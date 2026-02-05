Történelmi zuhanás a tőzsdén: egyetlen nap alatt veszíti el értékének ötödét az autóipari óriás

Az egyszeri tételektől megtisztított működési eredmény 5,6 milliárd svéd koronáról 1,8 milliárd koronára esett vissza, miközben az árbevétel 16 százalékkal csökkent.
Håkan Samuelsson vezérigazgató közleményében azt mondta, hogy a vállalat teljesítményét több külső tényező is rontotta. Ilyen volt az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti importvámok emelkedése, valamint az erősödő svéd korona kedvezőtlen árfolyamhatása. Emellett a gyenge kereslet lefelé nyomta az árakat, az amerikai elektromosautó-támogatások megszüntetése pedig tovább rontotta az értékesítést.
Mind a nyereség, mind az árbevétel elmaradt a piaci várakozásoktól.
Donald Trump amerikai elnök tavaly, a globális kereskedelmi kapcsolatok újratárgyalásának jegyében, 2,5 százalékról 27,5 százalékra emelte az Európai Unióból érkező autók vámját. Ezt a későbbiekben 15 százalékra mérsékelték, visszamenőleges hatállyal, augusztus 1-jétől alkalmazva. A Volvo az amerikai piacra szánt autóinak többségét európai gyáraiból exportálja. A vállalat bruttó marzsa – amelyet az elemzők a vámok hatásának mérésére használnak – 15,8 százalékra esett a harmadik negyedéves 20,4 százalékról, illetve az egy évvel korábbi 17,1 százalékról.
A cég 2026-ra tervezi, hogy ismét fenntartható, éves szintű volumennövekedési pályára álljon. A folyamatban lévő átalakítási program a terveknek megfelelően halad.
Fredrik Hansson pénzügyi igazgató elmondta, hogy hosszú listájuk van a még végrehajtandó költségcsökkentési intézkedésekről. Hozzátette: a Geelyvel való együttműködésből származó szinergiák kiaknázása – különösen a mechanikus alkatrészek területén – még csak most kezdődött el.
A vállalat 2025-re nem javasol osztalékfizetést.
A működési eredmény zuhanása a részvényárfolyam történelmi esésbe taszította, jelenleg 18,5 százalékos mínuszban van a papír. Ha az esés kitart, ez lehet a részvény eddigi legrosszabb kereskedési napja.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Kiderült, mitől alakulnak ki a halálos villámárvizek
Ez a modell sok életet megmenthet.
Történelmi zuhanás a tőzsdén: egyetlen nap alatt veszíti el értékének ötödét az autóipari óriás
Nem lettek jók a számok.
Hatéves csúcson a lakásáralkuk Amerikában: a vásárlóké lett a piac
A vevők közel kétharmada az eredeti hirdetési ár alatt jutott ingatlanhoz tavaly.
Hangos reklámok és Peppa malac miatt is vizsgálódott a hatóság
Volt, ahol nem szabott ki büntetést.
Már nem a dohányzás és az alkohol a rák kialakulásának vezető oka
Javuló kilátások, elhúzúdó harc a daganatos betegségek frontján.
Megtörte a csendet Trump visszavonult jobbkeze: "Az idő Ukrajnának kedvez!"
Úgy véli, Putyin kudarcot vallott.
Történelmi változás a világ második legnagyobb gazdaságában: ilyen alacsony növekedési cél évtizedek óta nem volt
Bekövetkezhet a várt lassulás.
A Wise is emeli az ingyenes készpénzfelvételi limitet - így spórolhatsz még többet hazai ingyenes bankszámlával
Habár egyre többen fizetünk bankkártyával, a készpénz továbbra is fontos szerepet játszik mindennapokban, ezért nem mindegy, mennyibe kerül a felvétele. Jó hír a gyakran készpénzt használ
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Korunk egyik legégetőbb problémája, ám ma már szinte senki nem beszél róla
Bár a klímaváltozás hatásai fokozódnak, a téma a gazdasági válságok és a lehangoló hírektől való elfáradás miatt egyre inkább kiszorul a közbeszédből.
Az európai nyugdíj-megtakarítás kispályás az amerikaihoz képest
Nemrég a HOLDBLOG-on értekeztünk arról, hogy a holland nyugdíjrendszer reformja mekkora hatással lehet a kötvénypiacokra. Az érvelés alapja az volt, hogy a holland nyugdíjcélú megtakarítások
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
Simán lehet évi 2-3 százalékos növekedés Zsiday Viktor szerint
Az elmúlt időszakban több helyen járva azt tapasztalom, hogy elképesztően negatív a magyar gazdaságról kialakított vélemény, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor 2013-ban megírtam a hét... The
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Nem úgy néz ki, hogy hátra lehet dőlni.
Megindította Trump a pusztító armadát: küszöbön a totális háború – Komoly fordulat jöhet
Mikor enyhülhet a tetőfokára hágott feszültség?
Tényleg veszélyben van a dollár? Bod Péter Ákost kérdeztük
Az MNB volt elnöke válaszolt kérdéseinkre.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?