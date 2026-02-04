Ötmilliárd dolláros befektetésre készül a világ egyik legdrágább kriptós cége

A Tether vezérigazgatója, Paolo Ardoino a Financial Timesnak azt mondta, hogy az új tőkebevonási körben jóval szerényebb összegre számít, miután a befektetők ellenálltak az 500 milliárd dolláros vállalatértékelési célnak.

A lap értesülései szerint a Tether tanácsadói

már legfeljebb 5 milliárd dollárnyi friss tőke bevonását fontolgatják, szemben a tavaly még 15–20 milliárd dollárosra tett tervekkel.

Az El Salvadorban bejegyzett Tether a világ legelterjedtebb stabilcoinjának, az USDT-nek a kibocsátója. A digitális dollárból jelenleg mintegy 187 milliárd dollár értékű token van forgalomban.

A Bloomberg tavaly szeptemberben arról számolt be, hogy a cég zártkörű részvénykibocsátás keretében 15–20 milliárd dollárt kívánt bevonni nagyjából 3 százalékos tulajdonrészért cserébe, ami akár 500 milliárd dolláros vállalatértékelést is eredményezhetett volna.

Ardoino a Financial Timesnak nyilatkozva félreértésnek nevezte ezt a korábbi célszámot. Elmondása szerint ez nem konkrét célkitűzés volt, hanem az a felső határ, amennyi részesedést hajlandóak lettek volna értékesíteni. Hozzátette, hogy az 500 milliárd dolláros értékelés mellett is jelentős befektetői érdeklődést tapasztaltak, a részvényeladás részben azért hiúsult meg, mert a bennfentes tulajdonosok vonakodnak megválni részesedésüktől.

Ardoino a múlt hónapban a Reutersnek úgy nyilatkozott, hogy a Tether 2026-os nyeresége várhatóan meghaladja a 2025-re becsült 10 milliárd dollárt, és akár a 2024-ben elért,

13,7 milliárd dolláros eredményt is túlszárnyalhatja.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio