Véget ért az aranykor: hirtelen összeomlott a világhírű fogyasztószer gyártójának árfolyama

A Wegovy nevű elhízás elleni gyógyszer gyártója hosszú évek óta először számol visszaeséssel.

A vállalatot egyszerre sújtja Donald Trump amerikai elnök gyógyszerár-csökkentési programja és az elhízás elleni szerek piacán tapasztalható élesedő verseny. Mike Doustdar vezérigazgató újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy 2026-ban példátlan árnyomásra számítanak. Szerinte ez rövid távon fájdalmas lesz, de reményei szerint hosszú távon kifizetődő befektetésnek bizonyul.

A cég szerint egyre több vállalat próbál betörni az elhízás elleni gyógyszerek piacára,

ezért nem tudják megígérni, hogy visszatér az elmúlt évek rendkívüli növekedési üteme.

A részvények árfolyama a december eleji szintre esett vissza, noha az év első heteiben még ígéretesen alakult, az új Wegovy tabletta erős eladásainak köszönhetően.

A Union Investment portfóliókezelője, Markus Manns sokkolónak nevezte az előrejelzést, mivel a legtöbb befektető legfeljebb egyszámjegyű visszaesésre számított.

A Novo Nordisk jelenleg havi 149 dollárért kínálja alacsonyabb dózisú tablettáját az Egyesült Államokban a készpénzzel fizető betegeknek; ez az ár áprilistól 199 dollárra emelkedik. A versenytárs Eli Lilly saját tablettájának árát havi 399 dollárban maximálná.

A kilátásokat rontja, hogy a szemaglutid – a Wegovy és az Ozempic hatóanyaga – szabadalma már lejárt egyes, az Egyesült Államokon kívüli országokban. Emellett gyorsan terjednek az úgynevezett kompound gyógyszerek: becslések szerint mintegy másfél millió amerikai használ már ilyen másolatokat.

Van azonban némi remény: a Wegovy tabletta heti receptszáma január 23-ára elérte az 50 ezret, jócskán meghaladva a piackutató cégek által mért 20 ezres szintet. Manns szerint ez biztató jel, különösen azért, mert a fogyasztók hajlandók saját zsebből fizetni a készítményért.

A mostani figyelmeztetés véget vet a Wegovy 2021-es bevezetése óta tartó, kétszámjegyű növekedésnek. A vállalat 2024-ben még Európa legértékesebb tőzsdei cége volt, mintegy 600 milliárd dolláros piaci értékkel, szerdán azonban ez az érték már csak körülbelül 259 milliárd dollárra zsugorodott.

