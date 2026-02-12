  • Megjelenítés
Kilőtt a Masterplast árfolyama!
Kilőtt a Masterplast árfolyama!

Kiugró forgalommal emelkedik ma a Masterplast árfolyama, a részvény jelenleg 7 százalékos pluszban áll, közel két éve nem látott magasságban.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Valóságos raliba kezdett ma a Masterplast árfolyama, 7 százalékos pluszban áll jelenleg a részvény, 2024 márciusa óta nem látott szinten.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A forgalom is kiemelkedő, több mint 400 millió forint értékben cseréltek gazdát eddig részvények, ami az áltagos teljes napi forgalom négyszerese, és napközben volt, hogy a magyar tőzsde 5 legforgalmasabb papírja közé befért.

A részvény egy 2021 óta tartó csökkenő trendből törhet ki ezzel.

Friss fundamentális hír nem látott napvilágot a Masterplasttal kapcsolatban, a befektetők már a közelgő gyorsjelentésre spekulálhatnak, február 26-án teszi közzé negyedik negyedéves számait a vállalat.

Ugrik az OTP és a Magyar Telekom

Jóval olcsóbban lehet most megvenni a sztárpapírt - Van még benne potenciál?

A világ legnagyobb munkavállalói juttatási hálózatát hozza létre a Generali

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

