Ez is ritka: Donald Trump nyíltan kiállt egy felvásárlás mellett

Donald Trump amerikai elnök szombaton nyilvánosan kiállt a Nexstar Media és kisebb riválisa, a Tegna tervezett egyesülése mellett.

Trump a közösségi médiában azt írta:

Több versenyre van szükségünk AZ ELLENSÉG, az álhíreket gyártó országos tévéhálózatok ellen.

Majd hozzátette: "Kössék meg ezt az üzletet!"

A Nexstar tavaly 3,54 milliárd dolláros ajánlatot tett a Tegna felvásárlására. Az egyesült vállalat az Egyesült Államok legnagyobb regionális televíziós szolgáltatójává válna. Ez erősebb alkupozíciót biztosítana számára a hirdetőkkel és a fizetős tévészolgáltatókkal szemben. A helyi média jelenleg csökkenő bevételekkel és előfizetővesztéssel küzd a streaming szolgáltatások térnyerése miatt.

Trump szombati bejegyzése más hangnemet üt meg, mint novemberi nyilatkozata. Akkor még bírálta a helyi televíziós tulajdonlási korlát emelésére vonatkozó javaslatot, amely a fúzió egyik feltétele lenne. Akkori bejegyzésében azt írta, hogy "nem lenne boldog", ha a korlát emelése lehetővé tenné az NBC vagy az ABC terjeszkedését. Most viszont úgy fogalmazott, hogy bizonyos fúziók, például a Nexstar–Tegna egyesülése, csökkenthetik a legnagyobb tévéhálózatok befolyását, és "segítenek legyőzni az álhíreket, mert nagyobb és magasabb szintű verseny lesz".

A Nexstar több mint 200 állomást üzemeltet, köztük a The CW-t és a NewsNationt, míg a Tegna 64 állomást működtet. A két cég közlése szerint az egyesülés az amerikai tévés háztartások mintegy 80 százalékát lefedné a kulcsfontosságú piacokon.

A Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) egyelőre nem döntött a tulajdonlási korlát emeléséről. A jelenlegi szabályozás megtiltja, hogy egy vállalat az amerikai tévénézők több mint 39 százalékát elérő műsorszolgáltatókkal rendelkezzen. A szenátus illetékes bizottsága kedden tárgyalja az FCC médiatulajdonlási szabályait.

A Tegna novemberben azt közölte, hogy az ügylet lezárását az év második felére várja.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images