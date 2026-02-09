Emelkedik a Nasdaq és az amerikai technológiai cégek

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Emelkedik a Nasdaq, csúcson zárt Európa
Az amerikai Nasdaq 100 index 1,1%-os pluszban jár, az európai részvénypiacok pedig hétfőn csúcsra emelkedtek, miután
a globális piacok elkezdtek kilábalni a múlt heti eladási hullámból,
és a befektetők figyelme a vállalati gyorsjelentésekre és a felvásárlási hírekre irányult. A Stoxx 600 index 0,7 százalékkal 621,41 pontra nőtt - írta a Reuters.
A múlt heti erős ingadozásokat nagyrészt a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak fokozták. A befektetők attól tartanak, hogy az AI felforgathatja a hagyományos szoftverüzletet, miközben olyan óriáscégek, mint az Alphabet és az Amazon, továbbra is hatalmas összegeket költenek a technológia fejlesztésére.
A technológiai szektor hétfőn 0,9 százalékkal erősödött. Az STMicroelectronics árfolyama 9,8 százalékkal ugrott meg, miután a vállalat bejelentette, hogy bővíti együttműködését az Amazon Web Services-szel a számítási infrastruktúra területén.
A UniCredit 6,7 százalékos pluszban zárt, miután a bank javította profitkilátásait, és jelezte, hogy egyelőre megtartja versenytársakban szerzett részesedéseit. Emellett enyhítette a teljes felvásárlásokhoz szabott feltételeket is. Az európai bankindex 2,2 százalékkal emelkedett, a milánói tőzsde pedig 2 százalékos drágulásával a nap egyik legjobban teljesítő európai piacának bizonyult.
A dán Novo Nordisk számára megkönnyebbülést jelentett, hogy az amerikai Hims & Hers bejelentette: leállítja olcsó GLP-1 tablettájának forgalmazását, miután az amerikai gyógyszerfelügyelet (FDA) figyelmeztetést adott ki a készítménnyel kapcsolatban. A fogyókúrás piacon éles versennyel szembesülő, a Wegovy gyógyszert gyártó Novo Nordisk részvényei erre 5,3 százalékkal emelkedtek. A cég perre is megy az olcsó variáns okán.
A felvásárlási hírek is meghatározták a hétfői kereskedést. Az Advent befektetési társaság és a FedEx vezette konzorcium 9,2 milliárd dolláros ajánlatot tett a lengyel InPost csomagautomata-üzemeltető felvásárlására, aminek hatására a cég részvényei 13,5 százalékkal szárnyaltak. Ezzel szemben a NatWest 5,6 százalékot veszített értékéből, miután a brit bank közölte, hogy 2,7 milliárd fontért megvásárolja az Evelyn Partners vagyonkezelőt.
A politikai fejlemények szintén foglalkoztatták a befektetőket. Keir Starmer brit miniszterelnök hétfőn jelezte, hogy nem kíván lemondani annak ellenére sem, hogy a skót munkáspárt vezetője erre szólította fel. A kormányfő stábjából egy újabb munkatárs távozott a Peter Mandelson washingtoni nagykövetté történő kinevezése körül kirobbant botrány miatt. A londoni FTSE 100 a korábbi veszteségeit ledolgozva végül 0,2 százalékos pluszban zárt.
Csúcson a Dow Jones
A Dow Jones ipari átlag 0,2 százalékos emelkedéssel, 50 219,40 ponton állított be történelmi csúcsot, amelyhez a Goldman Sachs, a Caterpillar és a Microsoft árfolyamának emelkedése is hozzájárult.
EZ AZ ELSŐ ALKALOM, HOGY AZ INDEX TÚLLÉPI AZ 50 000 PONTOT.
Az Nvidia és a Broadcom ismét kiemelkedően teljesít, mindkét részvény árfolyama 3 százalékkal emelkedik. Az Oracle papírja 9 százalékot ugrott, miután a D.A. Davidson elemzőház tartásról vételre emelte ajánlását, mert szerinte a vállalat profitálhat az OpenAI körüli AI-fellendülésből.
A vezető indexek már pénteken elkezdtek visszakapaszkodni a múlt hét eleji jelentős veszteség után, amelyet főként a technológiai szektor, azon belül is a szoftvercégek részvényeinek eladási hulláma okozott. Akkor a bitcoin árfolyama is meredeken zuhant, mielőtt részben korrigálta volna a veszteségeit.
Kisebb esés lett a vége a magyar tőzsdén
A BUX index végül 0,1 százalékos mínuszban fejezte be a napot, a hazai blue chipek közül egyedül a Richter árfolyama emelkedett: a gyógyszergyártó részvénye 2,2 százalékos pluszban, új történelmi csúcson zárt.
Komoly pénz áramolhat a piacra 2026-ban: háromszoros ugrásra számítanak a szakértők
A Goldman Sachs stratégái szerint az amerikai tőzsdei bevezetések a következő években jelentős fellendülés előtt állnak, amit a stabil gazdasági környezet, a vállalatvezetők növekvő bizalma és a kedvező monetáris politika alapoz meg, írja a Bloomberg.
