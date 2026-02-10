  • Megjelenítés
Sztrájkkal fenyegetnek a Lufthansa pilótái, földön maradhat több száz járat
Üzlet

Sztrájkkal fenyegetnek a Lufthansa pilótái, földön maradhat több száz járat

Portfolio
Újabb komoly fennakadások jöhetnek az európai légi közlekedésben, a Deutsche Lufthansa AG pilótái csütörtökre sztrájkot hirdettek, miután zátonyra futottak a nyugdíjfinanszírozásról szóló tárgyalások, írja a Bloomberg.

A Lufthansánál és a cargóüzletágban dolgozó pilóták február 12-én,

csütörtökön 0:01-től 23:59-ig munkabeszüntetést terveznek, ami minden Németországból induló járatot érintene.

A sztrájkfelhívást a Vereinigung Cockpit szakszervezet jelentette be, miután a felek nem tudtak megállapodni a pilóták nyugdíjrendszerének finanszírozásáról.

Ez lenne az első pilótasztrájk 2022 óta, és tovább növeli Európa legnagyobb légitársaságának kihívásait. A Lufthansa jelenleg is küzd a repülőgép-szállítási késésekkel, a magas adókkal és illetékekkel, valamint az új prémium Allegris kabinkoncepció problémás bevezetésével. Carsten Spohr vezérigazgató legutóbbi stratégiája a nyereségesség javítását célozza, többek között a központi légitársaságok szorosabb együttműködésével és mintegy 4000 adminisztratív munkahely megszüntetésével.

Még több Üzlet

Keresik az irányt a tőzsdék - Mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat

Kivételt tettek Brüsszelben: megúszta a Cupra a kínai vámokat

Történelmi döntés született: díjat fizet a Meta a Deutsche Telekomnak a hálózat használata miatt

A korábbi munkabeszüntetések súlyos károkat okoztak

a 2014-es és 2016-os sztrájkok több ezer járat törléséhez vezettek, és több százmillió eurós veszteséget jelentettek a társaságnak.

A nyugdíjtárgyalások már tavaly megszakadtak, ami szeptemberben sztrájkszavazáshoz vezetett. A szakszervezet magasabb vállalati hozzájárulást követel, míg a Lufthansa szerint erre jelenleg alig van mozgástér.

A Bloomberg által látott belső vállalati feljegyzés szerint a hosszú ideje nyugdíjban lévő pilóták átlagosan havi 8400 eurót kapnak az állami és vállalati nyugdíjakból együttvéve, ebből mintegy 5400 euró a céges nyugdíj. A Lufthansa fő márkája emellett jóval magasabb személyzeti költségekkel működik, mint az újabb egységek, például a City Airlines vagy a Discover, ahol ezek akár 40 százalékkal alacsonyabbak. Ennek következtében a csoport egyre több rövid távú járatot tervez áthelyezni az olcsóbb leányvállalatokhoz.

Címlapkép forrása: Nate Hovee via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

PR cikk

Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Kifakadt Európa erős embere: itt az idő, hogy világhatalommá váljon az EU – Íme a forradalom lépései
Emelkedett a Nasdaq és az amerikai technológiai cégek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility