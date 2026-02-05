  • Megjelenítés
Szabadulnak a tech papíroktól a befektetők - Mire lehet ma számítani a tőzsdéken?
Szabadulnak a tech papíroktól a befektetők - Mire lehet ma számítani a tőzsdéken?

Portfolio
Tegnap folytatódott a technológiai szektort érintő eladási hullám az USA-ban, a különösen nagy ütést kapott az AMD, de többek között a Broadcom és a Micron is nagyot esett. A Nasdaq 1,5 százalékos mínuszban zárt. Az ázsiai tőzsdék lekövették a Wall Street-i esést, a dél-koreai tőzsdén a memóriachip-gyártók kaptak nagyobb ütést. A gyenge nemzetközi hangulat mellett az európai piacok iránykereséssel nyithatnak, bár a régió kisebb technológiai súlya miatt némi optimizmusra lehet ok a nyitást illetően.
Drámai fordulat a nemesfémek piacán: egyetlen nap alatt eltűnt az ezüst értékének tizede

Az arany árfolyama kisebb mértékben, az ezüst jegyzése viszont meredeken zuhan ma a szélesebb körű piaci eladási hullám közepette. A dollár közel kéthetes csúcsra erősödött, miközben az amerikai–kínai kereskedelmi feszültségek enyhülésének jelei további nyomás alatt tartják a nemesfémeket.

Drámai fordulat a nemesfémek piacán: egyetlen nap alatt eltűnt az ezüst értékének tizede
Iránykeresés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,5 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 1,8 százalékot esett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,69 százalékot esett, a Hang Seng 0,65 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,23 százalékos mínuszban van.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,41 százalékot emelkedhet, a CAC 0,27 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,21 százalékot eshet.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,15 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,1 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,11 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma a hazai oldalon az MNB a befektetési alapok és biztosítók negyedik negyedéves mérlegét, a KSH pedig a decemberi kiskereskedelmi adatot közli. Külföldön a német ipari rendelésállomány, az euróövezeti kiskereskedelmi adat és az amerikai munkanélküliségi segélykérelmek kerülnek napvilágra.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 20,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,4 százalékos eséssel a Nasdaq index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 39,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 13,0 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 14,2 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 501,3 0,5% 1,0% 2,3% 3,0% 11,1% 59,4%
S&P 500 6 882,72 -0,5% -1,4% 0,4% 0,5% 14,0% 77,8%
Nasdaq 24 891,24 -1,8% -4,3% -1,2% -1,4% 15,4% 83,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 54 293,36 -0,8% 1,8% 7,9% 7,9% 39,9% 91,6%
Hang Seng 26 847,32 0,0% -3,5% 1,9% 4,7% 29,1% -7,8%
CSI 300 4 698,68 0,8% -0,4% 1,5% 1,5% 23,1% -14,2%
Európai részvényindexek              
DAX 24 603,04 -0,7% -0,9% 0,3% 0,5% 14,4% 75,0%
CAC 8 262,16 1,0% 2,4% 0,8% 1,4% 4,5% 47,3%
FTSE 10 402,34 0,9% 2,4% 4,5% 4,7% 21,4% 59,9%
FTSE MIB 46 636,43 0,5% 3,3% 2,8% 3,8% 27,0% 103,6%
IBEX 18 102,5 -0,1% 2,8% 3,5% 4,6% 46,3% 122,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 133 311,7 2,3% 4,0% 20,1% 20,1% 56,9% 201,4%
ATX 5 748,06 0,3% 2,3% 7,4% 7,9% 51,7% 92,2%
PX 2 804,83 0,7% 0,4% 3,9% 4,4% 50,4% 166,9%
Magyar blue chipek              
OTP 41 650 1,9% 3,2% 18,7% 18,7% 75,2% 203,8%
Mol 4 110 4,1% 6,8% 39,8% 39,8% 42,7% 81,9%
Richter 11 490 3,5% 6,3% 16,5% 16,5% 11,1% 34,9%
Magyar Telekom 2 025 -0,7% 1,3% 13,0% 13,0% 43,4% 415,9%
Nyersanyagok              
WTI 64,56 3,1% 2,9% 12,8% 12,7% -11,6% 14,9%
Brent 69,52 3,3% 1,7% 14,3% 14,2% -8,8% 18,0%
Arany 4 932,1 -0,3% -6,7% 14,1% 14,0% 73,8% 175,5%
Devizák              
EURHUF 379,7500 -0,1% -0,2% -1,0% -1,1% -6,7% 6,6%
USDHUF 321,9312 0,1% 1,0% -1,4% -1,5% -17,9% 8,3%
GBPHUF 439,0950 -0,5% 0,1% -0,2% -0,3% -10,3% 8,0%
EURUSD 1,1796 -0,1% -1,2% 0,4% 0,4% 13,6% -1,5%
USDJPY 155,7150 0,0% 1,5% -0,6% -0,7% 0,7% 47,7%
GBPUSD 1,3665 -0,3% -0,9% 1,2% 1,6% 9,5% 0,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 73 003 -3,5% -18,1% -18,8% -17,7% -25,3% 97,3%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,28 0,3% 0,7% 2,0% 2,8% -5,2% 275,5%
10 éves német állampapírhozam 2,82 -1,0% 0,3% -2,7% -1,4% 19,3% -680,7%
10 éves magyar állampapírhozam 6,52 -0,6% -1,1% -5,1% -5,1% -3,8% 165,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

