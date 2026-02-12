Elromlott a hangulat Amerikában, ismét ütik a szoftvercégeket

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
100 éves kötvényt bocsátott ki a Google anyacége 10-szeres érdeklődés mellett
Ritka pénzügyi lépésre szánta el magát az Alphabet: a Google anyavállalata százéves lejáratú kötvényt bocsátott ki angol fontban. Piaci elemzők szerint ez nemcsak a technológiai szektor forráséhségét, hanem a hitelpiacok ciklus végi túlfűtöttségét is jelzi. A tranzakció része a vállalat szélesebb körű stratégiájának, amelynek célja a mesterséges intelligencia-fejlesztésekhez és az adatközpontok bővítéséhez szükséges, történelmi léptékű beruházások finanszírozása - írta meg a CNBC.
Elromlott a hangulat az USA-ban, ismét esnek a szoftverrészvények
Pozitív tartományban kezdték, majd a kereskedés első óráját követően meredek esésbe váltottak az amerikai részvényindexek, különösen a technológiai részvények teljesítenek rosszul.
A Dow és az S&P 500 1,1%-os, a Nasdaq 1,6%-os mínuszt mutat.
A befektetők a ciklikusabb piaci területek felé mozdultak el, így például a Walmart 3,4%-os, a Boeing 1,8%-os pluszban van, a szoftverrészvényeknek viszont ismét rossz napjuk van. A Palantir 6,2%-os, az Oracle 2,0%-os, Cisco pedig 11,4%-os mínuszba került, miután utóbbi csalódást keltő előrejelzést adott ki az első negyedévre vonatkozóan.
Itt a kitörés ebben a magyar részvényben - Most kezdődhet a nagy emelkedés!
Egy szerdai elemzésünkben arra hívtuk fel előfizetőink figyelmét, hogy kitörés jöhet egy magyar részvénynél. Ez nagyon gyorsan meg is történt, ráadásul kiemelkedő forgalom mellett emelkedik a szóban forgó papír. A grafikonok is jól festenek: könnyen lehet, hogy a nagy emelkedés még csak most kezdődik el. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Kis plusz Amerikában
0,3 százalék pluszban nyitottak a vezető amerikai részvényindexek. A hangulat továbbra is jó, ma a nagy tech papírok is kezdenek magukhoz térni.
Jóval olcsóbban lehet most megvenni az egykori sztárpapírt - Van még benne potenciál?
Mutatunk egy magyar részvényt, amelynél látszólag minden rendben van, halad a kitűzött, ambiciózus stratégiai céljai felé, mégis különösebb negatív hír nélkül esett közel 30 százalékot az árfolyam három hónap leforgása alatt. Megnéztük, hogy van-e most fantázia a papírban fundamentális és technikai alapon.
Kilőtt a Masterplast árfolyama!
Kiugró forgalommal emelkedik ma a Masterplast árfolyama, a részvény jelenleg 7 százalékos pluszban áll, közel két éve nem látott magasságban.
Részben kiszáll teherautós cégéből a Mercedes
Újabb lépést tesz a Mercedes a költségcsökkentés és a fókuszáltabb működés irányába, részben értékesíti mintegy 12 milliárd eurót érő Daimler Truck részesedését, és a befolyó összeget a részvényeseknek juttatja vissza, írja a Bloomberg. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Nagyot megy a Siemens
Az egyik legfontosabb DAX-komponens, a Siemens árfolyama ma 7 százalékot emelkedett, részben ez húzza felfelé az egész német részvénypiacot. Az emelkedés az után jött, hogy a cég a várakozásoknál erősebb negyedéves számokat közölt, és a menedzsment kifejezetten optimista a kilátásokkal kapcsolatban.
A cég vezérigazgatója szerint a mesterséges intelligencia ipari alkalmazásainak felfutása tartós lendületet ad a vállalat üzletének. Roland Busch úgy látja, hogy az adatközpontok és a gyárautomatizálási megoldások iránti erős kereslet hosszabb távon is fennmaradhat, és az AI nem veszélyt, hanem inkább lehetőséget jelent a cég ipari és szimulációs szoftverei számára.
