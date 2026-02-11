Megjött a döntés: így alakul holnap a benzin ára

Csütörtökön a benzin ára továbbra is változatlan marad, ellenben a gázolajjal, ami bruttó 3 forinttal kerül majd kevesebbe.
A mai napi átlagárak (2026.02.11-én) az alábbiak:
- 95-ös benzin: 560 Ft/liter
- Gázolaj: 576 Ft/liter
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Megjött a bejelentés: hatalmas olajvagyonból veheti ki a részét a Mol
Kiírták a pályázatokat.
Mutatunk egy elfeledett magyar részvényt, amiben most kitörés jöhet!
Mozgolódik az árfolyam.
Újabb jutalmat jelentett be a rendvédelmi dolgozóknak Pintér Sándor
A fegyverpénz után itt a rendkívüli jutalom a riaszosoknak is.
Mégsem darabolják fel a Kraft Heinzet!
Van más megoldás.
6000 fős leépítés jöhet a Heinekennél
Ugrik a részvény.
Csúnya képet mutatnak az uniós fejlettségi listán Magyarország régiói
És a növekedés sem biztató.
Azt mondják, merész lépésre készül Zelenszkij: lehet, hogy teljesítik Putyin kérését – Ez vezet majd a békéhez?
Állítólag komolyan tárgyalnak most erről Kijevben.
A pénzügyi nihilizmus a legrosszabbkor üti fel a fejét
"Az értelmetlen tartalékképzés helyett csak élvezd a játékot, amíg van zsetonod" - jött a tanács még a londoni befektetési bankártól is. Ez a pénzügyi nihilizmus,... The post A pénzügyi
Új transzferár-korszak: Megjelent a végleges rendelet
A transzferárazás hazai szabályozása 2026 elején szintet lépett. A 2025. december 23-án kihirdetett és 2026. január 23-án hatályba lépett 45/2025. (XII. 23.) NGM rendelet nem csupán a korábbi
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú gondolkodás esetében a profik keze sokszor meg lehet kötve. Ez tovább erősíti... The post
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé
15 milliárd dollár rohan a füvön
Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Túlhúzták a forintot, vagy van még benne erő?
Hol áll meg az árfolyam?
Miért fontos még mindig a gazdaság növekedése egy országnak?
És lehet-e beszélni GDP nélkül sikeres gazdaságpolitikáról?
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.