Váratlan bejelentést tett a világ legnagyobb ékszercége: drasztikus lépésre kényszerült a brutális áremelkedés miatt

A dán cég a negyedéves jelentésével együtt közölte, hogy 2026-ra nagyjából stagnáló organikus növekedésre számít,
és platinabevonatú ékszereket vezet be a kínálatába.
A lépés azután érkezett, hogy az ezüst ára az elmúlt egy évben több mint a duplájára emelkedett.
Ha megnézzük az ezüst árfolyamának ingadozását, egyértelmű, hogy le kell választanunk a vállalatot erről a kitettségről
– mondta Berta de Pablos-Barbier vezérigazgató a CNBC-nek. A múlt hónapban kinevezett vezető hozzátette: a felhasznált fémek körének bővítése csökkenti az ezüsttől való függőséget, amely jelenleg az üzlet mintegy 60 százalékát adja.
Bár az ezüst azonnali árfolyama csütörtökön nagyjából 9 százalékot esett, még így is több mint 150 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi szintet. Az elemzők korábban arra figyelmeztettek, hogy az ingadozó ezüstár "makacs problémát" jelent a vállalat számára, miközben a visszafogottabb fogyasztói kereslet szintén nyomás alá helyezi az értékesítést.
A Pandora idén mínusz 1 és plusz 2 százalék közötti organikus növekedésre számít, 21–22 százalékos üzemi marzs mellett. A vezérigazgató szerint a platinabevonatú termékek és a szélesebb portfólió lehetővé teszi, hogy a profitráta tartósan 20 százalék felett maradjon.
A cég 2025-ben 6 százalékos organikus növekedést ért el, ami elmaradt a saját, 7–8 százalékos célkitűzésétől, valamint az előző évben mért 13 százalékos ütemtől.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