A társaság az első negyedévben a várakozásokat meghaladó eredményeket közölt. Az ipari üzletág megrendelései 10 százalékkal, 21,4 milliárd euróra nőttek, miközben az ipari profit 15 százalékkal 2,9 milliárd euróra emelkedett. A Digital Industries divízió nyeresége 37 százalékkal ugrott meg, és Kínában 14 százalékos bevételnövekedést ért el, ami a régióban a legerősebb teljesítmény volt. A Smart Infrastructure üzletágban rekord megrendelésállomány alakult ki, az Egyesült Államokban 54 százalékkal bővültek a rendelések, elsősorban az adatközponti beruházások miatt.
A vállalat megemelte a 2026-os üzleti évre vonatkozó egy részvényre jutó eredményvárakozását, és akár 11,1 eurós EPS-sel számol. A teljes éves árbevétel növekedését a 6 és 8 százalék közötti sáv felső felébe várja.
Esik a Rába is
A 4iG mellett a Rába árfolyama is nagyot esett, ma már közel 5 százalék mínuszban is állt. A két részvény esése mögött részben az állhat, hogy a Tisza Párt szombaton meghirdette a programját, amiben többek között az áll, hogy felülvizsgálják a védelmi iparág privatizációját, és megszüntetik az ezzel kapcsolatos nemzetbiztonsági kockázatokat.
Ütik a 4iG-t
Közel 8 százalékot esett ma a 4iG árfolyama, részben technikai hatás is szerepet játszik az esésben, fontos technikai szintek estek el a papírban.
A forgalom magas, a 4iG a 4. legforgalmasabb papír a BÉT-en, közel 850 millió forintnyi papír pörgött le kora délutánig.
Idén már 17 százalékot esett a 4iG árfolyama, miközben a BUX index közel ennyit emelkedett.
Jó formában a magyar piac
Jó a hangulat az európai részvénypiacokon, a magyar tőzsde az élmezőnybe tartozik 0,9 százalékos emelkedéssel. A BUX indexet az OTP és a Magyar Telekom húzza, előbbi 2,3, utóbbi 2,1 százalékot emelkedett. Az OTP a mai emelkedésével közel került a történelmi csúcsához.
Harmadáron lehet megvenni ezt a részvényt, jöhet a gyors 20 százalékos felpattanás!
Újra azon a kritikus árfolyamszinten áll a papír, ahonnan korábban többször is gyors és intenzív emelkedés indult. A grafikon alapján most ismét benne lehet a levegőben akár egy 20 százalékos felpattanás lehetősége, miközben a piac figyelme egyre inkább erre a fordulópontra szegeződik. Egy olyan lehetőséget mutatunk most, amiben benne van a gyors 20 százalékos haszon lehetősége, már több alkalommal pont arról a szintről pattant fel intenzíven az árfolyam, ahol most is áll! Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Tépik a német tőzsdét
Jó napjuk van a német tőzsde nagyágyúinak, pont a nagy indexkomponensek árfolyama emelkedik ma nagyot, emiatt szárnyal a DAX, már 1,2 százalék pluszban áll. A Siemens a gyorsjelentés után 6,3 százalékot emelkedett, a Deutsche Telekom 3,6-ot, az Airbus 1,5-öt.
Optimista kereskedés
Nagyot emelkedtek a nyitás után a vezető nyugat-európai részvényindexek, a német DAX már 1, a francia CAC már 1,2 százalék pluszban áll. Részben vállalati gyorsjelentések húzzák felfelé a piacot, a német tőzsdét a Siemens húzza, a vártnál jobb gyorsjelentése után 6 százalékot emelkedett az árfolyam.
Pluszban a magyar piac
A nyitás után 0,5 százalék pluszba lendült a BUX, mind a 4 blue chip árfolyama emelkedik, élen a Magyar Telekom megy 1,1 százalékos emelkedéssel.
