem lehetséges használatáról tárgyaltak – közölte egy, az ügyet ismerő, névtelenséget kérő forrás.

A valenciai gyár mindkét fél számára előnyös megoldást kínálhatna. A Geely így elkerülhetné a Kínából importált elektromos járművekre kivetett magas európai vámokat, a Ford létesítménye pedig új perspektívát kaphatna.

Az üzemben 2024 óta kizárólag a Ford Kuga SUV készül. A tavalyi kibocsátás az Inovev francia tanácsadó cég becslése szerint százezer darab alatt maradt, miközben az éves kapacitás nagyjából négyszázezer jármű.

A Ford szóvivője közölte, hogy a vállalat folyamatosan egyeztet különböző cégekkel számos témában, és ezek a tárgyalások időnként eredményre vezetnek, máskor nem. A Geely nem kívánta kommentálni az értesüléseket.

A Ford költséges elektromosautó-stratégiájának újragondolása közben az amerikai gyártó egyre nyitottabb a legismertebb kínai márkákkal való együttműködésre, noha Jim Farley vezérigazgató korábban "óriási stratégiai fenyegetésnek" nevezte őket. A Financial Times értesülései szerint a Geely mellett a Ford már tárgyalt a BYD-vel és a Xiaomival is.

A Ford és a Geely között zajló megbeszélések egyelőre kizárólag a gyártási kérdésekre összpontosítanak; technológiai együttműködésről, például önvezető rendszerekről, nem esett szó.

A tárgyalások nagyon korai szakaszban járnak, és egyáltalán nem biztos, hogy megállapodással zárulnak.

A Volvót és a Lotust is birtokló Geely már korábban is szorosabbra fűzte kapcsolatait Li Sufu milliárdos elnök kiterjedt vállalatbirodalmának más tagjaival. Li tavaly bejelentette, hogy a súlyos globális túlkapacitás miatt cége nem épít több új gyárat, hanem a csoporton belüli meglévő létesítményeket, illetve partnerek üzemeit kívánja használni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images