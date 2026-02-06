  • Megjelenítés
Veszélyes olaj került a magyar boltokba: aki ebből vásárolt, ne fogyassza el

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján határérték feletti, glicidil-észterek jelenlétét mutatták ki Indiából származó finomított rizskorpaolajban. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett, most visszahívták. Aki ilyet vásárolt, ne fogyassza el - figyelmeztet az NKFH.

Határérték feletti, glicidil-észterek jelenlétét mutattak ki egy Indiából származó finomított rizskorpaolajban.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Discovery Bliss Trade Kft.),

a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról.

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: Finomított rizskorpaolaj
  • Márka: Alesie
  • Kiszerelés: 1l
  • MMI: 01/06/2027
  • Gyártási dátum: 2025-05-05
  • Gyártó: AWL Agri Business (India)
  • Importőr: Caribecom Trading BV (Hollandia)
  • Forgalmazó: Discovery Bliss Trade Kft.
  • Termékvisszahívás oka: határértéket meghaladó glicidil-észterek

Glicidil-észterek a növényi olajok magas hőmérsékletű finomítása során képződnek. A szervezetben rákkeltő glicidollá alakulnak, ezért jelenlétük különösen aggasztó. Leginkább finomított olajokban és azokból készült élelmiszerekben fordulhatnak elő.

A hatóság figyelmeztet: ha valaki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