Jól fogynak a méregdrága Birkin táskák, ez húzza a Hermèst
A luxusszektor megtorpanása közepette a Hermès ismét bizonyította ellenálló képességét, a Birkin táskák iránti töretlen keresletnek köszönhetően a vártnál erősebb negyedévet zárt, miközben több versenytársa gyengélkedik, írja a Bloomberg. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Kemény év jön a Mercedesnél, levágják a költségeket, visszavágják az osztalékot
Nehéz év elé néz a Mercedes, a német prémiumgyártó szerint idén legjobb esetben is stagnálhatnak a marzsok, miközben a kínai verseny és a vámok egyaránt nyomás alatt tartják az eredményességet, írja a Bloomberg. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Kína bezárja a kiskaput, vége az extrém olcsó autóknak!
A kínai hatóságok új, szigorú irányelvekkel léptek fel az autóiparban évek óta tartó árháború ellen, és megtiltották, hogy a gyártók önköltségi ár alatt értékesítsenek járműveket, írja a Bloomberg.
Jó a hangulat az ázsiai piacokon
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékot esett, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,3 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,32 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,96 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,05 százalékos pluszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,73 százalékot emelkedhet, a CAC 1,22 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,18 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,29 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,32 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,21 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma itthon a KSH reggeli inflációs jelentése lesz a fókuszban, ami eldöntheti az MNB kamatpályájának sorsát és a forint rövid távú irányát. Nemzetközi téren a britek GDP-adata és ipari termelése indítja a napot, délután pedig az amerikai heti friss munkanélküli segélykérelmek száma ad újabb impulzust a piacoknak.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 16,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,2 százalékos eséssel a Nasdaq index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 29,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 9,6 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 16,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|50 121,4
|-0,1%
|1,3%
|1,2%
|4,3%
|12,4%
|59,5%
|S&P 500
|6 941,47
|0,0%
|0,9%
|-0,4%
|1,4%
|14,4%
|77,2%
|Nasdaq
|25 201,26
|0,3%
|1,2%
|-2,2%
|-0,2%
|16,2%
|83,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|57 650,54
|0,0%
|6,2%
|11,0%
|14,5%
|48,6%
|95,0%
|Hang Seng
|27 266,38
|0,3%
|1,6%
|3,9%
|6,4%
|28,0%
|-9,6%
|CSI 300
|4 713,82
|-0,2%
|0,3%
|-0,9%
|1,8%
|21,4%
|-18,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 856,15
|-0,5%
|1,0%
|-1,6%
|1,5%
|12,8%
|77,0%
|CAC
|8 313,24
|-0,2%
|0,6%
|-0,6%
|2,0%
|3,5%
|46,6%
|FTSE
|10 472,11
|1,1%
|0,7%
|3,4%
|5,4%
|19,3%
|60,4%
|FTSE MIB
|46 510,83
|-0,6%
|-0,3%
|1,7%
|3,5%
|23,8%
|99,6%
|IBEX
|18 044,5
|-0,4%
|-0,3%
|2,2%
|4,3%
|41,3%
|124,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|129 447,9
|-0,7%
|-2,9%
|11,1%
|16,6%
|47,6%
|196,4%
|ATX
|5 807,55
|1,5%
|1,0%
|7,5%
|9,0%
|47,5%
|94,7%
|PX
|2 722,33
|-1,1%
|-2,9%
|-1,0%
|1,4%
|40,3%
|158,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 550
|-0,4%
|-2,6%
|10,8%
|15,5%
|65,0%
|203,7%
|Mol
|3 800
|-1,8%
|-7,5%
|18,8%
|29,3%
|28,4%
|71,5%
|Richter
|11 700
|0,0%
|1,8%
|13,8%
|18,6%
|7,0%
|36,5%
|Magyar Telekom
|1 964
|-1,0%
|-3,0%
|5,5%
|9,6%
|39,1%
|386,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|64,8
|0,9%
|0,4%
|9,9%
|13,2%
|-12,0%
|11,3%
|Brent
|69,41
|0,8%
|-0,2%
|9,5%
|14,1%
|-10,4%
|13,4%
|Arany
|5 056,85
|0,8%
|2,5%
|12,3%
|16,9%
|74,0%
|175,3%
|Devizák
|EURHUF
|379,5
|0,3%
|-0,1%
|-1,6%
|-1,2%
|-5,9%
|6,1%
|USDHUF
|319,9966
|0,8%
|-0,6%
|-3,4%
|-2,1%
|-18,0%
|8,5%
|GBPHUF
|435,4250
|0,4%
|-0,8%
|-2,0%
|-1,2%
|-10,0%
|6,8%
|EURUSD
|1,1860
|-0,5%
|0,5%
|1,9%
|1,0%
|14,7%
|-2,2%
|USDJPY
|154,2150
|0,0%
|-1,6%
|-2,3%
|-1,6%
|1,1%
|47,2%
|GBPUSD
|1,3633
|-0,3%
|-0,2%
|1,6%
|1,4%
|9,9%
|-1,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|67 053
|-2,5%
|-8,2%
|-25,9%
|-24,4%
|-30,0%
|39,7%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,18
|0,8%
|-2,4%
|0,2%
|0,3%
|-8,0%
|266,4%
|10 éves német állampapírhozam
|2,76
|-0,3%
|-2,3%
|-2,6%
|-3,7%
|14,7%
|-663,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,64
|0,9%
|1,8%
|-1,8%
|-3,3%
|-1,9%
|180,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Sy
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Új vezetők kerültek a BYD Magyarország élére
Magyar szakember is van köztük.
