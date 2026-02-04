Kormányzati digitalizáció: 28 helyet lépett előre Magyarország a globális listán

A közleményben kiemelték: a 198 országra kiterjedő GTMI index a digitális kormányzati működés és közszolgáltatások fejlettségét értékeli négy alindexen keresztül. A felmérés a magyar kormányzati szervek visszajelzése mellett az ENSZ e-közigazgatási és a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) globális kiberbiztonsági indexeire is épült - tették hozzá.
A decemberben publikált eredmények szerint Magyarország továbbra is a legfejlettebb országokat tömörítő csoport (Extensive GovTech Maturity) része 79 másik országgal egyetemben - írták.
A felmérés négy almutatója közül Magyarország
globálisan az 59. helyről a 16. helyre ugrott az alapvető kormányzati rendszerek területén,
és az EU-ban csak három ország előzte meg - áll a közleményben.
Magyarország a digitális közszolgáltatások, az állampolgári részvétel és a támogató környezet területén is stabil teljesítményt mutatott, ami azt jelzi, hogy az állami digitális fejlesztéseket támogató intézményi, humán és technológiai háttér nemzetközi összevetésben is megfelelően kiépített - tették hozzá.
A javuló eredményekben a
- kormányzati felhőinfrastruktúra fejlesztése,
- a Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz (KKSZB) széles körű alkalmazása, valamint
- gazdaságirányításért felelős kormányzati szervek szakrendszereinek folyamatos megújulása jártul hozzá
- hangsúlyozták.
A DMÜ szerint az elért eredmények egyértelműen visszaigazolják, hogy a magyar állam digitalizációs stratégiája nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, ami jó alapot biztosít a jövőben az olyan innovatív, ügyfélközpontú közszolgáltatások továbbfejlesztéséhez, mint a Digitális Állampolgárság Program.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Írország az új Svájc? - Dublinban is nyithatnak befektetési számlát a legtehetősebb magyarok
Budapestről is lehet TBSZ-t nyitni a Concorde Investments Ireland-nél.
Évek vitájára tett pontot a kormány, egyetlen rendelettel ütött jelentős lyukat Budapest pénzügyeiben
Nincs apelláta a szolidaritási hozzájárulás befizetése ellen.
Döbbenetes számokat közölt a gyógyszeripari óriás: ennyit kerestek a fogyókúrás csodaszeren
Száguld az árfolyam, miközben a versenytárs összeomlott.
Történelmi döntés születik Brüsszelben: három ország kap különleges szerepet a titkos tervben
Kína után most az EU lépett: amit most bejelentettek, az mindenkit érinthet.
Alulmúlta a várakozásokat az euróövezeti infláció, lépésre kényszerülhet az EKB
Bár a legtöbben a papírformára fogadnának, nem biztos, hogy a vártakkal megegyező kamatdöntés jön.
Magyar EU-tagság: olyan változás látszik, amire régen volt példa
Az EU-nak fényes, az országnak szürke jövőt jósolnak a magyarok.
Dermesztő orosz terv bukott ki: egyetlen tollvonással megszerzik Európa egyik legjobb termőföldjét
Tartós megszállásra rendezkednek be.
Felejtsd el, amit a biztosításokról gondoltál: a könyörtelen verseny korszakába lépünk
Egyre inkább a mesterséges intelligencia és a magántőke uralja le a piacot.
Számviteli változások 2026
2026-tól több ponton módosul a magyar számviteli szabályozás, amely közvetlenül érintheti a beszámolókészítési kötelezettségeket, a kapcsolt felek közötti ügyletek utólagos korrekcióin
Korunk egyik legégetőbb problémája, ám ma már szinte senki nem beszél róla
Bár a klímaváltozás hatásai fokozódnak, a téma a gazdasági válságok és a lehangoló hírektől való elfáradás miatt egyre inkább kiszorul a közbeszédből.
Az európai nyugdíj-megtakarítás kispályás az amerikaihoz képest
Nemrég a HOLDBLOG-on értekeztünk arról, hogy a holland nyugdíjrendszer reformja mekkora hatással lehet a kötvénypiacokra. Az érvelés alapja az volt, hogy a holland nyugdíjcélú megtakarítások
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
Decemberben is tarolt az Otthon Start hitel
Decemberben 268,78 milliárd forint lakáshitelre kötöttek szerződést a magyarok. Ez nem rekord, de így is 2,3 szorosa az egy évvel korábbi értéknek. De az egész 2025-ös év nagyon erős volt az
Simán lehet évi 2-3 százalékos növekedés Zsiday Viktor szerint
Az elmúlt időszakban több helyen járva azt tapasztalom, hogy elképesztően negatív a magyar gazdaságról kialakított vélemény, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor 2013-ban megírtam a hét... The
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Megindította Trump a pusztító armadát: küszöbön a totális háború – Komoly fordulat jöhet
Mikor enyhülhet a tetőfokára hágott feszültség?
Tényleg veszélyben van a dollár? Bod Péter Ákost kérdeztük
Az MNB volt elnöke válaszolt kérdéseinkre.
Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst
Trendforduló vagy vételi lehetőség: ez a nagy kérdés.