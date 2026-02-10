  • Megjelenítés
Csökkenéssel kezdik a napot a hazai blue chipek
Üzlet

Csökkenéssel kezdik a napot a hazai blue chipek

Portfolio
Alig mozdulnak az európai tőzsdék ma reggel a nyitást követően, a BUX kis eséssel kezdi a kereskedést.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A kereskedés első perceiben esik a magyar tőzsde, a BUX 0,4 százalékos mínuszban van, így jelenleg 129 374 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Rossz a hangulat a magyar részvénypiacon,

mind a 4 hazai blue chip árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Masterplast és az AutoWallis teljesít, míg a leggyengébben az Opus és a PannErgy indítja a napot.

Még több Üzlet

Csúnyán visszaestek a Gucci értékesítései - Mi folyik itt?

Délutáni adatokra figyelnek a piacok - Mi történik a tőzsdéken?

Botrány a tőzsdén: hazugság volt a súlyos vád, ami egy techcéget ért

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a 4iG is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Nem kell messzire menni a legjobb befektetésekért: A BÉT globális mércével is nagyot megy

Mutatunk egy olcsó magyar részvényt, ami az alapkezelők kedvence lett

Mutatjuk, mennyire fájhat a Molnak az új különadó

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

PR cikk

Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Megjelölte az új célpontot Zelenszkij, mélyen a front mögött röpköd az ukránok kedvenc fegyvere - Háborús híreink hétfőn
Emelkedett a Nasdaq és az amerikai technológiai cégek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility