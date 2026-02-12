Kilőtt a Masterplast árfolyama!

Valóságos raliba kezdett ma a Masterplast árfolyama, 7 százalékos pluszban áll jelenleg a részvény, 2024 márciusa óta nem látott szinten.
A forgalom is kiemelkedő, több mint 400 millió forint értékben cseréltek gazdát eddig részvények, ami az áltagos teljes napi forgalom négyszerese, és napközben volt, hogy a magyar tőzsde 5 legforgalmasabb papírja közé befért.
A részvény egy 2021 óta tartó csökkenő trendből törhet ki ezzel.
Friss fundamentális hír nem látott napvilágot a Masterplasttal kapcsolatban, a befektetők már a közelgő gyorsjelentésre spekulálhatnak, február 26-án teszi közzé negyedik negyedéves számait a vállalat.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
