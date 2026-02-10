Az Alteo fogja ellátni melegvízzel a magyarországi Heinekent

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője Február 25-26-án jön a Planet Konferencia: Milyen irányba tart a hazai energiaszektor, és hogyan valósítható meg a tiszta energia gazdaságilag is fenntartható módon? Regisztráljon az ingyenes Planet Konferencia tiszta energiáról szóló napjára a konkrét válaszokért!

A felek között eredetileg 2017. december 12-én jött létre a szerződés, amelynek hatálya 2025. december 31-ig szólt. A megállapodást meghosszabbító új szerződés alapján az Alteo‑Therm 2029. december 31-ig biztosítja

a Heineken soproni sörgyárának gőz- és melegvízszükségletét.

Az Alteo árfolyama nem reagált érdemben a hírre, 0,4 százalékos mínuszban van a részvény.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock