Célárcsökkentés érkezett az egyik magyar blue chipre!

Sorra dőlnek a történelmi csúcsok a magyar tőzsdén, bár ma megtorpant némileg a menetelés, eközben az elemzők is aktívak, az egyik hazai blue chipre célárcsökkentés érkezett.
Erősen indult a január a magyar tőzsdén, az elmúlt napokban dőltek a történelmi csúcsok, új rekordot állított fel a BUX és több hazai blue chip is.

Az elemzők sem tétlenkednek, érkeznek a célármódosítások,

most az egyik nagypapírra célárcsökkentés jött.

