Komoly AI-fejlesztést indított el a Deutsche Telekom

Üzembe helyezte első nagy mesterségesintelligencia-központját Münchenben a Deutsche Telekom - jelentette be a vállalat szerdán.

A létesítmény a Telekom szerint ipari vállalatok, start-upok, valamint az állami szféra számára ad alapot új üzleti modellek fejlesztéséhez. Timotheus Höttges vezérigazgató kiemelte: az Nvidia chipgyártóval és az SAP szoftvercsoporttal közös projektet több mint egymilliárd eurós beruházással indították el. "Bizonyítjuk, hogy Európa is képes mesterséges intelligenciát előállítani" - fogalmazott.

A müncheni központban 10 ezer Nvidia grafikus processzor (GPU) működik,

amelyek elsősorban a belföldi cégek MI-igényeit szolgálják ki. A Telekom az SAP-val együtt egy úgynevezett "Deutschland-Stack"-et is biztosít: ez olyan MI-alkalmazások csomagja, amely erős védelmet nyújt a felhasználói adatoknak. A cél, hogy a német vállalatok és hatóságok érzékeny adatok esetén csökkenthessék függőségüket az amerikai technológiai óriások - például az Amazon, a Microsoft vagy a Google - szolgáltatásaitól.

Lars Klingbeil alkancellár (SPD) a beruházást annak példájaként említette, hogy Németországban "elindultak a magánbefektetések". Szerinte a müncheni projekt fontos pillér a német és európai MI-ökoszisztéma építésében, és erősíti a digitális szuverenitást is.

A Telekom közlése szerint a korai ügyfelek és partnerek között van a Siemens, a német Agile Robots (MI-vezérelt automatizálás és robotika), valamint együttműködnek a Perplexity MI-szolgáltatóval is.

A Telekom szerint az AI-központ már több mint egyharmad részben kihasznált.

Ferri Abolhassan, a Telekom leányvállalata, a T-Systems vezérigazgatója úgy fogalmazott: "német adatokkal és német tudással" kívánnak fizikai MI-modelleket fejleszteni vállalati ügyfeleknek.

A központ a tudományos szektort is kiszolgálja. Az egyik első nagy projekt a SOOFI (Sovereign Open Source Foundation Models) kutatási program, amelynek keretében a Leibniz Universität Hannover megbízta a Telekomot a technikai infrastruktúra biztosításával egy új európai nagy nyelvi modell (LLM) fejlesztéséhez.

