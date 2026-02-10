Jó a hangulat a magyar tőzsdén

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,5 százalékos pluszban van. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.
Jó a hangulat a magyar részvénypiacon,
mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényei ma jól teljesítenek, a Masterplast és a PannErgy áll a lista élén 2,5 illetve 1 százalékos emelkedéssel, a 4iG és az Appeninn áll ma a sor végén 1 illetve 1,7 százalékos emelkedéssel.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 2,74 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Az Alteo fogja ellátni melegvízzel a magyarországi Heinekent
Meghosszabbították a szerződést.
Figyelmeztettek Kijevben: "a háború több generáción át fog tartani" – Katonát kell nevelni minden fiatalból Ukrajnában is?
Oroszország gyilkolásra neveli a felnövő nemzedéket?
Otthon Start: elárult néhány érdekességet a K&H Bank
Az igényléstől a folyósításig átlagosan mindössze 20-22 munkanap telik el.
Eljött a fordulat, amire vártak a magyar emberek: fontos jóslat érkezett a hétre
Erre az időjárásra lehet számítani.
Céláremelés érkezett: jóval többet érhet ez a magyar részvény!
Jelentősen felfelé módosította egy elemző a célárat.
Ilyen rossz helyezést még sosem ért el Magyarország a Transparency korrupciós listáján
A 84. helyre rangsorolták az országot 182 állam közül.
Kemény figyelmeztetést kaptak a lengyelek: hamar leminősítés lehet a vége
A Fitch kockázatokat lát.
Külföldön bukkant fel a rettegett Nipah-vírus: megtörte a csendet a WHO
Pánikra egyelőre semmi ok.
A pénzügyi nihilizmus a legrosszabbkor üti fel a fejét
"Az értelmetlen tartalékképzés helyett csak élvezd a játékot, amíg van zsetonod" - jött a tanács még a londoni befektetési bankártól is. Ez a pénzügyi nihilizmus,... The post A pénzügyi
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú gondolkodás esetében a profik keze sokszor meg lehet kötve. Ez tovább erősíti... The post
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Áfa levonási jog: a Kúria felülvizsgálta korábbi álláspontját
A magyar bírósági gyakorlat az áfa-levonási jog vitáiban hosszú ideig viszonylag stabil elvre épült: a levonás alapja csak tartalmilag hiteles számla lehet, és minden ügylet során vizsgálni
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé
15 milliárd dollár rohan a füvön
Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Miért fontos még mindig a gazdaság növekedése egy országnak?
És lehet-e beszélni GDP nélkül sikeres gazdaságpolitikáról?
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.