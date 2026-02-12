Programkódot író szolgákat teremtett a mesterséges intelligencia

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

A minionok teljesen önállóan, közvetlen emberi beavatkozás nélkül dolgoznak. Egy tipikus feladat egy Slack-üzenettel indul, és egy ellenőrzésre kész kódmódosítással ér véget. A fejlesztő egyszerűen megjelöl egy Slack-beszélgetést, röviden leírja a feladatot, a minion pedig hozzáfér a teljes szálhoz és az összes megosztott linkhez.

A végeredményt végül emberek ellenőrzik, de magát a kódot teljes egészében a gép írja.

A mérnökök gyakran egyszerre több miniont is futtatnak, így párhuzamosan több feladaton tudnak haladni. A cég szerint a fejlesztők továbbra is használhatnak külső eszközöket, például a Claude-ot, de a legszűkösebb erőforrás továbbra is a fejlesztői figyelem. Az önállóan futó ügynökök éppen ezen a szűk keresztmetszeten enyhítenek.

A Stripe közben egy részvény-visszavásárlási programon dolgozik, amely akár 140 milliárd dolláros cégértékelést is eredményezhet. Ez jelentős ugrás lenne a szeptemberben jelzett 107 milliárd dollárhoz képest. A vállalat 2023 óta nem vont be friss tőkét, de több alkalommal is lehetőséget adott dolgozóinak részvényeik eladására. John Collison, a cég elnöke a közelmúltban azt mondta, hogy a tőzsdei bevezetéssel egyelőre nem sietnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images