Kisebb esés Amerikában
Az amerikai részvényindexek eséssel kezdik a napot, miközben a befektetők kulcsfontosságú makrogazdasági adatokra és újabb gyorsjelentésekre várnak egy rendkívül volatilis hetet követően. A Dow index 0,2 százalékkal csökkent, az S&P 500 szintén 0,2 százalékos mínuszban mozog, míg a Nasdaq 0,4 százalékos visszaesést mutat.
Az Oracle részvényei közel 4 százalékkal erősödnek, miután a D.A. Davidson semlegesről vételre javította ajánlását, az OpenAI körüli várakozásokra és a technológia kedvezményezettjeire hivatkozva. Eközben más chiprészvények nyomás alá kerültek a piacnyitást követően.
Történelmi mélyponton a dollár: az IMF-vezér elárulta, mi várható a következő hónapokban
Nem szabad túlértékelni a dollár elmúlt egy évben tapasztalt gyengülését: az amerikai fizetőeszköz szerinte belátható időn belül megőrzi vezető szerepét a világgazdaságban – állítja Krisztalina Georgieva, a Nemzetközi Valutaalap vezérigazgatója.
Egyre nagyobbak a kérdőjelek az orosz olajjal kapcsolatban
India több energiaforrásból kívánja biztosítani ellátását, és szükség esetén tovább diverzifikálja beszerzéseit – jelentette be hétfőn Vikram Misri indiai külügyi államtitkár a Reuters beszámolója szerint. Újdelhi célja, hogy a fogyasztók megbízható és biztonságos forrásokból, versenyképes áron jussanak energiához.
Meglepő fordulat a tőzsdén: most váltak izgalmassá a nagy sztárrészvények!
Az amerikai technológiai részvények előtt újabb emelkedési hullám állhat, mivel a mesterséges intelligencia körüli lelkesedés továbbra is erős értékesítési kilátásokra utal – hangsúlyozzák a Morgan Stanley stratégái a Bloomberg értesülései szerint.
Soha nem látott shortroham söpört végig a Wall Streeten
A fedezeti alapok rekordméretű short pozíciókat nyitottak amerikai részvényekre, ahogy a mesterséges intelligencia okozta piaci zavaroktól való félelem begyűrűzött a tőzsdékre - írja a Bloomberg.
Drámai fordulat a németeknél – Soha nem mértek még ilyen alacsony forgalmat
A német sörfőzdék és forgalmazók 2025-ben 1993 óta a legnagyobb visszaesést szenvedték el: az eladások 6 százalékkal, mintegy 497 millió literrel csökkentek, így a forgalom nagyjából 7,8 milliárd literre esett vissza - írta meg az ESM kiskereskedelmi portál.
Mutatunk egy részvényt, ami épp ma ment történelmi csúcsra és még így is nagyon olcsó
Sorra dőlnek a történelmi csúcsok az elmúlt hetekben a magyar tőzsdén, ma délelőtt újabb papír állította fel az eddigi valaha volt legmagasabb értékét. Megnéztük, hogy mi a fundamentális sztori az emelkedés mögött, van-e még potenciál a részvényekben, mit gondolnak az elemzők és mit jelez a technika. Választ kerestünk arra is, hogy az árazási szorzók alapján olcsó vagy drága-e még a részvény és mit mutat az értékeltség a nagy szektortársakhoz képest.
Brüsszel villámcsapása: belenyúlnak a WhatsApp működésébe
Az Európai Bizottság hétfőn közölte a Metával, hogy ideiglenes intézkedéseket kíván bevezetni a technológiai óriásvállalattal szemben. A brüsszeli testület előzetes álláspontja szerint a cég megsértette az uniós versenyjogi szabályokat azzal, hogy kizárta a harmadik féltől származó mesterségesintelligencia-asszisztenseket a WhatsAppból - írta meg a Cnbc.
Meglepő fordulat a fogyókúrás piacon: egyik napról a másikra visszavonták az olcsó csodatablettát
A Novo Nordisk frankfurti tőzsdén jegyzett részvényei hétfőn 4,5 százalékot emelkedtek, miután a Hims & Hers a hétvégén visszavonta 49 dolláros fogyókúrás tablettáját a dán gyógyszergyártó és az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal jogi nyomása után, írja a Reuters.
Erős számokat közölt az UniCredit, szárnyal az árfolyam
Olaszország második legnagyobb bankja idén 11 milliárd eurós nyereség elérését célozta meg, miután a negyedik negyedévben felülmúlta az elemzői várakozásokat. A következő három évben 30 milliárd eurót osztatnának ki a részvényeseknek, a gyorsjelentés közzététele után a bank részvényárfolyama 4,7%-os emelkedést mutat a milánói tőzsdén.
Jó hangulatban indul a kereskedés Európában
Emelkedéssel indul a nap a kontinens vezető tőzsdéin: a DAX 0,9 százalékkal, a CAC és a FTSE 100 pedig 0,3 százalékkal került feljebb.
