Figyelmeztetés érkezett: veszélyben Németország ipari nagyhatalmi státusza

A német autóipari szövetség (VDA) szerint veszélybe került Németország ipari nagyhatalmi státusza, mert a beruházások és a munkahelyek egyre nagyobb arányban vándorolnak külföldre, miközben Berlin és Brüsszel sem tesz eleget a versenyképesség erősítéséért.

A német autóipari szövetség (VDA) arra figyelmeztetett,

hogy veszélybe került Németország ipari nagyhatalmi pozíciója, mert a beruházások és a munkahelyek egyre inkább külföldre áramlanak.

A szervezet Berlint és Brüsszelt is sürgeti, hogy haladéktalanul hozzanak meg minden szükséges, növekedést ösztönző intézkedést.

Hildegard Müller, a VDA elnöke úgy fogalmazott:

Németország óriási válságot él át gazdasági helyszínként.

Szerinte, ha nem sikerül gyorsan javítani az üzleti környezetet, a vállalatok tartósan elfordulhatnak a németországi beruházásoktól.

A szövetség január 11. és 25. között végzett felmérése szerint a megkérdezett kis- és középvállalkozások 72 százaléka tervezi németországi beruházásainak visszafogását. A cégek 28 százaléka külföldre helyezné át befektetéseit, 25 százalékuk elhalasztaná, 19 százalékuk pedig teljesen törölné a tervezett beruházásokat.

A 124 megkérdezett cég közel kétharmada tavaly leépítéseket hajtott végre Németországban, és 87 százalékuk versenyhátrányokra hivatkozott. Jelenleg a vállalatok 49 százaléka csökkenti németországi létszámát, miközben külföldön mindössze 7 százalékuk tesz hasonló lépéseket.

A német autóipari beszállítókat egyszerre sújtja a megrendelések visszaesése, a külföldi versenytársak erősödése, valamint az elektromos járművekre és a szoftveres megoldásokra való nehézkes átállás. A Volkswagen, a Mercedes, valamint a Bosch, a ZF és az Aumovio beszállítók már több tízezer munkahely megszüntetését jelentették be. A kormányzati adatok szerint a német autóiparban foglalkoztatottak száma novemberben a legalacsonyabb szintre süllyedt 2011 óta.

Müller arra is felhívta a figyelmet, hogy a munkahelyek megszűnésének politikai következményei is lesznek. Úgy látja, a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) tudatosan azokat a vállalatokat és régiókat célozza meg, ahol a dolgozók fokozott bizonytalanságban élnek.

A VDA elnöke bírálta az Európai Unió autóipari támogatási csomagját is, amely az elektromos autókra való átállást és a környezetbarátabb gyártás elterjedését hivatott segíteni.

Autóipari nemzetként semmiképpen sem lehetünk elégedettek a jelenlegi javaslatokkal

– jelentette ki, hozzátéve, hogy a további szabályozási kötelezettségek helyett elsősorban erősebb piaci ösztönzőkre lenne szükség.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU