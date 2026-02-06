Váratlan hír jött a Mol Dunai Finomítójából

A Mol legfrissebb közleménye szerint előrehaladott állapotban van a Dunai Finomító AV3 üzemének helyreállítása: határidő előtt befejeződött a tűzesetben sérült berendezések és szerkezeti elemek gépészeti bontása, folyamatban van a csőhálózat és a szivattyúk felújítása, május végére pedig elkészül az új kondenzátorállvány is. A Mol biztosítása kiterjed mind műszaki károkra, mind pedig a kiesett nyereségre.

A 2025 októberi tűzeset óta fontos előrelépések történetek az AV3 üzem helyreállításában, közölte a Mol:

2026 január közepén, határidő előtt fejeződött be a sérült szerkezeti elemek és berendezések gépészeti bontása,

és lezárult a három érintett üzemi rendszer leürítése is. A tűzeset következtében a vasbeton szerkezet alsó szintje is károsodott, ezért azt szinte teljesen újjá kell építeni. A tervek szerint az új kondenzátorállvány 2026 májusában készül el.

Megtörtént a sérült irányítástechnikai műszerek és villamosrendszerek eltávolítása, rövidesen lezárul a műszaki specifikációk véglegesítése, és folytatódik a kábelek bontása is - olvasható a közleényben. Emellett előrehaladott állapotban van a statikus berendezések és a csőhálózat javítása is: több száz szelepet kell cserélni, és mintegy 2,8 kilométernyi szakaszon épül új csőhálózat.

A korábbi előrejelzésünk szerint az AV3 üzem helyreállítása 2026 harmadik negyedévében fejeződhet be,

ugyanakkor a projekt jelenlegi előrehaladottsága alapján reális lehetőség, hogy a kivitelezés akár egy-két héttel a tervezett határidő előtt lezáruljon. A bontási munkák jelentős része lezárult, a következő időszak legfontosabb feladata, hogy minél gyorsabban lebonyolítsuk a szükséges gyártási és kivitelezési munkákat” – mondta Pulay Krisztián, a Mol-csoport Downstream Termelés és Fejlesztés ügyvezető igazgatója.

Előzmények

Ahogy arról mi is beszámoltunk, október 20-án éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében, ami a teljes feldolgozási kapacitás mintegy 40 százalékát adja. A tűzoltóságnak és a katasztrófavédelemnek sikerült megakadályozniuk, hogy az AV3-as üzemegységen kívül más is kárt szenvedjen, a Mol a 21-i sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: bár az AV3-as egység fontos szerepet játszik a finomító működésében, a termelés szempontjából nem kritikus egység, így az eset nem veszélyeztette a magyarországi üzemanyag-ellátást. Október 28-án már arról érkezett hír, hogy csökkentett kapacitással elindult az üzemanyagtermelés a Dunai Finomítóban.

Az AV3 egy desztillációs torony, amely a nyersolaj-finomítás első és egyik legfontosabb lépését végzi. Feladata, hogy a beérkező nyersolajat különböző forráspontok és sűrűségek alapján frakcionálja, vagyis elválassza egymástól azokat az összetevőket, amelyek később önálló termékként vagy további feldolgozási alapanyagként szolgálnak. A Mol Dunai Finomítójában 3 ilyen egység található, amelyeket AV jelöléssel és számozással látnak el. Ezek közül gyulladt ki a harmadik. A finomító teljes kapacitáson évente mintegy 8 millió tonna nyersolaj feldolgozására képes, amelyből az érintett egység körülbelül 3 millió tonnát tesz ki.

A százhalombattai finomító lelke: a desztillációs torony - fotó: Portfolio

A Mol decemberi közleménye szerint az októberben történt tűzeset kezdeti kárfelmérése alapján a tüzet műszaki meghibásodás és egy szivattyú ebből következő szerkezeti sérülése és szétrepedése okozta.

A belső vizsgálat szerint súlyos gondatlanság, szándékos károkozás vagy egyéb külső hatás kizárható a lehetséges kiváltó okok közül.

A Dunai Finomítóban kieső termelés mérséklése érdekében a Mol növelte a félkész alapanyagok feldolgozását. Ennek eredményeként a Mol átlagosan körülbelül 30%-os termeléskieséssel számol a felújítás időtartama alatt, ami időszakonként eltérő lehet. Az ellátás biztosítása és saját piacainak üzemanyag-ellátásának garantálása érdekében a Mol fokozza a termékek átvitelét a Pozsonyi Finomítóból, valamint növeli a régió többi szereplőjétől történő termékvásárlást – olvasható a decemberi közleményben.

