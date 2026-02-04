  • Megjelenítés
Kormányzati digitalizáció: 28 helyet lépett előre Magyarország a globális listán
Kormányzati digitalizáció: 28 helyet lépett előre Magyarország a globális listán

MTI
A Világbank globális digitális kormányzati indexén (GovTech Maturity Index - GTMI) Magyarország az elmúlt öt évben 28 helyet javított, az Európai Unión belül a 12. helyre lépett előre - tájékoztatta az index magyarországi koordinációját végző Digitális Magyarország Ügynökség (DMÜ) szerdán az MTI-t.

A közleményben kiemelték: a 198 országra kiterjedő GTMI index a digitális kormányzati működés és közszolgáltatások fejlettségét értékeli négy alindexen keresztül. A felmérés a magyar kormányzati szervek visszajelzése mellett az ENSZ e-közigazgatási és a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) globális kiberbiztonsági indexeire is épült - tették hozzá.

A decemberben publikált eredmények szerint Magyarország továbbra is a legfejlettebb országokat tömörítő csoport (Extensive GovTech Maturity) része 79 másik országgal egyetemben - írták.

A felmérés négy almutatója közül Magyarország

globálisan az 59. helyről a 16. helyre ugrott az alapvető kormányzati rendszerek területén,

és az EU-ban csak három ország előzte meg - áll a közleményben.

Magyarország a digitális közszolgáltatások, az állampolgári részvétel és a támogató környezet területén is stabil teljesítményt mutatott, ami azt jelzi, hogy az állami digitális fejlesztéseket támogató intézményi, humán és technológiai háttér nemzetközi összevetésben is megfelelően kiépített - tették hozzá.

A javuló eredményekben a

  • kormányzati felhőinfrastruktúra fejlesztése,
  • a Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz (KKSZB) széles körű alkalmazása, valamint
  • gazdaságirányításért felelős kormányzati szervek szakrendszereinek folyamatos megújulása jártul hozzá

- hangsúlyozták.

A DMÜ szerint az elért eredmények egyértelműen visszaigazolják, hogy a magyar állam digitalizációs stratégiája nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, ami jó alapot biztosít a jövőben az olyan innovatív, ügyfélközpontú közszolgáltatások továbbfejlesztéséhez, mint a Digitális Állampolgárság Program.

