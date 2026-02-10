Jó a hangulat a magyar tőzsdén

Enyhén pozitív a hangulat a magyar tőzsdén, míg az európai részvénypiacokat iránykeresés jellemzi.

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,5 százalékos pluszban van. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Jó a hangulat a magyar részvénypiacon,

mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényei ma jól teljesítenek, a Masterplast és a PannErgy áll a lista élén 2,5 illetve 1 százalékos emelkedéssel, a 4iG és az Appeninn áll ma a sor végén 1 illetve 1,7 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 2,74 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