Emelkedett a Nasdaq és az amerikai technológiai cégek
Emelkedett a Nasdaq és az amerikai technológiai cégek

Portfolio
Csúcson zártak az európai részvénypiacok és szárnyal a Nasdaq, ahogy a múlt heti mélyrepülés után újra emelkednek a technológiai vállalatok részvényei. A befektetői hangulatot ezen kívül elsősorban a negyedik negyedéves gyorsjelentési szezon friss számai és az amerikai kamatpálya alakulásával kapcsolatos várakozások határozzák meg. A magyar tőzsdén szintén új történelmi csúcsra került a Richter részvénye. 

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Emelkedéssel zárt hétfőn Amerika, történelmi csúcsot döntött a Dow Jones

Az S&P 500 hétfőn emelkedéssel zárt elsősorban a technológiai részvényeknek köszönhetően, miközben

a Dow Jones ipari átlag új csúcsot döntött.

A befektetők a volatilis múlt hét után most fontos gazdasági adatokra és újabb negyedéves jelentésekre várnak. Az arany áttörte az 5 000 dolláros lélektani határt, miközben a dollár gyengült - írja a Bloomberg.

Az S&P 500 index a múlt hét végi, közel ezermilliárd dolláros piaci értéknövekedés után tovább emelkedett, és megközelítette történelmi csúcsát.

A befektetők figyelme most az adatoktól hemzsegő hétre irányul,

amelynek két legfontosabb eleme az amerikai foglalkoztatási adat és az inflációs jelentés lesz. A szerdán esedékes munkaerőpiaci adatok szerint januárban 69 ezer új munkahely jöhetett létre, miközben a munkanélküliségi ráta 4,4 százalékon stagnálhatott. A pénteken érkező fogyasztóiár-indexből az elemzők további jeleket várnak az infláció csökkenő trendjének megerősítésére.

Az amerikai államkötvény-piac viszonylag nyugodt maradt annak ellenére, hogy a hírek szerint a kínai szabályozó hatóságok arra kérik a bankokat, hogy csökkentsék amerikai állampapír-kitettségüket.

Az S&P 500 0,5 százalékkal emelkedett, a Dow Jones ipari átlag 50 000 pont felett maradt, a Russell 2000 pedig 0,7 százalékkal erősödött. A tízéves amerikai államkötvények hozama 4,20 százalékon stagnált, a dollár 0,6 százalékot gyengült.

snp
Emelkedik a Nasdaq, csúcson zárt Európa

Az amerikai Nasdaq 100 index 1,1%-os pluszban jár, az európai részvénypiacok pedig hétfőn csúcsra emelkedtek, miután

a globális piacok elkezdtek kilábalni a múlt heti eladási hullámból,

és a befektetők figyelme a vállalati gyorsjelentésekre és a felvásárlási hírekre irányult. A Stoxx 600 index 0,7 százalékkal 621,41 pontra nőtt - írta a Reuters.

A múlt heti erős ingadozásokat nagyrészt a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak fokozták. A befektetők attól tartanak, hogy az AI felforgathatja a hagyományos szoftverüzletet, miközben olyan óriáscégek, mint az Alphabet és az Amazon, továbbra is hatalmas összegeket költenek a technológia fejlesztésére.

A technológiai szektor hétfőn 0,9 százalékkal erősödött. Az STMicroelectronics árfolyama 9,8 százalékkal ugrott meg, miután a vállalat bejelentette, hogy bővíti együttműködését az Amazon Web Services-szel a számítási infrastruktúra területén.

A UniCredit 6,7 százalékos pluszban zárt, miután a bank javította profitkilátásait, és jelezte, hogy egyelőre megtartja versenytársakban szerzett részesedéseit. Emellett enyhítette a teljes felvásárlásokhoz szabott feltételeket is. Az európai bankindex 2,2 százalékkal emelkedett, a milánói tőzsde pedig 2 százalékos drágulásával a nap egyik legjobban teljesítő európai piacának bizonyult.

A dán Novo Nordisk számára megkönnyebbülést jelentett, hogy az amerikai Hims & Hers bejelentette: leállítja olcsó GLP-1 tablettájának forgalmazását, miután az amerikai gyógyszerfelügyelet (FDA) figyelmeztetést adott ki a készítménnyel kapcsolatban. A fogyókúrás piacon éles versennyel szembesülő, a Wegovy gyógyszert gyártó Novo Nordisk részvényei erre 5,3 százalékkal emelkedtek. A cég perre is megy az olcsó variáns okán.

