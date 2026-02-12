  • Megjelenítés
Nagy bajban egy magyar gyár: leállt a termelés, fűtetlen a telephely, létszámleépítést kezdtek
Üzlet

Nagy bajban egy magyar gyár: leállt a termelés, fűtetlen a telephely, létszámleépítést kezdtek

Portfolio
Súlyos bérfizetési elmaradások mellett 83 dolgozót bocsátott el csoportos létszámleépítéssel a sajóbábonyi SPL Europe Kft., az ügyben eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal több szabálytalanságot is megállapított - jelentette a boon.hu.

A válságba jutott, indiai tulajdonú vegyipari vállalatnál, az SPL Europe Kft.-nél tavaly szeptembertől fokozatosan leállt a termelés. A sajóbábonyi üzem telephelyén októbertől megszűnt a gázszolgáltatás, így azóta sem fűtés, sem melegvíz nincs az épületekben – írja a lap.

Több részlegen állásidőt rendeltek el, ami jelentős jövedelemkiesést okozott a dolgozóknak, mivel erre az időszakra csak az alapbérük járt.

A foglalkoztatotti létszám az elmúlt hónapokban drasztikusan visszaesett: júliusban még 191 munkavállaló dolgozott a cégnél, szeptemberre ez a szám 175-re csökkent. A január végén bejelentett tömeges elbocsátások után már csak mintegy húsz fő maradt az üzemben, akik főleg őrzési és alapvető felügyeleti feladatokat látnak el.

A lapnak nyilatkozó dolgozók szerint már 2025 októberében is csak több részletben tudták elutalni a béreket, az azután a hónap után járó fizetés csak decemberben érkezett meg. A decemberi bér felét 2026. február 4-én utalták."

Még több Üzlet

A világ legnagyobb munkavállalói juttatási hálózatát hozza létre a Generali

Ugrik az OTP és a Magyar Telekom

Hatalmas tranzakció a pénzügyi szektorban, 2500 milliárd dolláros vagyonkezelő születik

További rendellenesség, hogy a munkabéreket nem közvetlenül a munkáltató, az SPL Europe Kft., hanem egy Sirius Product Kft. nevű társaság utalta a dolgozóknak; az átutalások közleményében "SPL Europe munkabér" megjelölés szerepelt.

A 2019 óta a Shiva Pharmachem Ltd. indiai vegyipari csoport tulajdonában lévő magyar leányvállalat az elmúlt két évben jelentős veszteségeket halmozott fel. A munkavállalók információi szerint a cég tartozásállománya a bankhitelekkel együtt eléri a 16 milliárd forintot.

A kormányhivatal tájékoztatása szerint a társaság 2026. január 30-án jelentette be csoportos létszámleépítési szándékát. Hangsúlyozták, hogy az érintett munkavállalók munkaügyi perben érvényesíthetik munkajogi igényeiket. Jelezték, hogy a vármegyében idén januárban összesen 998 új álláshelyet jelentettek be, átképzési programokkal tudnak segíteni a dolgozóknak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Bejelentette Trump embere: minden szankciót eltörölnek, ömölhet a piacra az orosz olaj – Egyetlen dolgot kér cserébe Amerika
Kína bezárja a kiskaput, vége az extrém olcsó autóknak!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility