Elromlott a hangulat Amerikában, ismét ütötték a szoftvercégeket, estek a nemesfémek is

Az egyik legfontosabb DAX-komponens, a Siemens árfolyama ma 7 százalékot emelkedett, részben ez húzza felfelé az egész német részvénypiacot. Az emelkedés az után jött, hogy a cég a várakozásoknál erősebb negyedéves számokat közölt, és a menedzsment kifejezetten optimista a kilátásokkal kapcsolatban.

A cég vezérigazgatója szerint a mesterséges intelligencia ipari alkalmazásainak felfutása tartós lendületet ad a vállalat üzletének. Roland Busch úgy látja, hogy az adatközpontok és a gyárautomatizálási megoldások iránti erős kereslet hosszabb távon is fennmaradhat, és az AI nem veszélyt, hanem inkább lehetőséget jelent a cég ipari és szimulációs szoftverei számára.

A társaság az első negyedévben a várakozásokat meghaladó eredményeket közölt. Az ipari üzletág megrendelései 10 százalékkal, 21,4 milliárd euróra nőttek, miközben az ipari profit 15 százalékkal 2,9 milliárd euróra emelkedett. A Digital Industries divízió nyeresége 37 százalékkal ugrott meg, és Kínában 14 százalékos bevételnövekedést ért el, ami a régióban a legerősebb teljesítmény volt. A Smart Infrastructure üzletágban rekord megrendelésállomány alakult ki, az Egyesült Államokban 54 százalékkal bővültek a rendelések, elsősorban az adatközponti beruházások miatt.

A vállalat megemelte a 2026-os üzleti évre vonatkozó egy részvényre jutó eredményvárakozását, és akár 11,1 eurós EPS-sel számol. A teljes éves árbevétel növekedését a 6 és 8 százalék közötti sáv felső felébe várja.