Megbillent a Balaton jege, életveszélyes rálépni

Az év eleji hideg időjárás következtében hazánk számos taván, köztük a Balatonon is összefüggő jégpáncél alakult ki. Ez a jég helyenként még a korcsolyázók számára is biztonságosnak bizonyult.

Az elmúlt napok enyhébb időjárása azonban országszerte megindította az olvadást, így

a befagyott vizekre való kilépés már mindenütt életveszélyes, ezért szigorúan tilos.

A Balaton nagy részén továbbra is megtalálható a vékonyabb jégtakaró, amely a hullámzás és a széljárás hatására szabadon sodródik a tó különböző területei között. Ezt a természeti jelenséget sikerült megörökíteni Keszthelynél, ahol egy térfigyelő kamera rögzítette a jégtáblák lassú vándorlását.

A jégdarabok azonban nemcsak a vízfelszínen figyelhetők meg. Balatongyörökön különleges látvány fogadja a látogatókat: a hullámverés által

partra sodort, összetöredezett jégdarabok jelentős méretű halmazokká tornyosultak a móló környékén.

A természet által formált jégkupacok folyamatosan növekedtek, ahogy a Balaton újabb és újabb jégtömböket sodort a parthoz.

