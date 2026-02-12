Jól fogynak a méregdrága Birkin táskák, ez húzza a Hermèst

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A Hermès árbevétele a negyedik negyedévben 9,8 százalékkal nőtt, ami felülmúlta az elemzők 8,2 százalékos várakozását.

A működési eredmény szintén meghaladta a becsléseket. A teljesítmény mögött elsősorban a legendás Birkin táskák iránti stabil és erős kereslet áll, amelyek hosszú várólistákkal és folyamatos áremelésekkel tartják fenn az exkluzivitást.

A vállalat jobban átvészelte a luxuscikkek iránti kereslet globális lassulását, mint több versenytársa, köztük a LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE. A Hermès üzleti modellje a szűkösségre és a legtehetősebb ügyfélkör kiszolgálására épül, így kevésbé függ az úgynevezett aspirációs vásárlóktól, akik a járvány utáni fellendülést követően visszafogták költéseiket. A cég ezzel elkerülte azt az erőteljesebb visszaesést, amely a szektor több szereplőjét is érintette.

A negyedévben a parfüm és szépségápolási üzletág kivételével minden divízió a vártnál jobban teljesített, utóbbinál 14,6 százalékos forgalomcsökkenést mértek. A menedzsment az idei évben átlagosan 5-6 százalék közötti áremelést hajtott végre.

Miközben a luxusipar egészére vonatkozó kilátások bizonytalanok, és több szereplő óvatos hangot üt meg az évvel kapcsolatban, a Hermès továbbra is a szektor egyik legstabilabb szereplőjének számít, amely a márka erejére, a korlátozott kínálatra és az árazási fegyelemre építve védi meg profitabilitását.

A Hermès árfolyama idén stagnál.

