Bajba kerültek az amerikai importőrök, több milliárd dolláros lyuk tátong a vámrendszerben

A CNBC birtokába jutott vámhatósági adatok szerint a 2025-ös pénzügyi évben soha nem látott mértéket öltött az úgynevezett vámkötvény-elégtelenségek száma. Összesen 27 479 esetben jeleztek problémát,

a hiányzó fedezet összértéke pedig megközelítette a 3,6 milliárd dollárt.

Ez az összeg a duplája annak, amit 2019-ben mértek, amikor Donald Trump előző ciklusa alatt a kereskedelmi törvény 301-es szakasza alapján kivetett vámok okoztak hasonló, bár kisebb mértékű piaci felfordulást.

A rendszer alapja, hogy az Egyesült Államokba szállító importőröknek speciális biztosítékot, úgynevezett vámkötvényt (surety bond) kell vásárolniuk. Ez a biztosíték garantálja az állam számára a bevételeket akkor is, ha a vállalat fizetésképtelenné válik, vagy nem teljesíti kötelezettségeit. A hatályos szabályok szerint a vámhatóság folyamatosan figyeli a fedezettség mértékét:

amennyiben a fizetendő vám- és adóteher meghaladja a rendelkezésre álló kötvénykeret 100 százalékát, a biztosítékot elégtelennek minősítik.

A jelenlegi válságot az okozza, hogy a vámtételek hirtelen emelkedése – amely bizonyos termékeknél 10 százalékról 25 százalékra vagy annál is magasabb szintre ugrott – automatikusan megemeli a szükséges biztosíték összegét is. Szakértők szerint sok vállalat tévesen úgy kalkulál, hogy a minimális, 50 ezer dolláros kötvény elegendő egy évre. A megugró terhek miatt azonban a szükséges fedezet ennek a sokszorosára, szélsőséges esetben akár 450 millió dollárra is rúghat. A biztosítótársaságok tapasztalatai szerint nem ritka a 200 százalékos díjemelkedés sem, egy nagy autóipari gyártó esetében pedig 550 százalékkal nőtt a kötelező biztosítéki összeg.

A fedezethiány súlyos logisztikai következményekkel jár:

ha a biztosíték nem elégséges, a vámhatóság visszatartja a szállítmányt a kikötőben mindaddig, amíg a hiányt nem rendezik.

Egy új kötvény kiállítása vagy a meglévő megemelése legalább tíz napot vesz igénybe, ami jelentős késéseket okoz. Emellett a cégeknek növelniük kell a biztosítótársaságoknál elhelyezett fedezetet is, ami tovább rontja a likviditást, hiszen ezek a pénzek kamatmentesen állnak a hatóság által előírt számlákon, gyakran közel egy évig.

A rekordszintű hiány paradox módon éppen akkor következett be, amikor az amerikai költségvetés vámbevételei is csúcsot döntöttek.

Csak januárban 30 milliárd dollár folyt be az államkasszába,

az egyéves kumulált érték pedig elérte a 124 milliárd dollárt, ami 304 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

A helyzetet tovább bonyolítja a jogi bizonytalanság, ugyanis az amerikai Legfelsőbb Bíróság hamarosan döntést hozhat Trump elnök IEEPA-törvényre hivatkozó vámjainak jogszerűségéről. Amennyiben a bíróság jogellenesnek ítéli a lépést, az importőrök elvileg nemcsak a befizetett vámokat, hanem a biztosítékokra fordított összegeket is visszakövetelhetik. A szakmabeliek ugyanakkor óvatosságra intenek: a biztosítótársaságok szigorú auditálási folyamatai miatt a fedezetként letétbe helyezett pénzek visszautalása jelentős adminisztrációs átfutási idővel járhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images