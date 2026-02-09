Csúcson a Dow Jones, emelkedik a tech szektor

A Dow Jones ipari átlag 0,2 százalékos emelkedéssel, 50 219,40 ponton állított be történelmi csúcsot, amelyhez a Goldman Sachs, a Caterpillar és a Microsoft árfolyamának emelkedése is hozzájárult.

EZ AZ ELSŐ ALKALOM, HOGY AZ INDEX TÚLLÉPI AZ 50 000 PONTOT.

Az Nvidia és a Broadcom ismét kiemelkedően teljesít, mindkét részvény árfolyama 3 százalékkal emelkedik. Az Oracle papírja 9 százalékot ugrott, miután a D.A. Davidson elemzőház tartásról vételre emelte ajánlását, mert szerinte a vállalat profitálhat az OpenAI körüli AI-fellendülésből.

A vezető indexek már pénteken elkezdtek visszakapaszkodni a múlt hét eleji jelentős veszteség után, amelyet főként a technológiai szektor, azon belül is a szoftvercégek részvényeinek eladási hulláma okozott. Akkor a bitcoin árfolyama is meredeken zuhant, mielőtt részben korrigálta volna a veszteségeit.