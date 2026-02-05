Elképesztő pénzköltésbe kezd a világ egyik legértékesebb vállalata, aggódnak a befektetők

A vállalat részvényenkénti nyeresége 2,82 dollár lett a várt 2,63 dollárral szemben, bevétele pedig 113,83 milliárd dollárra rúgott a prognosztizált 111,43 milliárd helyett.

Éves összevetésben a bevétel közel 18 százalékkal nőtt, a nettó nyereség pedig 34,46 milliárd dollárra emelkedett, ami mintegy 30 százalékos bővülésnek felel meg.

A Google felhőszolgáltatása kiemelkedően teljesített: bevétele 48 százalékkal ugrott meg az előző évhez képest, és meghaladta a 17,6 milliárd dollárt. Az üzletág megrendelésállománya egyetlen negyedév alatt 55 százalékkal, éves szinten pedig több mint a kétszeresére nőtt, elérve a 240 milliárd dollárt.

A YouTube hirdetési bevételei viszont elmaradtak a várakozásoktól: a 11,38 milliárd dolláros bevétel alatta maradt a remélt 11,84 milliárdnak. Anat Ashkenazi pénzügyi vezető szerint ebben szerepet játszott, hogy egy évvel korábban az amerikai elnökválasztási kampány intenzív hirdetési költései átmenetileg megemelték a bevételeket.

Az Alphabet bejelentette,

hogy 2026-ban 175–185 milliárd dollárt fordít beruházásokra, ami a sáv felső értékével számolva több mint a kétszerese lenne a tavalyi költésnek.

A források döntő része mesterséges intelligenciával kapcsolatos számítási kapacitások bővítésére, a Google DeepMind fejlesztéseire és a felhőszolgáltatás további erősítésére megy majd.

Sundar Pichai vezérigazgató elmondta, hogy a Gemini mesterségesintelligencia-alkalmazásnak már 750 millió havi aktív felhasználója van, szemben az előző negyedévi 650 millióval. Hozzátette, hogy az elmúlt évben 78 százalékkal sikerült csökkenteni a Gemini üzemeltetési költségeit.

A kísérleti projekteket tömörítő Other Bets részleg 370 millió dolláros bevételt és 3,61 milliárd dolláros veszteséget könyvelt el. Utóbbiban jelentős szerepe volt a Waymo önvezetőautó-üzletágnak, amely 2,1 milliárd dolláros részvényalapú kompenzációs költséget számolt el egy friss, 16 milliárd dolláros értékelésű tőkebevonási kör kapcsán.

Az Alphabet árfolyama a zárás utáni kereskedésben 0,4 százalékot esett.

