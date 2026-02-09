Itt az új csúcs a Richternél!

Erős számokat közölt az UniCredit, szárnyal az árfolyam
Olaszország második legnagyobb bankja idén 11 milliárd eurós nyereség elérését célozta meg, miután a negyedik negyedévben felülmúlta az elemzői várakozásokat. A következő három évben 30 milliárd eurót osztatnának ki a részvényeseknek, a gyorsjelentés közzététele után a bank részvényárfolyama 4,7%-os emelkedést mutat a milánói tőzsdén.
Jó hangulatban indul a kereskedés Európában
Emelkedéssel indul a nap a kontinens vezető tőzsdéin: a DAX 0,9 százalékkal, a CAC és a FTSE 100 pedig 0,3 százalékkal került feljebb.
Itt a csúcs a Richternél
A BUX index mindössze 0,3 százalékos pluszban indította a napot, a hazai blue chipek közül azonban nagy emelkedést láthatunk a Richternél: a gyógyszergyártó árfolyama már 2,2 százalékos pluszban van, ezzel új történelmi csúcsra került a részvény.
Ugrik a japán tőzsde
Az ázsiai tőzsdék erőteljes emelkedéssel nyitották a hetet - a japán kormányfő, Szanae Takaicsi meggyőző választási győzelme további gazdaságélénkítő intézkedéseket vetít előre, erre reagáltak rendkívül pozitívan a befektetők.
Emelkedés jöhet a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 2,5 százalék pluszban zárt, a S&P 500 2 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 2,1 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 3,65 százalékot emelkedett, a Hang Seng 2,08 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,31 százalékos pluszban áll.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,71 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,58 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,2 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,14 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,05 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,01 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma a hazai porondon indulnak az események, ahol az NGM délelőtt teszi közzé az államháztartás januári egyenlegét, ami a költségvetési fegyelem és az éves hiánycél tarthatóságának első idei vizsgája lesz a befektetők számára.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 17,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,7 százalékos eséssel a Nasdaq index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 34,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 10,6 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 14,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|50 115,67
|2,5%
|2,5%
|1,3%
|4,3%
|12,0%
|60,9%
|S&P 500
|6 932,3
|2,0%
|-0,1%
|-0,2%
|1,3%
|14,0%
|78,4%
|Nasdaq
|25 075,77
|2,1%
|-1,9%
|-2,2%
|-0,7%
|15,2%
|84,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|54 253,68
|0,8%
|1,7%
|3,3%
|7,8%
|38,9%
|88,5%
|Hang Seng
|26 559,95
|-1,2%
|-3,0%
|-0,6%
|3,6%
|27,1%
|-9,3%
|CSI 300
|4 643,6
|-0,6%
|-1,3%
|-3,1%
|0,3%
|20,8%
|-15,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 721,46
|0,9%
|0,7%
|-0,7%
|0,9%
|12,9%
|75,9%
|CAC
|8 273,84
|0,4%
|1,8%
|0,4%
|1,5%
|3,3%
|46,2%
|FTSE
|10 369,75
|0,6%
|1,4%
|2,4%
|4,4%
|18,8%
|59,8%
|FTSE MIB
|45 877,2
|0,1%
|0,8%
|0,3%
|2,1%
|23,6%
|98,7%
|IBEX
|17 943,3
|1,1%
|0,3%
|1,7%
|3,7%
|40,9%
