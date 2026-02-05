Kiderült: ilyen változásokra kell számítani az új KRESZ-ben

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) szakmai egyeztetések keretében tekinti át az új KRESZ tervezetét, valamint az arra beérkező észrevételeket. Csütörtökön motoros szakértőkkel, szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel, szakújságírókkal, valamint tartalomkészítőkkel folytatódott a közlekedési szabályok finomhangolása - közölte az ÉKM. A motoros védőruházat esetében a résztvevők a kötelező bukósisak mellett a kesztyű, a zárt cipő és a zárt ruházat viselésének előírását támogatták.

A minisztérium közleménye szerint Berta Tamás, a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet közlekedésbiztonságért felelős igazgatóhelyettese elmondta, az új KRESZ kapcsán eddig beérkezett, a motoros közlekedésre vonatkozó javaslatok jelentős része a járdán parkolás lehetőségét, valamint a motoros védőruházat kérdését érintette, de egyéb részletszabályokkal kapcsolatban is érkeztek javaslatok.

Az egyeztetésen elhangzott, hogy

a minisztériumnak nem áll szándékában a motoros közlekedés feltételeit szűkíteni,

ugyanakkor az egyre növekvő számú motoros közlekedők számára egy biztonság fókuszú, mindenkinek előnyöket nyújtó, kiegyensúlyozott új szabályozás kialakítása a cél. Ha szükséges, a szövegezés finomhangolására is lehetőség van, így például a motoros védőruházat esetében a résztvevők a kötelező bukósisak mellett a kesztyű, a zárt cipő és a zárt ruházat viselésének előírását támogatták, ami a ruházat esetében nem speciális, protektoros védőruhát jelent. A motoros parkolás lehetőségét az ÉKM - az elhangzott szakmai szempontok figyelembevételével - felülvizsgálja.

Az új KRESZ véleményezésére szolgáló workshop-sorozat folytatódik, a következő alkalomra a mikromobilitási eszközt használók és üzemeltetők képviselőivel kerül sor.

