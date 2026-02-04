Megszólalt Bill Gates volt felesége az Epstein-ügyben

A filantrópus, aki 2021-ben vált el Gates-től, az NPR "Wild Card" című podcastjában beszélt a botrányról. "Boldog vagyok, hogy távol kerültem ettől az egésztől" – fogalmazott. "Bármilyen kérdés is maradjon – én nem is tudom mindet felfogni –, azokra
az érintetteknek kell válaszolniuk, beleértve a volt férjemet is.
Nekik kell felelniük ezekre, nem nekem."
Bill Gates és Epstein hosszú kapcsolata régóta ismert, de új kérdések merültek fel, amikor az amerikai igazságügyi minisztérium pénteken több mint hárommillió oldalnyi, az Epstein-nyomozáshoz kapcsolódó dokumentumot hozott nyilvánosságra.
Nem tisztázott, ki írta azokat a 2013-as piszkozatokat, amelyeket Epstein e-mail-fiókjában találtak.
Ezek a Microsoft társalapítójával szembeni sérelmeket sorolják, és említik Gates és akkori felesége házassági feszültségeit, üzleti ügyeit és meghiúsult vállalkozásait.
Bill Gates-et ugyanakkor semmilyen, Epsteinhez köthető jogsértéssel nem vádolták meg.
A milliárdos szóvivője az NPR-nek azt nyilatkozta, hogy az állítások "teljesen abszurdak és hamisak", és a dokumentumok csupán Epstein frusztrációját tükrözik, amiért nem sikerült tartós kapcsolatot kialakítania Gates-szel.
Gates egy ausztrálai interjúban reagált a dokumentumokra: "Epstein nyilvánvalóan írt magának egy e-mailt, amelyet soha nem küldött el, és amely hamis. Nem tudom, mi járhatott a fejében.
Csak arra emlékeztet, hogy minden percet megbánok, amit vele töltöttem, és elnézést kérek érte.
Hozzátette: "Tény, hogy csak vacsorákon vettem részt vele, soha nem jártam a szigetén, és soha nem találkoztam egyetlen nővel sem."
Melinda French Gates most elmondta, hogy az új részletek "nagyon-nagyon fájdalmas időszakokat" idéztek fel a házasságából. A lányok helyzete, akiket Epstein kihasznált, szerinte "szívszorító" és "elképzelhetetlen". "Képes vagyok a saját szomorúságomat félretenni, és ezekre a fiatal lányokra gondolni: Istenem, hogyan történhetett ez meg velük? Én legalább tovább tudtam lépni az életben, és remélem, hogy ezek az immár felnőtt nők valamilyen igazságszolgáltatást kapnak" – mondta.
Címlapkép forrása: PAULA LOBO/American Broadcasting Companies, Inc. via Getty Images
Torlódás az M1-esen, feloldották a korlátozást a magyar–szerb határátkelőhelyeken
Érdemes figyelni a forgalmi híreket.
Nem kell messzire menni a legjobb befektetésekért: A BÉT globális mércével is nagyot megy
Az elmúlt kiemelkedő 3 év után, a BÉT-vezér szerint még mindig van szufla a BUX-ban.
Kínai céggel fogna össze a Ford, közös európai gyártásról tárgyalnak
Izgalmas fordulat.
Elszakadt a cérna Elon Musknál: Európában példátlan lépéssel vívták ki a haragját
Az X-vezérnek nem tetszik, hogy Spanyolországban betiltanák a közösségi médiát 16 év alatt.
Újabb budapesti kerület fontolgatja az Airbnb szigorítását
Prága-szindróma Magyarországon: így válik díszletté a főváros legdrágább kerülete.
Korunk egyik legégetőbb problémája, ám ma már szinte senki nem beszél róla
Bár a klímaváltozás hatásai fokozódnak, a téma a gazdasági válságok és a lehangoló hírektől való elfáradás miatt egyre inkább kiszorul a közbeszédből.
Az európai nyugdíj-megtakarítás kispályás az amerikaihoz képest
Nemrég a HOLDBLOG-on értekeztünk arról, hogy a holland nyugdíjrendszer reformja mekkora hatással lehet a kötvénypiacokra. Az érvelés alapja az volt, hogy a holland nyugdíjcélú megtakarítások
Számviteli változások 2026
2026-tól több ponton módosul a magyar számviteli szabályozás, amely közvetlenül érintheti a beszámolókészítési kötelezettségeket, a kapcsolt felek közötti ügyletek utólagos korrekcióin
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
Decemberben is tarolt az Otthon Start hitel
Decemberben 268,78 milliárd forint lakáshitelre kötöttek szerződést a magyarok. Ez nem rekord, de így is 2,3 szorosa az egy évvel korábbi értéknek. De az egész 2025-ös év nagyon erős volt az
Simán lehet évi 2-3 százalékos növekedés Zsiday Viktor szerint
Az elmúlt időszakban több helyen járva azt tapasztalom, hogy elképesztően negatív a magyar gazdaságról kialakított vélemény, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor 2013-ban megírtam a hét... The
Megindította Trump a pusztító armadát: küszöbön a totális háború – Komoly fordulat jöhet
Mikor enyhülhet a tetőfokára hágott feszültség?
Tényleg veszélyben van a dollár? Bod Péter Ákost kérdeztük
Az MNB volt elnöke válaszolt kérdéseinkre.
Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst
Trendforduló vagy vételi lehetőség: ez a nagy kérdés.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!