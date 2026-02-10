Elképesztő szintet érhetnek el idén a chipeladások

Tavaly 791,7 milliárd dolláros rekordértékben adtak el chipeket a világon, ami 25,6 százalékos növekedés 2024-hez képest, idén pedig elérhetik az ezer milliárd dollárt - áll világ vezető nemzetközi gyártóit tömörítő szervezet, a SIA honlapján.

Különösen a negyedik negyedévben nőttek az eladások, 236,6 milliárd dollárt tettek ki, ami éves összevetésben 37,1 százalékos, negyedéves szinten 13,6 százalékos emelkedés.

John Neufer, a SIA elnök-vezérigazgatója szerint

a globális félvezetőipar idei bevétele elérheti az ezer milliárd dollárt.

Tavaly 30,5 százalékkal nőtt a chipeladások értéke Észak- és Dél-Amerikában, 17,3 százalékkal Kínában, 6,3 százalékkal Európában, 45 százalékkal pedig az ázsiai és csendes-óceáni térségben és más régiókban, míg Japánban 4,7 százalékkal csökkentek.

A SIA az amerikai félvezetőipar körülbelül 99 százalékát, a többi ország chipgyártóinak pedig mintegy 66 százalékát képviseli.

