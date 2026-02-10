  • Megjelenítés
Felvásárlást jelentett be a Delta Group
Felvásárlást jelentett be a Delta Group

A Delta Group jelentős akvizíciót jelentett be: megszerzi az Artofinfo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. többségi tulajdonrészét - derül ki a BÉT-en publikált közleményből.

A tranzakció előzménye, hogy a Delta Group Nyrt. tavaly nyáron már jelezte a befektetők felé: az Artofinfo Kft. tulajdonosával szándéknyilatkozatot írt alá a társaság 70%-os üzletrészének megvásárlásáról és megkezdik a részleteket rögzítő tranzakciós szerződések tárgyalását.

A mostani tájékoztatás szerint az egyeztetések sikeresen lezárultak, és a felek ma aláírták a tulajdonrészére vonatkozó adásvételi szerződést. Az adásvételi szerződésben rögzített zárási feltételek teljesülése után

a Delta Group az Artofinfo 70%-os tulajdonosává válik.

A Delta Group Nyrt. az akvizíciótól és a kapcsolódó üzletfejlesztési lépésektől több stratégiai előnyt vár. A célok között szerepel a jövedelmezőség javítása, a cégcsoporton belüli szinergiák jobb kihasználása, a működési rugalmasság erősítése, valamint az, hogy a vállalatcsoporton belül hosszú távon biztosított legyen a digitalizációs kompetencia.