Itt a csúcs a Richternél
A BUX index mindössze 0,3 százalékos pluszban indította a napot, a hazai blue chipek közül azonban nagy emelkedést láthatunk a Richternél: a gyógyszergyártó árfolyama már 2,2 százalékos pluszban van, ezzel új történelmi csúcsra került a részvény.
Ugrik a japán tőzsde
Az ázsiai tőzsdék erőteljes emelkedéssel nyitották a hetet - a japán kormányfő, Szanae Takaicsi meggyőző választási győzelme további gazdaságélénkítő intézkedéseket vetít előre, erre reagáltak rendkívül pozitívan a befektetők.
Emelkedés jöhet a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 2,5 százalék pluszban zárt, a S&P 500 2 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 2,1 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 3,65 százalékot emelkedett, a Hang Seng 2,08 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,31 százalékos pluszban áll.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,71 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,58 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,2 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,14 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,05 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,01 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma a hazai porondon indulnak az események, ahol az NGM délelőtt teszi közzé az államháztartás januári egyenlegét, ami a költségvetési fegyelem és az éves hiánycél tarthatóságának első idei vizsgája lesz a befektetők számára.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 17,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,7 százalékos eséssel a Nasdaq index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 34,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 10,6 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 14,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|50 115,67
|2,5%
|2,5%
|1,3%
|4,3%
|12,0%
|60,9%
|S&P 500
|6 932,3
|2,0%
|-0,1%
|-0,2%
|1,3%
|14,0%
|78,4%
|Nasdaq
|25 075,77
|2,1%
|-1,9%
|-2,2%
|-0,7%
|15,2%
|84,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|54 253,68
|0,8%
|1,7%
|3,3%
|7,8%
|38,9%
|88,5%
|Hang Seng
|26 559,95
|-1,2%
|-3,0%
|-0,6%
|3,6%
|27,1%
|-9,3%
|CSI 300
|4 643,6
|-0,6%
|-1,3%
|-3,1%
|0,3%
|20,8%
|-15,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 721,46
|0,9%
|0,7%
|-0,7%
|0,9%
|12,9%
|75,9%
|CAC
|8 273,84
|0,4%
|1,8%
|0,4%
|1,5%
|3,3%
|46,2%
|FTSE
|10 369,75
|0,6%
|1,4%
|2,4%
|4,4%
|18,8%
|59,8%
|FTSE MIB
|45 877,2
|0,1%
|0,8%
|0,3%
|2,1%
|23,6%
|98,7%
|IBEX
|17 943,3
|1,1%
|0,3%
|1,7%
|3,7%
|40,9%
|118,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|130 030,3
|0,2%
|0,9%
|11,7%
|17,1%
|49,5%
|195,2%
|ATX
|5 665,53
|0,5%
|1,1%
|4,6%
|6,4%
|44,5%
|87,9%
|PX
|2 759,4
|-0,6%
|-0,1%
|0,6%
|2,7%
|45,0%
|159,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 500
|0,3%
|-0,1%
|9,5%
|15,4%
|62,0%
|197,4%
|Mol
|3 942
|-1,0%
|0,3%
|25,1%
|34,1%
|35,9%
|74,4%
|Richter
|11 480
|1,3%
|6,6%
|12,2%
|16,4%
|11,2%
|35,9%
|Magyar Telekom
|1 982
|0,3%
|-0,8%
|9,0%
|10,6%
|40,0%
|402,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|63,77
|1,4%
|-1,1%
|11,9%
|11,4%
|-10,1%
|12,2%
|Brent
|68,11
|0,8%
|-3,7%
|12,1%
|11,9%
|-8,4%
|14,5%
|Arany
|4 941,14
|2,5%
|-1,8%
|10,3%
|14,3%
|73,2%
|173,3%
|Devizák
|EURHUF
|378,0500
|-0,2%
|-0,7%
|-1,8%
|-1,5%
|-6,7%
|5,9%
|USDHUF
|319,8528
|-0,5%
|-0,1%
|-2,8%
|-2,2%
|-18,1%
|7,8%
|GBPHUF
|435,3750
|-0,3%
|-1,1%
|-2,0%
|-1,2%
|-10,2%
|7,1%
|EURUSD
|1,1820
|0,2%
|-0,6%
|1,1%
|0,6%
|14,0%
|-1,7%
|USDJPY
|156,8350
|0,0%
|1,7%
|0,2%
|0,1%
|3,4%
|48,7%
|GBPUSD
|1,3614
|0,6%
|-0,8%
|0,8%
|1,2%
|9,7%
|-0,8%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|70 531
|12,3%
|-16,2%
|-24,7%
|-20,5%
|-27,0%
|84,1%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,21
|0,2%
|-1,3%
|0,9%
|1,0%
|-5,3%
|259,2%
|10 éves német állampapírhozam
|2,81
|0,1%
|0,0%
|-1,4%
|-1,9%
|19,5%
|-701,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,61
|1,1%
|0,2%
|-3,2%
|-3,8%
|0,2%
|163,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
