Botrány a tőzsdén: hazugság volt a súlyos vád, ami egy techcéget ért

A múlt hónapban közzétett jelentésében a rettegett shortos cég, a CapitalWatch azt állította, hogy az AppLovin nagyrészvényese, Hao Tang kapcsolatban áll bűnszervezetekkel.

A shortoló cég most elismerte, hogy ez az állítás pontatlan volt.

Az X-en közzétett bocsánatkérésben a CapitalWatch közölte, hogy a Tang és különböző személyek, illetve csoportok közötti közvetlen kapcsolatokra vonatkozó állítások

nem feleltek meg a saját publikációs követelményeiknek.

Az AppLovin két hete felszólító levélben követelte a "rágalmazó és alaptalan" jelentés visszavonását. A CapitalWatch kezdetben védte álláspontját, arra hivatkozva, hogy a dokumentum hat hónapos, alapos vizsgálaton és több forráson alapul. A mostani bocsánatkérésben ugyanakkor elismerték, hogy tévesen társítottak egy bordeaux-i bírósági ítéletet Tang személyéhez.

Adam Foroughi vezérigazgató minden vádat visszautasított, és csalódottságát fejezte ki amiatt, hogy szerinte "néhány rosszhiszemű shortoló cég hamis állításokkal próbálja aláásni a cég sikerét saját anyagi hasznuk érdekében".

A korábbi állítás vissszavonása ellenére a CapitalWatch hangsúlyozta, hogy az AppLovin pénzügyi helyzetéről alkotott véleménye nem változott, és a jövőben is közölni fog elemzéseket a vállalatról.

Az AppLovin korábban más shortoló cégek – köztük a Muddy Waters, a Fuzzy Panda és a Culper Research – jelentéseinek célpontja is volt.

A hirdetéstechnológiai vállalat részvényei a 2021-es, 65 dolláros IPO óta rendkívüli növekedést értek el: 2024-ben több mint 713 százalékkal drágultak, és jelenleg 450 dollár feletti árfolyamon forognak.

