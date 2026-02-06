Keményen nekiment az EU a TikToknak: tízmilliárdos bírság lehet a vége, ha nem lép a vállalat

Az Európai Bizottság 2024 februárjában indított vizsgálatot a kínai tulajdonban lévő videómegosztó alkalmazás ellen. A Bizottság megállapításai szerint a TikTok nem mérte fel megfelelően, hogy a videók automatikus lejátszásához és hasonló megoldásokhoz kötődő funkciók hogyan árthatnak a felhasználók – köztük a gyerekek – jólétének, és nem tett elég lépést a kockázatok mérséklésére.
A TikTok szóvivője a BBC-nek nyilatkozva "kategorikusan hamisnak és teljes mértékben alaptalannak" minősítette az uniós megállapításokat.
A platformnak lehetősége van reagálni az EU kifogásaira. A Bizottság ezt követően annak függvényében, hogy elfogadja-e a TikTok módosítási javaslatait,
akár a cég teljes globális éves forgalmának 6 százalékáig terjedő bírságot is kiszabhatnak, ami becslések szerint több tízmilliárd eurót jelentene.
Henna Virkkunen, az EU technológiai ügyekért felelős vezetője szerint, ha a TikTok el akarja kerülni a büntetést, "meg kell változtatnia szolgáltatásának kialakítását Európában". A Bizottság több konkrét javaslatot is megfogalmazot, mint például az alkalmazás éjszakai használata esetén történő időszakosan kötelező képernyőszünetek bevezetését, az ajánlórendszerek módosítását, valamint a "végtelen görgetés" letiltását, amely lehetővé tenné, hogy a felhasználók szinte megállás nélkül pörgessék saját feedjükön a videókat.
Sonia Livingstone, a London School of Economics professzora úgy látja, hogy bár a TikTok már bevezetett bizonyos eszközöket a felhasználói biztonság javítására, ezek nem elegendők az uniós előírások maradéktalan teljesítéséhez.
Matt Navarra közösségimédia-szakértő szerint az EU fellépése nagy változást jelez a szabályozók gondolkodásában.
Úgy tűnik, most először mondja ki egy nagy szabályozó, hogy maga a dizájn a probléma. Már nem csak a káros tartalmakról van szó, hanem a káros kialakításról
– mondta.
Az EU korábban is több alkalommal indított eljárást nagy technológiai cégek ellen. 2024 decemberében külön vizsgálatot kezdett a TikTok ellen a román elnökválasztásba történő külföldi beavatkozás gyanúja miatt. Elon Musk X platformja ellen is nyomozást indítottak, majd 2025 decemberében 120 millió eurós bírságot szabtak ki a vállalatra a kék pipás azonosítási rendszer miatt, amely szerintük "megtéveszti a felhasználókat".
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Az éj leple alatt titkos atomrobbantást hajtott végre a nagyhatalom – Súlyos váddal állt elő Amerika
Elfajulhat a nukleáris fegyverkezési verseny?
Keményen nekiment az EU a TikToknak: tízmilliárdos bírság lehet a vége, ha nem lép a vállalat
Szerintük függőséget okoz a kínai alkalmazás.
Halálos természeti katasztrófa: két magyar férfi életét vesztette a tragédiában
A szlovákiai Magas Tátrában.
Az asztalra csapott Zelenszkij, azonnali lépéseket követel: közel sem elégedett az ukrán elnök
Kijevben még mindig súlyos a helyzet.
Mennyire pörögnek az elektromosautó-eladások Magyarországon?
Itt vannak a januári számok!
Itt a nagy lehetőség: ezek a részvények lehetnek az év nyertesei
Rögtön 7 lehetőséget is mutatunk.
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.
Lesújtó jelentést kapott Európa legerősebb hatalma: bénán néznék, ahogy Oroszország elfoglalná a NATO gyenge pontját
Ez az egész szövetséget megrengetheti.
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
Rémálom a postaládában - tartozások a múltból
Követeléskezelők régi tartozásokkal fenyegetnek? Ismerd meg jogaid, ismerheted fel a trükköket és védd meg magad. Az utóbbi években egyre többen szembesülnek azzal a megdöbbentő helyzette
A kormány mindent tudhat? - Visszaélés bűnügyi személyes adatokkal
Rendkívül nagy figyelmet kapott, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter Balatonalmádiban tartott fórumán elhangzott kijelentéseivel szemben, a pár nappal későbbi gyöngyösi
Mesterséges falevéllel forradalmasíthatják a vegyipart
Kutatók egy olyan napenergia hasznosító eszközt fejlesztettek ki, amely a fotoszintézist imitálva hoz létre szén-dioxidból, napfényből és vízből értékes anyagokat
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!
Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland
Kínában a zöldülés olcsóbb, mint Európában
Érdemes elidőzni a lenti ábrán. Látható, hogy Európa élen jár(t) az energiatermelés zöldítésében, aminek a költsége mára gazdasági versenyhátrányt okoz. Az Egyesült Államok lemaradt,
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Nem úgy néz ki, hogy hátra lehet dőlni.