A felvásárlási hírek is meghatározták a hétfői kereskedést. Az Advent befektetési társaság és a FedEx vezette konzorcium 9,2 milliárd dolláros ajánlatot tett a lengyel InPost csomagautomata-üzemeltető felvásárlására, aminek hatására a cég részvényei 13,5 százalékkal szárnyaltak. Ezzel szemben a NatWest 5,6 százalékot veszített értékéből, miután a brit bank közölte, hogy 2,7 milliárd fontért megvásárolja az Evelyn Partners vagyonkezelőt.

A politikai fejlemények szintén foglalkoztatták a befektetőket. Keir Starmer brit miniszterelnök hétfőn jelezte, hogy nem kíván lemondani annak ellenére sem, hogy a skót munkáspárt vezetője erre szólította fel. A kormányfő stábjából egy újabb munkatárs távozott a Peter Mandelson washingtoni nagykövetté történő kinevezése körül kirobbant botrány miatt. A londoni FTSE 100 a korábbi veszteségeit ledolgozva végül 0,2 százalékos pluszban zárt.

tradnas
Megállíthatatlan a rally a Wall Streeten, csúcson a Dow Jones

A technológiai szektor vezetésével emelkednek az amerikai részvényindexek hétfőn, miközben a Dow Jones új történelmi csúcsot állított be - írja a Cnbc. Az S&P 500 index 0,4 százalékkal erősödött, a technológiai túlsúllyal rendelkező Nasdaq Composite pedig ennél is nagyobb, 0,9 százalékos pluszban jár.

Tovább a cikkhez
Megállíthatatlan a rally a Wall Streeten, csúcson a Dow Jones
Kisebb esés lett a vége a magyar tőzsdén

A BUX index végül 0,1 százalékos mínuszban fejezte be a napot, a hazai blue chipek közül egyedül a Richter árfolyama emelkedett: a gyógyszergyártó részvénye 2,2 százalékos pluszban, új történelmi csúcson zárt.

Komoly pénz áramolhat a piacra 2026-ban: háromszoros ugrásra számítanak a szakértők

A Goldman Sachs stratégái szerint az amerikai tőzsdei bevezetések a következő években jelentős fellendülés előtt állnak, amit a stabil gazdasági környezet, a vállalatvezetők növekvő bizalma és a kedvező monetáris politika alapoz meg, írja a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Komoly pénz áramolhat a piacra 2026-ban: háromszoros ugrásra számítanak a szakértők
Kisebb esés Amerikában

Az amerikai részvényindexek eséssel kezdik a napot, miközben a befektetők kulcsfontosságú makrogazdasági adatokra és újabb gyorsjelentésekre várnak egy rendkívül volatilis hetet követően. A Dow index 0,2 százalékkal csökkent, az S&P 500 szintén 0,2 százalékos mínuszban mozog, míg a Nasdaq 0,4 százalékos visszaesést mutat.

Az Oracle részvényei közel 4 százalékkal erősödnek, miután a D.A. Davidson semlegesről vételre javította ajánlását, az OpenAI körüli várakozásokra és a technológia kedvezményezettjeire hivatkozva. Eközben más chiprészvények nyomás alá kerültek a piacnyitást követően.

Történelmi mélyponton a dollár: az IMF-vezér elárulta, mi várható a következő hónapokban

Nem szabad túlértékelni a dollár elmúlt egy évben tapasztalt gyengülését: az amerikai fizetőeszköz szerinte belátható időn belül megőrzi vezető szerepét a világgazdaságban – állítja Krisztalina Georgieva, a Nemzetközi Valutaalap vezérigazgatója.

Tovább a cikkhez
Történelmi mélyponton a dollár: az IMF-vezér elárulta, mi várható a következő hónapokban
Egyre nagyobbak a kérdőjelek az orosz olajjal kapcsolatban

India több energiaforrásból kívánja biztosítani ellátását, és szükség esetén tovább diverzifikálja beszerzéseit – jelentette be hétfőn Vikram Misri indiai külügyi államtitkár a Reuters beszámolója szerint. Újdelhi célja, hogy a fogyasztók megbízható és biztonságos forrásokból, versenyképes áron jussanak energiához.

Tovább a cikkhez
Egyre nagyobbak a kérdőjelek az orosz olajjal kapcsolatban
Meglepő fordulat a tőzsdén: most váltak izgalmassá a nagy sztárrészvények!

