Keményen nekiment az EU a TikToknak: tízmilliárdos bírság lehet a vége, ha nem lép a vállalat

Az Európai Bizottság 2024 februárjában indított vizsgálatot a kínai tulajdonban lévő videómegosztó alkalmazás ellen. A Bizottság megállapításai szerint a TikTok nem mérte fel megfelelően, hogy a videók automatikus lejátszásához és hasonló megoldásokhoz kötődő funkciók hogyan árthatnak a felhasználók – köztük a gyerekek – jólétének, és nem tett elég lépést a kockázatok mérséklésére.

A TikTok szóvivője a BBC-nek nyilatkozva "kategorikusan hamisnak és teljes mértékben alaptalannak" minősítette az uniós megállapításokat.

A platformnak lehetősége van reagálni az EU kifogásaira. A Bizottság ezt követően annak függvényében, hogy elfogadja-e a TikTok módosítási javaslatait,

akár a cég teljes globális éves forgalmának 6 százalékáig terjedő bírságot is kiszabhatnak, ami becslések szerint több tízmilliárd eurót jelentene.

Henna Virkkunen, az EU technológiai ügyekért felelős vezetője szerint, ha a TikTok el akarja kerülni a büntetést, "meg kell változtatnia szolgáltatásának kialakítását Európában". A Bizottság több konkrét javaslatot is megfogalmazot, mint például az alkalmazás éjszakai használata esetén történő időszakosan kötelező képernyőszünetek bevezetését, az ajánlórendszerek módosítását, valamint a "végtelen görgetés" letiltását, amely lehetővé tenné, hogy a felhasználók szinte megállás nélkül pörgessék saját feedjükön a videókat.

Sonia Livingstone, a London School of Economics professzora úgy látja, hogy bár a TikTok már bevezetett bizonyos eszközöket a felhasználói biztonság javítására, ezek nem elegendők az uniós előírások maradéktalan teljesítéséhez.

Matt Navarra közösségimédia-szakértő szerint az EU fellépése nagy változást jelez a szabályozók gondolkodásában.

Úgy tűnik, most először mondja ki egy nagy szabályozó, hogy maga a dizájn a probléma. Már nem csak a káros tartalmakról van szó, hanem a káros kialakításról

– mondta.

Az EU korábban is több alkalommal indított eljárást nagy technológiai cégek ellen. 2024 decemberében külön vizsgálatot kezdett a TikTok ellen a román elnökválasztásba történő külföldi beavatkozás gyanúja miatt. Elon Musk X platformja ellen is nyomozást indítottak, majd 2025 decemberében 120 millió eurós bírságot szabtak ki a vállalatra a kék pipás azonosítási rendszer miatt, amely szerintük "megtéveszti a felhasználókat".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images