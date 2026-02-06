Ráfizetett a túl gyors elektromosításra a Stellantis - Brutális veszteséget könyvelnek el

A Stellantis 22 milliárd eurós, vagyis közel 26 milliárd dolláros egyszeri veszteséget számol el üzleti modelljének átalakítása során.

A lépés célja az elektromos és hibrid járművek bevezetésének felgyorsítása, ugyanakkor a vállalat elismerte, hogy korábbi stratégiája hibás feltételezéseken alapult. Antonio Filosa vezérigazgató szerint a veszteség nagyrészt annak következménye, hogy

a cég túlbecsülte az elektromos autókra való áttérés tempóját, ami eltávolította a kínálatot a vásárlók mindennapi lehetőségeitől, pénzügyi helyzetétől és preferenciáitól.

A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a most bejelentett leírások nemcsak a félreértett piaci folyamatokat tükrözik, hanem a korábbi gyenge működési végrehajtás hatásait is. Ezek a problémák Filosa szerint fokozatosan kezelés alá kerülnek az új vezetői csapat irányítása mellett.

A vállalat ezzel egy időben igyekszik újrahangolni stratégiáját annak érdekében, hogy jobban illeszkedjen a kereslet tényleges alakulásához, miközben továbbra is elkötelezett marad az elektromos átállás hosszú távú céljai mellett.