Az amerikai technológiai részvények előtt újabb emelkedési hullám állhat, mivel a mesterséges intelligencia körüli lelkesedés továbbra is erős értékesítési kilátásokra utal – hangsúlyozzák a Morgan Stanley stratégái a Bloomberg értesülései szerint.

Tovább a cikkhez
Meglepő fordulat a tőzsdén: most váltak izgalmassá a nagy sztárrészvények!
Soha nem látott shortroham söpört végig a Wall Streeten

A fedezeti alapok rekordméretű short pozíciókat nyitottak amerikai részvényekre, ahogy a mesterséges intelligencia okozta piaci zavaroktól való félelem begyűrűzött a tőzsdékre - írja a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Soha nem látott shortroham söpört végig a Wall Streeten
Drámai fordulat a németeknél – Soha nem mértek még ilyen alacsony forgalmat

A német sörfőzdék és forgalmazók 2025-ben 1993 óta a legnagyobb visszaesést szenvedték el: az eladások 6 százalékkal, mintegy 497 millió literrel csökkentek, így a forgalom nagyjából 7,8 milliárd literre esett vissza - írta meg az ESM kiskereskedelmi portál.

Tovább a cikkhez
Drámai fordulat a németeknél – Soha nem mértek még ilyen alacsony forgalmat
Mutatunk egy részvényt, ami épp ma ment történelmi csúcsra és még így is nagyon olcsó

Sorra dőlnek a történelmi csúcsok az elmúlt hetekben a magyar tőzsdén, ma délelőtt újabb papír állította fel az eddigi valaha volt legmagasabb értékét. Megnéztük, hogy mi a fundamentális sztori az emelkedés mögött, van-e még potenciál a részvényekben, mit gondolnak az elemzők és mit jelez a technika. Választ kerestünk arra is, hogy az árazási szorzók alapján olcsó vagy drága-e még a részvény és mit mutat az értékeltség a nagy szektortársakhoz képest.

Tovább a cikkhez
Mutatunk egy részvényt, ami épp ma ment történelmi csúcsra és még így is nagyon olcsó
Brüsszel villámcsapása: belenyúlnak a WhatsApp működésébe

Az Európai Bizottság hétfőn közölte a Metával, hogy ideiglenes intézkedéseket kíván bevezetni a technológiai óriásvállalattal szemben. A brüsszeli testület előzetes álláspontja szerint a cég megsértette az uniós versenyjogi szabályokat azzal, hogy kizárta a harmadik féltől származó mesterségesintelligencia-asszisztenseket a WhatsAppból - írta meg a Cnbc.

Tovább a cikkhez
Brüsszel villámcsapása: belenyúlnak a WhatsApp működésébe
Meglepő fordulat a fogyókúrás piacon: egyik napról a másikra visszavonták az olcsó csodatablettát

A Novo Nordisk frankfurti tőzsdén jegyzett részvényei hétfőn 4,5 százalékot emelkedtek, miután a Hims & Hers a hétvégén visszavonta 49 dolláros fogyókúrás tablettáját a dán gyógyszergyártó és az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal jogi nyomása után, írja a Reuters.

Tovább a cikkhez
Meglepő fordulat a fogyókúrás piacon: egyik napról a másikra visszavonták az olcsó csodatablettát
Erős számokat közölt az UniCredit, szárnyal az árfolyam

Olaszország második legnagyobb bankja idén 11 milliárd eurós nyereség elérését célozta meg, miután a negyedik negyedévben felülmúlta az elemzői várakozásokat. A következő három évben 30 milliárd eurót osztatnának ki a részvényeseknek, a gyorsjelentés közzététele után a bank részvényárfolyama 4,7%-os emelkedést mutat a milánói tőzsdén.

Tovább a cikkhez
Erős számokat közölt az UniCredit, szárnyal az árfolyam
Jó hangulatban indul a kereskedés Európában

Emelkedéssel indul a nap a kontinens vezető tőzsdéin: a DAX 0,9 százalékkal, a CAC és a FTSE 100 pedig 0,3 százalékkal került feljebb.

Itt a csúcs a Richternél

A BUX index mindössze 0,3 százalékos pluszban indította a napot, a hazai blue chipek közül azonban nagy emelkedést láthatunk a Richternél: a gyógyszergyártó árfolyama már 2,2 százalékos pluszban van, ezzel új történelmi csúcsra került a részvény.

