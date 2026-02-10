  • Megjelenítés
Jó a hangulat a magyar tőzsdén
Enyhén pozitív a hangulat a magyar tőzsdén, míg az európai részvénypiacokat iránykeresés jellemzi.
A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,5 százalékos pluszban van. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Jó a hangulat a magyar részvénypiacon,

mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényei ma jól teljesítenek, a Masterplast és a PannErgy áll a lista élén 2,5 illetve 1 százalékos emelkedéssel, a 4iG és az Appeninn áll ma a sor végén 1 illetve 1,7 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 2,74 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