Katolikus részvényindexeket indít a Vatikán bankja és a Morningstar
Az európai változatban benne lesz az ASML, az SAP és a Deutsche Telekom is.
Az 1 millió forintos fizetés elérése gyerekjáték?
Itt vannak a friss béradatok.
Szijjártó Péter: 15 milliárdot ad a kormány egy kaposvári beruházásra, 400 új munkahely jön létre
45 milliárdból ruház be a Kométa.
Váratlan felismerés: sorra rúghatják ki a dolgozókat, a Covid-járványnál súlyosabb pusztítását okozhat az AI
Ez nem jóslat, figyelmeztetés.
Belenyúl Brüsszel a bankok működésébe, Amerikával kell felvenniük a versenyt
Konzultációt indít az Európai Bizottság az uniós bankszektor versenyképességéről.
Visszatérhet a közéletbe Angela Merkel
Fontos tisztségre jelölnék.
Peking megvillantotta a legújabb szuperdrónját: a jövőben ez lehet a tengeri hadviselés csúcsa
Sorban állnak az országok.
Valentin-napi hidegzuhany: hamarabb beszélünk a szexről, mint a bankszámlánkról
Gyertyafény, romantikus vacsora, egy kis ajándék. Valentin-napon minden a szerelemről, az intimitásról és a jövőbeli tervekről szól. De van egy téma, ami még a hálószobatitkoknál is nagyobb
Intelligens vákuumos hulladékgyűjtés Bergen belvárosában
Bergen vákuumtechnológiás Bossnett rendszere föld alatti csőhálózaton keresztül végzi a hulladékgyűjtést sűrűn beépített városi környezetben.
Elúszott a család vagyona, a város vette kezébe az első tőzsdét
Egy kis fogadóban nyitott informális piactérből szép lassan egy nyüzsgő, önjáró intézmény fejlődött, ahol pénzügyi innovációk sora valósult meg. A tőzsde történetéről szóló cikkso
A pneumatikus hulladékgyűjtő rendszerek
A modern nagyvárosokban terjedő pneumatikus rendszerek vákuum segítségével, föld alatti csőhálózaton keresztül szállítják el a hulladékot a gyűjtőpontokra.
A pénzügyi nihilizmus a legrosszabbkor üti fel a fejét
"Az értelmetlen tartalékképzés helyett csak élvezd a játékot, amíg van zsetonod" - jött a tanács még a londoni befektetési bankártól is. Ez a pénzügyi nihilizmus,... The post A pénzügyi
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú gondolkodás esetében a profik keze sokszor meg lehet kötve. Ez tovább erősíti... The post
Új transzferár-korszak: Megjelent a végleges rendelet
A transzferárazás hazai szabályozása 2026 elején szintet lépett. A 2025. december 23-án kihirdetett és 2026. január 23-án hatályba lépett 45/2025. (XII. 23.) NGM rendelet nem csupán a korábbi
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
Ismét megszólalt az elnök.
"Elzárták a Brüsszeli csapot, megállt a magyar GDP" – biztos, hogy így van?
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.
Túlhúzták a forintot, vagy van még benne erő?
Hol áll meg az árfolyam?