|118,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|130 030,3
|0,2%
|0,9%
|11,7%
|17,1%
|49,5%
|195,2%
|ATX
|5 665,53
|0,5%
|1,1%
|4,6%
|6,4%
|44,5%
|87,9%
|PX
|2 759,4
|-0,6%
|-0,1%
|0,6%
|2,7%
|45,0%
|159,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 500
|0,3%
|-0,1%
|9,5%
|15,4%
|62,0%
|197,4%
|Mol
|3 942
|-1,0%
|0,3%
|25,1%
|34,1%
|35,9%
|74,4%
|Richter
|11 480
|1,3%
|6,6%
|12,2%
|16,4%
|11,2%
|35,9%
|Magyar Telekom
|1 982
|0,3%
|-0,8%
|9,0%
|10,6%
|40,0%
|402,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|63,77
|1,4%
|-1,1%
|11,9%
|11,4%
|-10,1%
|12,2%
|Brent
|68,11
|0,8%
|-3,7%
|12,1%
|11,9%
|-8,4%
|14,5%
|Arany
|4 941,14
|2,5%
|-1,8%
|10,3%
|14,3%
|73,2%
|173,3%
|Devizák
|EURHUF
|378,0500
|-0,2%
|-0,7%
|-1,8%
|-1,5%
|-6,7%
|5,9%
|USDHUF
|319,8528
|-0,5%
|-0,1%
|-2,8%
|-2,2%
|-18,1%
|7,8%
|GBPHUF
|435,3750
|-0,3%
|-1,1%
|-2,0%
|-1,2%
|-10,2%
|7,1%
|EURUSD
|1,1820
|0,2%
|-0,6%
|1,1%
|0,6%
|14,0%
|-1,7%
|USDJPY
|156,8350
|0,0%
|1,7%
|0,2%
|0,1%
|3,4%
|48,7%
|GBPUSD
|1,3614
|0,6%
|-0,8%
|0,8%
|1,2%
|9,7%
|-0,8%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|70 531
|12,3%
|-16,2%
|-24,7%
|-20,5%
|-27,0%
|84,1%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,21
|0,2%
|-1,3%
|0,9%
|1,0%
|-5,3%
|259,2%
|10 éves német állampapírhozam
|2,81
|0,1%
|0,0%
|-1,4%
|-1,9%
|19,5%
|-701,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,61
|1,1%
|0,2%
|-3,2%
|-3,8%
|0,2%
|163,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Anton Petrus
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Megnőtt a kereslet az új építésű lakások iránt, újabb nagy lökést kaphat a piac
A vevői lakáshitelek szakaszos folyósításával a beruházók is kisebb kamatot fizethetnek.
Ugrik a japán tőzsde
Lezárult a választás.
Tombol a Kreml: globális háború indult Oroszország ellen!
Ez már nem csak Ukrajnáról szól Lavrov szerint.
Titkos terv szivárgott ki Brüsszelből: ezzel a húzással ütnék ki Trumpot a globális pénzügyi világból
Az Európai Unió már fitogtatná a hatalmát, ehhez pedig egy dolog kell: az euró.
Karácsony Gergely is megszólalt a kátyúhelyzetről
Napi ezret tudnak javítani.
Körbenéztek az ukrán drónpilóták egy orosz fegyverlerakatnál - Ledöbbentek azon, ami fogadta őket
Nem éppen csúcstechnológia.
Folytatódik a szokatlan februári időjárás
Ez már inkább tavasz.
Áfa levonási jog: a Kúria felülvizsgálta korábbi álláspontját
A magyar bírósági gyakorlat az áfa-levonási jog vitáiban hosszú ideig viszonylag stabil elvre épült: a levonás alapja csak tartalmilag hiteles számla lehet, és minden ügylet során vizsgálni
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé
15 milliárd dollár rohan a füvön
Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
Rémálom a postaládában - tartozások a múltból
Követeléskezelők régi tartozásokkal fenyegetnek? Ismerd meg jogaid, ismerheted fel a trükköket és védd meg magad. Az utóbbi években egyre többen szembesülnek azzal a megdöbbentő helyzette
A kormány mindent tudhat? - Visszaélés bűnügyi személyes adatokkal
Rendkívül nagy figyelmet kapott, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter Balatonalmádiban tartott fórumán elhangzott kijelentéseivel szemben, a pár nappal későbbi gyöngyösi
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Nem úgy néz ki, hogy hátra lehet dőlni.