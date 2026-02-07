  • Megjelenítés
Ez is ritka: Donald Trump nyíltan kiállt egy felvásárlás mellett
Üzlet

Ez is ritka: Donald Trump nyíltan kiállt egy felvásárlás mellett

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök szombaton nyilvánosan kiállt a Nexstar Media és kisebb riválisa, a Tegna tervezett egyesülése mellett.

Donald Trump amerikai elnök szombaton nyilvánosan kiállt a Nexstar Media és kisebb riválisa, a Tegna tervezett egyesülése mellett.

Trump a közösségi médiában azt írta:

Több versenyre van szükségünk AZ ELLENSÉG, az álhíreket gyártó országos tévéhálózatok ellen.

Majd hozzátette: "Kössék meg ezt az üzletet!"

Még több Üzlet

Nem építi meg olasz és német gigaüzemét az autógyártó

Szépíteni tudtak a tőzsdék a hét végére

Keményen nekiment az EU a TikToknak: tízmilliárdos bírság lehet a vége, ha nem lép a vállalat

A Nexstar tavaly 3,54 milliárd dolláros ajánlatot tett a Tegna felvásárlására. Az egyesült vállalat az Egyesült Államok legnagyobb regionális televíziós szolgáltatójává válna. Ez erősebb alkupozíciót biztosítana számára a hirdetőkkel és a fizetős tévészolgáltatókkal szemben. A helyi média jelenleg csökkenő bevételekkel és előfizetővesztéssel küzd a streaming szolgáltatások térnyerése miatt.

Trump szombati bejegyzése más hangnemet üt meg, mint novemberi nyilatkozata. Akkor még bírálta a helyi televíziós tulajdonlási korlát emelésére vonatkozó javaslatot, amely a fúzió egyik feltétele lenne. Akkori bejegyzésében azt írta, hogy "nem lenne boldog", ha a korlát emelése lehetővé tenné az NBC vagy az ABC terjeszkedését. Most viszont úgy fogalmazott, hogy bizonyos fúziók, például a Nexstar–Tegna egyesülése, csökkenthetik a legnagyobb tévéhálózatok befolyását, és "segítenek legyőzni az álhíreket, mert nagyobb és magasabb szintű verseny lesz".

A Nexstar több mint 200 állomást üzemeltet, köztük a The CW-t és a NewsNationt, míg a Tegna 64 állomást működtet. A két cég közlése szerint az egyesülés az amerikai tévés háztartások mintegy 80 százalékát lefedné a kulcsfontosságú piacokon.

A Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) egyelőre nem döntött a tulajdonlási korlát emeléséről. A jelenlegi szabályozás megtiltja, hogy egy vállalat az amerikai tévénézők több mint 39 százalékát elérő műsorszolgáltatókkal rendelkezzen. A szenátus illetékes bizottsága kedden tárgyalja az FCC médiatulajdonlási szabályait.

A Tegna novemberben azt közölte, hogy az ügylet lezárását az év második felére várja.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!

Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Zelenszkij megkongatta a vészharangot: titokban, az ukránok nélkül születhet meg a megállapodás
Európa legerősebb országa figyelmeztet: bármelyik percben jöhet a háború
Szépíteni tudtak a tőzsdék a hét végére
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility