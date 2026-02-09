Emelkedett a Nasdaq és az amerikai technológiai cégek

Az S&P 500 hétfőn emelkedéssel zárt elsősorban a technológiai részvényeknek köszönhetően, miközben

a Dow Jones ipari átlag új csúcsot döntött.

A befektetők a volatilis múlt hét után most fontos gazdasági adatokra és újabb negyedéves jelentésekre várnak. Az arany áttörte az 5 000 dolláros lélektani határt, miközben a dollár gyengült - írja a Bloomberg.

Az S&P 500 index a múlt hét végi, közel ezermilliárd dolláros piaci értéknövekedés után tovább emelkedett, és megközelítette történelmi csúcsát.

A befektetők figyelme most az adatoktól hemzsegő hétre irányul,

amelynek két legfontosabb eleme az amerikai foglalkoztatási adat és az inflációs jelentés lesz. A szerdán esedékes munkaerőpiaci adatok szerint januárban 69 ezer új munkahely jöhetett létre, miközben a munkanélküliségi ráta 4,4 százalékon stagnálhatott. A pénteken érkező fogyasztóiár-indexből az elemzők további jeleket várnak az infláció csökkenő trendjének megerősítésére.

Az amerikai államkötvény-piac viszonylag nyugodt maradt annak ellenére, hogy a hírek szerint a kínai szabályozó hatóságok arra kérik a bankokat, hogy csökkentsék amerikai állampapír-kitettségüket.

Az S&P 500 0,5 százalékkal emelkedett, a Dow Jones ipari átlag 50 000 pont felett maradt, a Russell 2000 pedig 0,7 százalékkal erősödött. A tízéves amerikai államkötvények hozama 4,20 százalékon stagnált, a dollár 0,6 százalékot gyengült.