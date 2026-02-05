Megdöbbentő számokat közölt az energiaszektor gigásza: ilyen gyenge eredményt évek óta nem produkáltak

A Shell, a brit olajipari óriásvállalat csütörtökön

a közelmúlt csaknem öt évének leggyengébb negyedéves eredményéről számolt be.

A gyengébb nyersolajárak és a kedvezőtlen adókiigazítások miatt a cég korrigált nyeresége 3,26 milliárd dollár volt az utolsó negyedévben, ami elmaradt az elemzők által várt 3,53 milliárd dollártól. A teljes 2025-ös évre a vállalat 18,5 milliárd dolláros nyereséget könyvelt el, szemben az egy évvel korábbi 23,72 milliárd dollárral - ez 22 százalékos visszaesést jelent.

Wael Sawan vezérigazgató a CNBC-nek nyilatkozva hangsúlyozta, hogy működési szempontból valójában erős negyedévet zártak. Elmondása szerint az adókiigazítások és a gyengélkedő vegyipari üzletág rontotta az eredményeket, miközben az integrált gáz-, a kitermelési és a kereskedelmi részlegek jól teljesítettek.

A vállalat 4 százalékkal megemelte osztalékát, és 3,5 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási programot hirdetett meg. Ezzel már a tizenhetedik egymást követő negyedévben tartja a legalább 3 milliárd dolláros visszavásárlási szintet.

Az alacsonyabb olajárak az európai energiavállalatokat nehéz döntések elé állítják. A norvég Equinor szerdán jelentősen csökkentette részvény-visszavásárlási programját: az idei évre 1,5 milliárd dollárt irányoz elő a tavalyi 5 milliárd helyett, miközben visszafogja megújulóenergia-beruházásait is.

A brit BP és a francia TotalEnergies jövő héten teszik közzé negyedéves jelentésüket.

A jelentést követően a Shell árfolyama 1 százalékos mínuszban kezdte a napot.

