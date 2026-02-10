Botrány a tőzsdén: hazugság volt a súlyos vád, ami egy techcéget ért

A múlt hónapban közzétett jelentésében a rettegett shortos cég, a CapitalWatch azt állította, hogy az AppLovin nagyrészvényese, Hao Tang kapcsolatban áll bűnszervezetekkel.
A shortoló cég most elismerte, hogy ez az állítás pontatlan volt.
Az X-en közzétett bocsánatkérésben a CapitalWatch közölte, hogy a Tang és különböző személyek, illetve csoportok közötti közvetlen kapcsolatokra vonatkozó állítások
nem feleltek meg a saját publikációs követelményeiknek.
Az AppLovin két hete felszólító levélben követelte a "rágalmazó és alaptalan" jelentés visszavonását. A CapitalWatch kezdetben védte álláspontját, arra hivatkozva, hogy a dokumentum hat hónapos, alapos vizsgálaton és több forráson alapul. A mostani bocsánatkérésben ugyanakkor elismerték, hogy tévesen társítottak egy bordeaux-i bírósági ítéletet Tang személyéhez.
Adam Foroughi vezérigazgató minden vádat visszautasított, és csalódottságát fejezte ki amiatt, hogy szerinte "néhány rosszhiszemű shortoló cég hamis állításokkal próbálja aláásni a cég sikerét saját anyagi hasznuk érdekében".
A korábbi állítás vissszavonása ellenére a CapitalWatch hangsúlyozta, hogy az AppLovin pénzügyi helyzetéről alkotott véleménye nem változott, és a jövőben is közölni fog elemzéseket a vállalatról.
Az AppLovin korábban más shortoló cégek – köztük a Muddy Waters, a Fuzzy Panda és a Culper Research – jelentéseinek célpontja is volt.
A hirdetéstechnológiai vállalat részvényei a 2021-es, 65 dolláros IPO óta rendkívüli növekedést értek el: 2024-ben több mint 713 százalékkal drágultak, és jelenleg 450 dollár feletti árfolyamon forognak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Meglepő lépésre szánta el magát a globális olajcég az alacsony olajárak miatt
Nem örülnek neki a befektetők.
Válság vagy lehetőség? Sajátos logika szerint indul a magyar ingatlanalap-kezelő
Schrancz Mihály vezérigazgatóval, a Realis Group alapítójával beszélgettünk.
Kemény ítéletet mondtak a németek: saját szövetségesük lett a világbéke egyik legnagyobb ellensége!
Eddig főleg az oroszoktól féltek, de változott a helyzet.
Hiába dől a pénz a fegyvergyártóhoz, mégis megütötték a részvényt
Hat százalékot esett a papír ma reggel.
Hidegzuhany a javából: brutálisan indul az év a lakásvásárlóknak
Szeptember óta a legmagasabb a lakásár-növekedés.
Trumppal játszatnák ki Orbán Viktort, hogy Ukrajna betegye a lábát a küszöbön az EU-ba
Brüsszelben egy olyan terv ölt testet, amely hiába tartaná még egy évtizeden az unió kívül Kijevet, legalább irányt adna az országnak.
Itt a mesterségesintelligencia-mánia újabb nyertese!
Nagyot ugrott az árfolyam.
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú gondolkodás esetében a profik keze sokszor meg lehet kötve. Ez tovább erősíti... The post
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé
Áfa levonási jog: a Kúria felülvizsgálta korábbi álláspontját
A magyar bírósági gyakorlat az áfa-levonási jog vitáiban hosszú ideig viszonylag stabil elvre épült: a levonás alapja csak tartalmilag hiteles számla lehet, és minden ügylet során vizsgálni
15 milliárd dollár rohan a füvön
Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
Rémálom a postaládában - tartozások a múltból
Követeléskezelők régi tartozásokkal fenyegetnek? Ismerd meg jogaid, ismerheted fel a trükköket és védd meg magad. Az utóbbi években egyre többen szembesülnek azzal a megdöbbentő helyzette
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Miért fontos még mindig a gazdaság növekedése egy országnak?
És lehet-e beszélni GDP nélkül sikeres gazdaságpolitikáról?
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.