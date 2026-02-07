Nem építi meg olasz és német gigaüzemét az autógyártó

Az ACC eredetileg három európai gigagyárat tervezett Franciaországban, Németországban és Olaszországban. A cégvezetés most arról informálta a szakszervezeteket, hogy az olaszországi Termoliban és a németországi Kaiserslauternben tervezett beruházásokat
végleg elvetették.
Az ACC később megerősítette, hogy a két projekt 2024 májusa óta szünetel, és a folytatáshoz szükséges feltételek várhatóan nem fognak teljesülni. A vállalat ezért alternatív forgatókönyveket vizsgál.
A Stellantis részvényei pénteken rekordnak számító, 25,2 százalékos esést szenvedtek el, miután a francia–olasz autógyártó mintegy 22,2 milliárd eurós leírást hajtott végre az elektromos járművek fejlesztésének visszafogása miatt.
Az ACC, amely a Stellantis, a Mercedes-Benz és a TotalEnergies közös vállalata, már megkezdte a termelést franciaországi üzemében. Az olasz és a német projekteket ugyanakkor
a gyenge elektromosautó-kereslet miatt felfüggesztették.
A társaság eredeti, 2020-as terve szerint mindhárom országban három-három, egyenként évi 8 gigawattóra kapacitású gyártósort építettek volna ki. A módosított koncepció alapján már csak Franciaországban létesül két blokk, 13, illetve 15 gigawattórás kapacitással.
A fejlemény ismét rámutat arra, milyen nehézségekkel szembesül Európa saját akkumulátoriparának kiépítése, amelynek célja az ázsiai beszállítóktól és technológiáktól való függőség mérséklése.
A Stellantis közölte, hogy továbbra is elkötelezett a termoli üzemben folyó sebességváltó- és motorgyártás mellett. A jelenlegi ACC-dolgozóknak a vállalatcsoporton belül kívánnak más munkalehetőséget felajánlani.
