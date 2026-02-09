Emelkedik a Nasdaq és az amerikai technológiai cégek

Az amerikai Nasdaq 100 index 1,1%-os pluszban jár, az európai részvénypiacok pedig hétfőn csúcsra emelkedtek, miután

a globális piacok elkezdtek kilábalni a múlt heti eladási hullámból,

és a befektetők figyelme a vállalati gyorsjelentésekre és a felvásárlási hírekre irányult. A Stoxx 600 index 0,7 százalékkal 621,41 pontra nőtt - írta a Reuters.

A múlt heti erős ingadozásokat nagyrészt a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak fokozták. A befektetők attól tartanak, hogy az AI felforgathatja a hagyományos szoftverüzletet, miközben olyan óriáscégek, mint az Alphabet és az Amazon, továbbra is hatalmas összegeket költenek a technológia fejlesztésére.

A technológiai szektor hétfőn 0,9 százalékkal erősödött. Az STMicroelectronics árfolyama 9,8 százalékkal ugrott meg, miután a vállalat bejelentette, hogy bővíti együttműködését az Amazon Web Services-szel a számítási infrastruktúra területén.

A UniCredit 6,7 százalékos pluszban zárt, miután a bank javította profitkilátásait, és jelezte, hogy egyelőre megtartja versenytársakban szerzett részesedéseit. Emellett enyhítette a teljes felvásárlásokhoz szabott feltételeket is. Az európai bankindex 2,2 százalékkal emelkedett, a milánói tőzsde pedig 2 százalékos drágulásával a nap egyik legjobban teljesítő európai piacának bizonyult.

A dán Novo Nordisk számára megkönnyebbülést jelentett, hogy az amerikai Hims & Hers bejelentette: leállítja olcsó GLP-1 tablettájának forgalmazását, miután az amerikai gyógyszerfelügyelet (FDA) figyelmeztetést adott ki a készítménnyel kapcsolatban. A fogyókúrás piacon éles versennyel szembesülő, a Wegovy gyógyszert gyártó Novo Nordisk részvényei erre 5,3 százalékkal emelkedtek. A cég perre is megy az olcsó variáns okán.

A felvásárlási hírek is meghatározták a hétfői kereskedést. Az Advent befektetési társaság és a FedEx vezette konzorcium 9,2 milliárd dolláros ajánlatot tett a lengyel InPost csomagautomata-üzemeltető felvásárlására, aminek hatására a cég részvényei 13,5 százalékkal szárnyaltak. Ezzel szemben a NatWest 5,6 százalékot veszített értékéből, miután a brit bank közölte, hogy 2,7 milliárd fontért megvásárolja az Evelyn Partners vagyonkezelőt.

A politikai fejlemények szintén foglalkoztatták a befektetőket. Keir Starmer brit miniszterelnök hétfőn jelezte, hogy nem kíván lemondani annak ellenére sem, hogy a skót munkáspárt vezetője erre szólította fel. A kormányfő stábjából egy újabb munkatárs távozott a Peter Mandelson washingtoni nagykövetté történő kinevezése körül kirobbant botrány miatt. A londoni FTSE 100 a korábbi veszteségeit ledolgozva végül 0,2 százalékos pluszban zárt.