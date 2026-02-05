Szabadulnak a tech papíroktól a befektetők - Mire lehet ma számítani a tőzsdéken?

Drámai fordulat a nemesfémek piacán: egyetlen nap alatt eltűnt az ezüst értékének tizede
Az arany árfolyama kisebb mértékben, az ezüst jegyzése viszont meredeken zuhan ma a szélesebb körű piaci eladási hullám közepette. A dollár közel kéthetes csúcsra erősödött, miközben az amerikai–kínai kereskedelmi feszültségek enyhülésének jelei további nyomás alatt tartják a nemesfémeket.
Iránykeresés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,5 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 1,8 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,69 százalékot esett, a Hang Seng 0,65 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,23 százalékos mínuszban van.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,41 százalékot emelkedhet, a CAC 0,27 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,21 százalékot eshet.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,15 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,1 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,11 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma a hazai oldalon az MNB a befektetési alapok és biztosítók negyedik negyedéves mérlegét, a KSH pedig a decemberi kiskereskedelmi adatot közli. Külföldön a német ipari rendelésállomány, az euróövezeti kiskereskedelmi adat és az amerikai munkanélküliségi segélykérelmek kerülnek napvilágra.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 20,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,4 százalékos eséssel a Nasdaq index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 39,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 13,0 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 14,2 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 501,3
|0,5%
|1,0%
|2,3%
|3,0%
|11,1%
|59,4%
|S&P 500
|6 882,72
|-0,5%
|-1,4%
|0,4%
|0,5%
|14,0%
|77,8%
|Nasdaq
|24 891,24
|-1,8%
|-4,3%
|-1,2%
|-1,4%
|15,4%
|83,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|54 293,36
|-0,8%
|1,8%
|7,9%
|7,9%
|39,9%
|91,6%
|Hang Seng
|26 847,32
|0,0%
|-3,5%
|1,9%
|4,7%
|29,1%
|-7,8%
|CSI 300
|4 698,68
|0,8%
|-0,4%
|1,5%
|1,5%
|23,1%
|-14,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 603,04
|-0,7%
|-0,9%
|0,3%
|0,5%
|14,4%
|75,0%
|CAC
|8 262,16
|1,0%
|2,4%
|0,8%
|1,4%
|4,5%
|47,3%
|FTSE
|10 402,34
|0,9%
|2,4%
|4,5%
|4,7%
|21,4%
|59,9%
|FTSE MIB
|46 636,43
|0,5%
|3,3%
|2,8%
|3,8%
|27,0%
|103,6%
|IBEX
|18 102,5
|-0,1%
|2,8%
|3,5%
|4,6%
|46,3%
|122,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|133 311,7
|2,3%
|4,0%
|20,1%
|20,1%
|56,9%
|201,4%
|ATX
|5 748,06
|0,3%
|2,3%
|7,4%
|7,9%
|51,7%
|92,2%
|PX
|2 804,83
|0,7%
|0,4%
|3,9%
|4,4%
|50,4%
|166,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 650
|1,9%
|3,2%
|18,7%
|18,7%
|75,2%
|203,8%
|Mol
|4 110
|4,1%
|6,8%
|39,8%
|39,8%
|42,7%
|81,9%
|Richter
|11 490
|3,5%
|6,3%
|16,5%
|16,5%
|11,1%
|34,9%
|Magyar Telekom
|2 025
|-0,7%
|1,3%
|13,0%
|13,0%
|43,4%
|415,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|64,56
|3,1%
|2,9%
|12,8%
|12,7%
|-11,6%
|14,9%
|Brent
|69,52
|3,3%
|1,7%
|14,3%
|14,2%
|-8,8%
|18,0%
|Arany
|4 932,1
|-0,3%
|-6,7%
|14,1%
|14,0%
|73,8%
|175,5%
|Devizák
|EURHUF
|379,7500
|-0,1%
|-0,2%
|-1,0%
|-1,1%
|-6,7%
|6,6%
|USDHUF
|321,9312
|0,1%
|1,0%
|-1,4%
|-1,5%
|-17,9%
|8,3%
|GBPHUF
|439,0950
|-0,5%
|0,1%
|-0,2%
|-0,3%
|-10,3%
|8,0%
|EURUSD
|1,1796
|-0,1%
|-1,2%
|0,4%
|0,4%
|13,6%
|-1,5%
|USDJPY
|155,7150
|0,0%
|1,5%
|-0,6%
|-0,7%
|0,7%
|47,7%
|GBPUSD
|1,3665
|-0,3%
|-0,9%
|1,2%
|1,6%
|9,5%
|0,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|73 003
|-3,5%
|-18,1%
|-18,8%
|-17,7%
|-25,3%
|97,3%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,28
|0,3%
|0,7%
|2,0%
|2,8%
|-5,2%
|275,5%
|10 éves német állampapírhozam
|2,82
|-1,0%
|0,3%
|-2,7%
|-1,4%
|19,3%
|-680,7%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,52
|-0,6%
|-1,1%
|-5,1%
|-5,1%
|-3,8%
|165,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
