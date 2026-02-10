Sztrájkkal fenyegetnek a Lufthansa pilótái, földön maradhat több száz járat

Újabb komoly fennakadások jöhetnek az európai légi közlekedésben, a Deutsche Lufthansa AG pilótái csütörtökre sztrájkot hirdettek, miután zátonyra futottak a nyugdíjfinanszírozásról szóló tárgyalások, írja a Bloomberg.

A Lufthansánál és a cargóüzletágban dolgozó pilóták február 12-én,

csütörtökön 0:01-től 23:59-ig munkabeszüntetést terveznek, ami minden Németországból induló járatot érintene.

A sztrájkfelhívást a Vereinigung Cockpit szakszervezet jelentette be, miután a felek nem tudtak megállapodni a pilóták nyugdíjrendszerének finanszírozásáról.

Ez lenne az első pilótasztrájk 2022 óta, és tovább növeli Európa legnagyobb légitársaságának kihívásait. A Lufthansa jelenleg is küzd a repülőgép-szállítási késésekkel, a magas adókkal és illetékekkel, valamint az új prémium Allegris kabinkoncepció problémás bevezetésével. Carsten Spohr vezérigazgató legutóbbi stratégiája a nyereségesség javítását célozza, többek között a központi légitársaságok szorosabb együttműködésével és mintegy 4000 adminisztratív munkahely megszüntetésével.

A korábbi munkabeszüntetések súlyos károkat okoztak

a 2014-es és 2016-os sztrájkok több ezer járat törléséhez vezettek, és több százmillió eurós veszteséget jelentettek a társaságnak.

A nyugdíjtárgyalások már tavaly megszakadtak, ami szeptemberben sztrájkszavazáshoz vezetett. A szakszervezet magasabb vállalati hozzájárulást követel, míg a Lufthansa szerint erre jelenleg alig van mozgástér.

A Bloomberg által látott belső vállalati feljegyzés szerint a hosszú ideje nyugdíjban lévő pilóták átlagosan havi 8400 eurót kapnak az állami és vállalati nyugdíjakból együttvéve, ebből mintegy 5400 euró a céges nyugdíj. A Lufthansa fő márkája emellett jóval magasabb személyzeti költségekkel működik, mint az újabb egységek, például a City Airlines vagy a Discover, ahol ezek akár 40 százalékkal alacsonyabbak. Ennek következtében a csoport egyre több rövid távú járatot tervez áthelyezni az olcsóbb leányvállalatokhoz.

Címlapkép forrása: Nate Hovee via Getty Images