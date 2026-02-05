Történelmi zuhanás a tőzsdén: egyetlen nap alatt veszíti el értékének ötödét az autóipari óriás

  • Megjelenítés
A Volvo Cars negyedik negyedéves nyeresége 68 százalékkal zuhant a vámok és a gyenge kereslet miatt – közölte csütörtökön a kínai Geely Holding többségi tulajdonában álló svéd autógyártó. A jelentés után beszakadt a Volvo Cars árfolyama, közel 19 százalékos a mínusz.
Az egyszeri tételektől megtisztított működési eredmény 5,6 milliárd svéd koronáról 1,8 milliárd koronára esett vissza, miközben az árbevétel 16 százalékkal csökkent.

Håkan Samuelsson vezérigazgató közleményében azt mondta, hogy a vállalat teljesítményét több külső tényező is rontotta. Ilyen volt az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti importvámok emelkedése, valamint az erősödő svéd korona kedvezőtlen árfolyamhatása. Emellett a gyenge kereslet lefelé nyomta az árakat, az amerikai elektromosautó-támogatások megszüntetése pedig tovább rontotta az értékesítést.

Mind a nyereség, mind az árbevétel elmaradt a piaci várakozásoktól.

Donald Trump amerikai elnök tavaly, a globális kereskedelmi kapcsolatok újratárgyalásának jegyében, 2,5 százalékról 27,5 százalékra emelte az Európai Unióból érkező autók vámját. Ezt a későbbiekben 15 százalékra mérsékelték, visszamenőleges hatállyal, augusztus 1-jétől alkalmazva. A Volvo az amerikai piacra szánt autóinak többségét európai gyáraiból exportálja. A vállalat bruttó marzsa – amelyet az elemzők a vámok hatásának mérésére használnak – 15,8 százalékra esett a harmadik negyedéves 20,4 százalékról, illetve az egy évvel korábbi 17,1 százalékról.

A cég 2026-ra tervezi, hogy ismét fenntartható, éves szintű volumennövekedési pályára álljon. A folyamatban lévő átalakítási program a terveknek megfelelően halad.

Fredrik Hansson pénzügyi igazgató elmondta, hogy hosszú listájuk van a még végrehajtandó költségcsökkentési intézkedésekről. Hozzátette: a Geelyvel való együttműködésből származó szinergiák kiaknázása – különösen a mechanikus alkatrészek területén – még csak most kezdődött el.

A vállalat 2025-re nem javasol osztalékfizetést.

A működési eredmény zuhanása a részvényárfolyam történelmi esésbe taszította, jelenleg 18,5 százalékos mínuszban van a papír. Ha az esés kitart, ez lehet a részvény eddigi legrosszabb kereskedési napja.

Sji72W5r

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

