Az Alteo fogja ellátni melegvízzel a magyarországi Heinekent
Az Alteo fogja ellátni melegvízzel a magyarországi Heinekent

Nagy megrendelésre kötött szerződést az Alteo: a cég leányvállalata, az Alteo‑Therm Kft. meghosszabbította hosszú távú hőszolgáltatási megállapodását a Heineken Hungária Zrt.-vel.
A felek között eredetileg 2017. december 12-én jött létre a szerződés, amelynek hatálya 2025. december 31-ig szólt. A megállapodást meghosszabbító új szerződés alapján az Alteo‑Therm 2029. december 31-ig biztosítja

a Heineken soproni sörgyárának gőz- és melegvízszükségletét.

Az Alteo árfolyama nem reagált érdemben a hírre, 0,4 százalékos mínuszban van a részvény.

