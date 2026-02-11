  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Holnap a gázolaj ára fog csökkenni, írja a holtankoljak.

Csütörtökön a benzin ára továbbra is változatlan marad, ellenben a gázolajjal, ami bruttó 3 forinttal kerül majd kevesebbe.

A mai napi átlagárak (2026.02.11-én) az alábbiak:

  • 95-ös benzin: 560 Ft/liter
  • Gázolaj: 576 Ft/liter
