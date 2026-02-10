  • Megjelenítés
Elképesztő szintet érhetnek el idén a chipeladások
Üzlet

Elképesztő szintet érhetnek el idén a chipeladások

MTI
Tavaly 791,7 milliárd dolláros rekordértékben adtak el chipeket a világon, ami 25,6 százalékos növekedés 2024-hez képest, idén pedig elérhetik az ezer milliárd dollárt - áll világ vezető nemzetközi gyártóit tömörítő szervezet, a SIA honlapján.

Különösen a negyedik negyedévben nőttek az eladások, 236,6 milliárd dollárt tettek ki, ami éves összevetésben 37,1 százalékos, negyedéves szinten 13,6 százalékos emelkedés.

John Neufer, a SIA elnök-vezérigazgatója szerint

a globális félvezetőipar idei bevétele elérheti az ezer milliárd dollárt.

Tavaly 30,5 százalékkal nőtt a chipeladások értéke Észak- és Dél-Amerikában, 17,3 százalékkal Kínában, 6,3 százalékkal Európában, 45 százalékkal pedig az ázsiai és csendes-óceáni térségben és más régiókban, míg Japánban 4,7 százalékkal csökkentek.

Még több Üzlet

Csúnyán visszaestek a Gucci értékesítései - Mi folyik itt?

Újabb helyen lesz elérhető a digitális aláírás a magyaroknak

Délutáni adatokra figyelnek a piacok - Mi történik a tőzsdéken?

A SIA az amerikai félvezetőipar körülbelül 99 százalékát, a többi ország chipgyártóinak pedig mintegy 66 százalékát képviseli.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

PR cikk

Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Megjelölte az új célpontot Zelenszkij, mélyen a front mögött röpköd az ukránok kedvenc fegyvere - Háborús híreink hétfőn
Emelkedett a Nasdaq és az amerikai technológiai cégek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility