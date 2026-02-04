Megszólalt Bill Gates volt felesége az Epstein-ügyben

A filantrópus, aki 2021-ben vált el Gates-től, az NPR "Wild Card" című podcastjában beszélt a botrányról. "Boldog vagyok, hogy távol kerültem ettől az egésztől" – fogalmazott. "Bármilyen kérdés is maradjon – én nem is tudom mindet felfogni –, azokra

az érintetteknek kell válaszolniuk, beleértve a volt férjemet is.

Nekik kell felelniük ezekre, nem nekem."

Bill Gates és Epstein hosszú kapcsolata régóta ismert, de új kérdések merültek fel, amikor az amerikai igazságügyi minisztérium pénteken több mint hárommillió oldalnyi, az Epstein-nyomozáshoz kapcsolódó dokumentumot hozott nyilvánosságra.

Nem tisztázott, ki írta azokat a 2013-as piszkozatokat, amelyeket Epstein e-mail-fiókjában találtak.

Ezek a Microsoft társalapítójával szembeni sérelmeket sorolják, és említik Gates és akkori felesége házassági feszültségeit, üzleti ügyeit és meghiúsult vállalkozásait.

Bill Gates-et ugyanakkor semmilyen, Epsteinhez köthető jogsértéssel nem vádolták meg.

A milliárdos szóvivője az NPR-nek azt nyilatkozta, hogy az állítások "teljesen abszurdak és hamisak", és a dokumentumok csupán Epstein frusztrációját tükrözik, amiért nem sikerült tartós kapcsolatot kialakítania Gates-szel.

Gates egy ausztrálai interjúban reagált a dokumentumokra: "Epstein nyilvánvalóan írt magának egy e-mailt, amelyet soha nem küldött el, és amely hamis. Nem tudom, mi járhatott a fejében.

Csak arra emlékeztet, hogy minden percet megbánok, amit vele töltöttem, és elnézést kérek érte.

Hozzátette: "Tény, hogy csak vacsorákon vettem részt vele, soha nem jártam a szigetén, és soha nem találkoztam egyetlen nővel sem."

Melinda French Gates most elmondta, hogy az új részletek "nagyon-nagyon fájdalmas időszakokat" idéztek fel a házasságából. A lányok helyzete, akiket Epstein kihasznált, szerinte "szívszorító" és "elképzelhetetlen". "Képes vagyok a saját szomorúságomat félretenni, és ezekre a fiatal lányokra gondolni: Istenem, hogyan történhetett ez meg velük? Én legalább tovább tudtam lépni az életben, és remélem, hogy ezek az immár felnőtt nők valamilyen igazságszolgáltatást kapnak" – mondta.

