Nagy bajban egy magyar gyár: leállt a termelés, fűtetlen a telephely, létszámleépítést kezdtek

A válságba jutott, indiai tulajdonú vegyipari vállalatnál, az SPL Europe Kft.-nél tavaly szeptembertől fokozatosan leállt a termelés. A sajóbábonyi üzem telephelyén októbertől megszűnt a gázszolgáltatás, így azóta sem fűtés, sem melegvíz nincs az épületekben – írja a lap.

Több részlegen állásidőt rendeltek el, ami jelentős jövedelemkiesést okozott a dolgozóknak, mivel erre az időszakra csak az alapbérük járt.

A foglalkoztatotti létszám az elmúlt hónapokban drasztikusan visszaesett: júliusban még 191 munkavállaló dolgozott a cégnél, szeptemberre ez a szám 175-re csökkent. A január végén bejelentett tömeges elbocsátások után már csak mintegy húsz fő maradt az üzemben, akik főleg őrzési és alapvető felügyeleti feladatokat látnak el.

A lapnak nyilatkozó dolgozók szerint már 2025 októberében is csak több részletben tudták elutalni a béreket, az azután a hónap után járó fizetés csak decemberben érkezett meg. A decemberi bér felét 2026. február 4-én utalták."

További rendellenesség, hogy a munkabéreket nem közvetlenül a munkáltató, az SPL Europe Kft., hanem egy Sirius Product Kft. nevű társaság utalta a dolgozóknak; az átutalások közleményében "SPL Europe munkabér" megjelölés szerepelt.

A 2019 óta a Shiva Pharmachem Ltd. indiai vegyipari csoport tulajdonában lévő magyar leányvállalat az elmúlt két évben jelentős veszteségeket halmozott fel. A munkavállalók információi szerint a cég tartozásállománya a bankhitelekkel együtt eléri a 16 milliárd forintot.

A kormányhivatal tájékoztatása szerint a társaság 2026. január 30-án jelentette be csoportos létszámleépítési szándékát. Hangsúlyozták, hogy az érintett munkavállalók munkaügyi perben érvényesíthetik munkajogi igényeiket. Jelezték, hogy a vármegyében idén januárban összesen 998 új álláshelyet jelentettek be, átképzési programokkal tudnak segíteni a dolgozóknak.

