Bajba kerültek az amerikai importőrök, több milliárd dolláros lyuk tátong a vámrendszerben

A CNBC birtokába jutott vámhatósági adatok szerint a 2025-ös pénzügyi évben soha nem látott mértéket öltött az úgynevezett vámkötvény-elégtelenségek száma. Összesen 27 479 esetben jeleztek problémát,
a hiányzó fedezet összértéke pedig megközelítette a 3,6 milliárd dollárt.
Ez az összeg a duplája annak, amit 2019-ben mértek, amikor Donald Trump előző ciklusa alatt a kereskedelmi törvény 301-es szakasza alapján kivetett vámok okoztak hasonló, bár kisebb mértékű piaci felfordulást.
A rendszer alapja, hogy az Egyesült Államokba szállító importőröknek speciális biztosítékot, úgynevezett vámkötvényt (surety bond) kell vásárolniuk. Ez a biztosíték garantálja az állam számára a bevételeket akkor is, ha a vállalat fizetésképtelenné válik, vagy nem teljesíti kötelezettségeit. A hatályos szabályok szerint a vámhatóság folyamatosan figyeli a fedezettség mértékét:
amennyiben a fizetendő vám- és adóteher meghaladja a rendelkezésre álló kötvénykeret 100 százalékát, a biztosítékot elégtelennek minősítik.
A jelenlegi válságot az okozza, hogy a vámtételek hirtelen emelkedése – amely bizonyos termékeknél 10 százalékról 25 százalékra vagy annál is magasabb szintre ugrott – automatikusan megemeli a szükséges biztosíték összegét is. Szakértők szerint sok vállalat tévesen úgy kalkulál, hogy a minimális, 50 ezer dolláros kötvény elegendő egy évre. A megugró terhek miatt azonban a szükséges fedezet ennek a sokszorosára, szélsőséges esetben akár 450 millió dollárra is rúghat. A biztosítótársaságok tapasztalatai szerint nem ritka a 200 százalékos díjemelkedés sem, egy nagy autóipari gyártó esetében pedig 550 százalékkal nőtt a kötelező biztosítéki összeg.
A fedezethiány súlyos logisztikai következményekkel jár:
ha a biztosíték nem elégséges, a vámhatóság visszatartja a szállítmányt a kikötőben mindaddig, amíg a hiányt nem rendezik.
Egy új kötvény kiállítása vagy a meglévő megemelése legalább tíz napot vesz igénybe, ami jelentős késéseket okoz. Emellett a cégeknek növelniük kell a biztosítótársaságoknál elhelyezett fedezetet is, ami tovább rontja a likviditást, hiszen ezek a pénzek kamatmentesen állnak a hatóság által előírt számlákon, gyakran közel egy évig.
A rekordszintű hiány paradox módon éppen akkor következett be, amikor az amerikai költségvetés vámbevételei is csúcsot döntöttek.
Csak januárban 30 milliárd dollár folyt be az államkasszába,
az egyéves kumulált érték pedig elérte a 124 milliárd dollárt, ami 304 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.
A helyzetet tovább bonyolítja a jogi bizonytalanság, ugyanis az amerikai Legfelsőbb Bíróság hamarosan döntést hozhat Trump elnök IEEPA-törvényre hivatkozó vámjainak jogszerűségéről. Amennyiben a bíróság jogellenesnek ítéli a lépést, az importőrök elvileg nemcsak a befizetett vámokat, hanem a biztosítékokra fordított összegeket is visszakövetelhetik. A szakmabeliek ugyanakkor óvatosságra intenek: a biztosítótársaságok szigorú auditálási folyamatai miatt a fedezetként letétbe helyezett pénzek visszautalása jelentős adminisztrációs átfutási idővel járhat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Új vezetők kerültek a BYD Magyarország élére
Magyar szakember is van köztük.
Katolikus részvényindexeket indít a Vatikán bankja és a Morningstar
Az európai változatban benne lesz az ASML, az SAP és a Deutsche Telekom is.
Az 1 millió forintos fizetés elérése gyerekjáték?
Itt vannak a friss béradatok.
Szijjártó Péter: 15 milliárdot ad a kormány egy kaposvári beruházásra, 400 új munkahely jön létre
45 milliárdból ruház be a Kométa.
Váratlan felismerés: sorra rúghatják ki a dolgozókat, a Covid-járványnál súlyosabb pusztítását okozhat az AI
Ez nem jóslat, figyelmeztetés.
Belenyúl Brüsszel a bankok működésébe, Amerikával kell felvenniük a versenyt
Konzultációt indít az Európai Bizottság az uniós bankszektor versenyképességéről.
Visszatérhet a közéletbe Angela Merkel
Fontos tisztségre jelölnék.
Peking megvillantotta a legújabb szuperdrónját: a jövőben ez lehet a tengeri hadviselés csúcsa
Sorban állnak az országok.
Valentin-napi hidegzuhany: hamarabb beszélünk a szexről, mint a bankszámlánkról
Gyertyafény, romantikus vacsora, egy kis ajándék. Valentin-napon minden a szerelemről, az intimitásról és a jövőbeli tervekről szól. De van egy téma, ami még a hálószobatitkoknál is nagyobb
Intelligens vákuumos hulladékgyűjtés Bergen belvárosában
Bergen vákuumtechnológiás Bossnett rendszere föld alatti csőhálózaton keresztül végzi a hulladékgyűjtést sűrűn beépített városi környezetben.
Elúszott a család vagyona, a város vette kezébe az első tőzsdét
Egy kis fogadóban nyitott informális piactérből szép lassan egy nyüzsgő, önjáró intézmény fejlődött, ahol pénzügyi innovációk sora valósult meg. A tőzsde történetéről szóló cikkso
A pneumatikus hulladékgyűjtő rendszerek
A modern nagyvárosokban terjedő pneumatikus rendszerek vákuum segítségével, föld alatti csőhálózaton keresztül szállítják el a hulladékot a gyűjtőpontokra.
A pénzügyi nihilizmus a legrosszabbkor üti fel a fejét
"Az értelmetlen tartalékképzés helyett csak élvezd a játékot, amíg van zsetonod" - jött a tanács még a londoni befektetési bankártól is. Ez a pénzügyi nihilizmus,... The post A pénzügyi
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú gondolkodás esetében a profik keze sokszor meg lehet kötve. Ez tovább erősíti... The post
Új transzferár-korszak: Megjelent a végleges rendelet
A transzferárazás hazai szabályozása 2026 elején szintet lépett. A 2025. december 23-án kihirdetett és 2026. január 23-án hatályba lépett 45/2025. (XII. 23.) NGM rendelet nem csupán a korábbi
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
Ismét megszólalt az elnök.
"Elzárták a Brüsszeli csapot, megállt a magyar GDP" – biztos, hogy így van?
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.
Túlhúzták a forintot, vagy van még benne erő?
Hol áll meg az árfolyam?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!