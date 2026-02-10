  • Megjelenítés
Itt a mesterségesintelligencia-mánia újabb nyertese!
Portfolio
A SoftBank Group részvényei több mint 10 százalékkal emelkedtek a mai kereskedésben, miután távközlési leányvállalata megemelte éves előrejelzését, és további jó hír, hogy a mesterségesintelligencia-érdekeltségei jelentősen felértékelődtek - írta a Cnbc.
A SoftBank Corp bevétele a 2025-ös pénzügyi év első kilenc hónapjában 8 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, működési eredménye szintén 8 százalékkal emelkedett. A kedvező számok hatására a vállalat

az éves bevételi előrejelzését kismértékben megemelte:

a korábbi 6,7 ezer milliárd jen helyett 6,95 ezer milliárd jenre, míg a működési eredményre vonatkozó célját 1,02 ezer milliárd jenben határozta meg.

A fogyasztói üzletág bevétele 3 százalékkal bővült, az eredmény pedig 6 százalékkal nőtt, annak ellenére, hogy a harmadik negyedévben 100 ezer előfizetőt veszített a cég. A vállalat tudatosan a hosszú távú nyereségességet helyezi előtérbe a feliratkozói létszám gyors növekedésével szemben.

Az Arm Holdings részvényeinek meredek emelkedése szintén lendületet adott a SoftBank Groupnak, amelynek jelentős részesedése van a brit chiptervező vállalatban. Az Arm növekedését egyre inkább a mesterséges intelligenciához kapcsolódó piacok hajtják, az okostelefonokon túl.

"Adatközponti jogdíjbevételeink éves szinten több mint 100 százalékkal nőttek. Arra számítunk, hogy néhány éven belül ez lesz a legnagyobb üzletágunk, megelőzve a mobilszegmenst" – mondta Rene Haas, az Arm vezérigazgatója. A vállalat célja, hogy az év végére a legnagyobb felhőszolgáltatók processzorigényének mintegy felét Arm-alapú chipek elégítsék ki.

A negyedéves eredmények közzétételét követően a Softbank részvényeinek árfolyama 10,7 százalékot emelkedett a ma reggeli kereskedésben.

Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

