Itt a mesterségesintelligencia-mánia újabb nyertese!

A SoftBank Corp bevétele a 2025-ös pénzügyi év első kilenc hónapjában 8 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, működési eredménye szintén 8 százalékkal emelkedett. A kedvező számok hatására a vállalat
az éves bevételi előrejelzését kismértékben megemelte:
a korábbi 6,7 ezer milliárd jen helyett 6,95 ezer milliárd jenre, míg a működési eredményre vonatkozó célját 1,02 ezer milliárd jenben határozta meg.
A fogyasztói üzletág bevétele 3 százalékkal bővült, az eredmény pedig 6 százalékkal nőtt, annak ellenére, hogy a harmadik negyedévben 100 ezer előfizetőt veszített a cég. A vállalat tudatosan a hosszú távú nyereségességet helyezi előtérbe a feliratkozói létszám gyors növekedésével szemben.
Az Arm Holdings részvényeinek meredek emelkedése szintén lendületet adott a SoftBank Groupnak, amelynek jelentős részesedése van a brit chiptervező vállalatban. Az Arm növekedését egyre inkább a mesterséges intelligenciához kapcsolódó piacok hajtják, az okostelefonokon túl.
"Adatközponti jogdíjbevételeink éves szinten több mint 100 százalékkal nőttek. Arra számítunk, hogy néhány éven belül ez lesz a legnagyobb üzletágunk, megelőzve a mobilszegmenst" – mondta Rene Haas, az Arm vezérigazgatója. A vállalat célja, hogy az év végére a legnagyobb felhőszolgáltatók processzorigényének mintegy felét Arm-alapú chipek elégítsék ki.
A negyedéves eredmények közzétételét követően a Softbank részvényeinek árfolyama 10,7 százalékot emelkedett a ma reggeli kereskedésben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