Ugrik a japán tőzsde

Az ázsiai tőzsdék erőteljes emelkedéssel nyitották a hetet - a japán kormányfő, Szanae Takaicsi meggyőző választási győzelme további gazdaságélénkítő intézkedéseket vetít előre, erre reagáltak rendkívül pozitívan a befektetők.

Tovább a cikkhez
Ugrik a japán tőzsde
Emelkedés jöhet a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 2,5 százalék pluszban zárt, a S&P 500 2 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 2,1 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 3,65 százalékot emelkedett, a Hang Seng 2,08 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,31 százalékos pluszban áll.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,71 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,58 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,2 százalékot emelkedhet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,14 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,05 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,01 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma a hazai porondon indulnak az események, ahol az NGM délelőtt teszi közzé az államháztartás januári egyenlegét, ami a költségvetési fegyelem és az éves hiánycél tarthatóságának első idei vizsgája lesz a befektetők számára.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 17,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,7 százalékos eséssel a Nasdaq index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 34,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 10,6 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 14,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 50 115,67 2,5% 2,5% 1,3% 4,3% 12,0% 60,9%
S&P 500 6 932,3 2,0% -0,1% -0,2% 1,3% 14,0% 78,4%
Nasdaq 25 075,77 2,1% -1,9% -2,2% -0,7% 15,2% 84,3%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 54 253,68 0,8% 1,7% 3,3% 7,8% 38,9% 88,5%
Hang Seng 26 559,95 -1,2% -3,0% -0,6% 3,6% 27,1% -9,3%
CSI 300 4 643,6 -0,6% -1,3% -3,1% 0,3% 20,8% -15,3%
Európai részvényindexek              
DAX 24 721,46 0,9% 0,7% -0,7% 0,9% 12,9% 75,9%
CAC 8 273,84 0,4% 1,8% 0,4% 1,5% 3,3% 46,2%
FTSE 10 369,75 0,6% 1,4% 2,4% 4,4% 18,8% 59,8%
FTSE MIB 45 877,2 0,1% 0,8% 0,3% 2,1% 23,6% 98,7%
IBEX 17 943,3 1,1% 0,3% 1,7% 3,7% 40,9% 118,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 130 030,3 0,2% 0,9% 11,7% 17,1% 49,5% 195,2%
ATX 5 665,53 0,5% 1,1% 4,6% 6,4% 44,5% 87,9%
PX 2 759,4 -0,6% -0,1% 0,6% 2,7% 45,0% 159,7%
Magyar blue chipek              
OTP 40 500 0,3% -0,1% 9,5% 15,4% 62,0% 197,4%
Mol 3 942 -1,0% 0,3% 25,1% 34,1% 35,9% 74,4%
Richter 11 480 1,3% 6,6% 12,2% 16,4% 11,2% 35,9%
Magyar Telekom 1 982 0,3% -0,8% 9,0% 10,6% 40,0% 402,4%
Nyersanyagok              
WTI 63,77 1,4% -1,1% 11,9% 11,4% -10,1% 12,2%
Brent 68,11 0,8% -3,7% 12,1% 11,9% -8,4% 14,5%
Arany 4 941,14 2,5% -1,8% 10,3% 14,3% 73,2% 173,3%
Devizák              
EURHUF 378,0500 -0,2% -0,7% -1,8% -1,5% -6,7% 5,9%
USDHUF 319,8528 -0,5% -0,1% -2,8% -2,2% -18,1% 7,8%
GBPHUF 435,3750 -0,3% -1,1% -2,0% -1,2% -10,2% 7,1%
EURUSD 1,1820 0,2% -0,6% 1,1% 0,6% 14,0% -1,7%
USDJPY 156,8350 0,0% 1,7% 0,2% 0,1% 3,4% 48,7%
GBPUSD 1,3614 0,6% -0,8% 0,8% 1,2% 9,7% -0,8%
Kriptovaluták              
Bitcoin 70 531 12,3% -16,2% -24,7% -20,5% -27,0% 84,1%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,21 0,2% -1,3% 0,9% 1,0% -5,3% 259,2%
10 éves német állampapírhozam 2,81 0,1% 0,0% -1,4% -1,9% 19,5% -701,1%
10 éves magyar állampapírhozam 6,61 1,1% 0,2% -3,2% -3,8% 0,2% 163,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

Trader

Fórum

