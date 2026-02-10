  • Megjelenítés
Történelmi döntés született: díjat fizet a Meta a Deutsche Telekomnak a hálózat használata miatt
Üzlet

Történelmi döntés született: díjat fizet a Meta a Deutsche Telekomnak a hálózat használata miatt

Portfolio
Mintegy 30 millió euró megfizetésére kötelezte egy német bíróság a Meta leányvállalatát a Deutsche Telekom javára, a Facebook és az Instagram forgalmának kezeléséhez igénybe vett hálózati szolgáltatások díjaként - írja a Reuters.

A bíróság szóvivője kedden közölte: az összeg azokat a szolgáltatásokat fedezi, amelyeket a Deutsche Telekom több mint három éven át nyújtott a Meta platformjai, köztük a Facebook és az Instagram által generált internetes adatforgalom kezelésére.

A per központi kérdése az volt, hogy létezett-e érvényes szerződés a Telekom úgynevezett peeringpontjainak használatára. Ezek azok a csatlakozási pontok, ahol az adatok belépnek a vállalat hálózatába.

A Deutsche Telekom szerint a Meta Edge Network Services az eredeti szerződés lejárta után is tovább használta ezeket a privát csatlakozási pontokat.

A távközlési cég álláspontja szerint ez a gyakorlat új, díjköteles megállapodásnak minősül.

A Meta Edge Network Services ezzel szemben azzal érvelt, hogy a felek között elszámolásmentes peeringmegállapodás jött létre. Ennek értelmében egyik fél sem követelhet díjat a másiktól az adatcseréért.

A döntés a távközlési szolgáltatók álláspontját erősíti. Szerintük a Metához és a Google-höz hasonló technológiai óriásoknak hozzá kellene járulniuk a nagy kapacitású szélessávú hálózatok bővítésének költségeihez, mivel működésük hatalmas adatforgalmat generál.

A technológiai vállalatok viszont a hálózatsemlegesség elvére hivatkoznak, amely szerint a szolgáltatóknak minden felhasználót és adatforgalmat egyenlő elbánásban kell részesíteniük.

A Meta szóvivője közölte, hogy a vállalat alapvetően nem ért egyet a bíróság döntésével, és vizsgálja a rendelkezésére álló jogi lehetőségeket.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

