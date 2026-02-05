Kiderült: ilyen változásokra kell számítani az új KRESZ-ben

A minisztérium közleménye szerint Berta Tamás, a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet közlekedésbiztonságért felelős igazgatóhelyettese elmondta, az új KRESZ kapcsán eddig beérkezett, a motoros közlekedésre vonatkozó javaslatok jelentős része a járdán parkolás lehetőségét, valamint a motoros védőruházat kérdését érintette, de egyéb részletszabályokkal kapcsolatban is érkeztek javaslatok.
Az egyeztetésen elhangzott, hogy
a minisztériumnak nem áll szándékában a motoros közlekedés feltételeit szűkíteni,
ugyanakkor az egyre növekvő számú motoros közlekedők számára egy biztonság fókuszú, mindenkinek előnyöket nyújtó, kiegyensúlyozott új szabályozás kialakítása a cél. Ha szükséges, a szövegezés finomhangolására is lehetőség van, így például a motoros védőruházat esetében a résztvevők a kötelező bukósisak mellett a kesztyű, a zárt cipő és a zárt ruházat viselésének előírását támogatták, ami a ruházat esetében nem speciális, protektoros védőruhát jelent. A motoros parkolás lehetőségét az ÉKM - az elhangzott szakmai szempontok figyelembevételével - felülvizsgálja.
Az új KRESZ véleményezésére szolgáló workshop-sorozat folytatódik, a következő alkalomra a mikromobilitási eszközt használók és üzemeltetők képviselőivel kerül sor.
