FONTOS Figyelem, meglepő bejelentés jött a 14. havi nyugdíj folyósításáról
Váratlan bejelentést tett a világ legnagyobb ékszercége: drasztikus lépésre kényszerült a brutális áremelkedés miatt
Váratlan bejelentést tett a világ legnagyobb ékszercége: drasztikus lépésre kényszerült a brutális áremelkedés miatt

Portfolio
A világ legnagyobb ékszergyártója, a Pandora árfolyama csütörtök délelőtt egy ponton 7 százalékkal emelkedett, miután a vállalat jelezte, hogy csökkenteni kívánja az ezüsttől való túlzott függőségét - írta a Cnbc.

A dán cég a negyedéves jelentésével együtt közölte, hogy 2026-ra nagyjából stagnáló organikus növekedésre számít,

és platinabevonatú ékszereket vezet be a kínálatába.

A lépés azután érkezett, hogy az ezüst ára az elmúlt egy évben több mint a duplájára emelkedett.

Ha megnézzük az ezüst árfolyamának ingadozását, egyértelmű, hogy le kell választanunk a vállalatot erről a kitettségről

– mondta Berta de Pablos-Barbier vezérigazgató a CNBC-nek. A múlt hónapban kinevezett vezető hozzátette: a felhasznált fémek körének bővítése csökkenti az ezüsttől való függőséget, amely jelenleg az üzlet mintegy 60 százalékát adja.

Bár az ezüst azonnali árfolyama csütörtökön nagyjából 9 százalékot esett, még így is több mint 150 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi szintet. Az elemzők korábban arra figyelmeztettek, hogy az ingadozó ezüstár "makacs problémát" jelent a vállalat számára, miközben a visszafogottabb fogyasztói kereslet szintén nyomás alá helyezi az értékesítést.

A Pandora idén mínusz 1 és plusz 2 százalék közötti organikus növekedésre számít, 21–22 százalékos üzemi marzs mellett. A vezérigazgató szerint a platinabevonatú termékek és a szélesebb portfólió lehetővé teszi, hogy a profitráta tartósan 20 százalék felett maradjon.

A cég 2025-ben 6 százalékos organikus növekedést ért el, ami elmaradt a saját, 7–8 százalékos célkitűzésétől, valamint az előző évben mért 13 százalékos ütemtől.

