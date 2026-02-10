  • Megjelenítés
Többet esznek otthon az emberek és ezt már a Coca-Cola is megérzi
Többet esznek otthon az emberek és ezt már a Coca-Cola is megérzi

A Coca-Cola kedden vegyes negyedéves eredményeket közölt, amire esik a részvények árfolyama, ugyanakkor Észak- és Latin-Amerikában már a kereslet élénkülésének jelei látszanak és jól fogynak a sportitalok, valmaint a kávé- és teaszegmens is növekedést ért el - számolt be a Cnbc.
A lezárt negyedév eredményei felemásan alakultak a Coca-Colánál, a december 31-én zárult negyedévben a korrigált egy részvényre jutó nyereség 58 cent lett, felülmúlva az elemzők által várt 56 centet. A korrigált bevétel ugyanakkor 11,82 milliárd dollár volt, ami elmaradt a 12,03 milliárd dolláros piaci várakozástól.

Az idei évre növekedéssel számol a menedzsment:

2026-ra 4–5 százalékos organikus bevételnövekedést vár, az egy részvényre jutó eredmény pedig 7–8 százalékkal növekedhet.

A nagy riválishoz, a Pepsicóhoz hasonlóan a Coca-Cola is megérezte, hogy a költségtudatos vásárlók igyekeznek visszafogni élelmiszerkiadásaikat, és ritkábban étkeznek házon kívül. A teljes éves értékesítési volumen ennek következtében gyakorlatilag stagnált.

Ugyanakkor bizonyos termékek, például a Smartwater és a Fairlife továbbra is jól teljesítenek. Ez azt jelzi, hogy a fogyasztók hajlandók többet fizetni a prémium kategóriás italokért. A régiók közül az észak-és latin-amerikai piacok már a javulás jeleit mutatták.

A víz, sportitalok, valamint a kávé- és teaszegmens 3 százalékos volumennövekedéssel felülteljesítette a többi kategóriát. A szénsavas üdítők volumene összességében stagnált, miközben a Coca-Cola Zero Sugar 13 százalékos növekedést ért el.

A gyorsjelentést követően 3,5 százalékos mínuszban áll a Coca-Cola árfolyama a nyitás előtti kereskedésben.

