Új biztonsági eszközök kerülnek az autókba: az EU előírása sok mindent megváltoztat a közlekedésben

Az unió már korábban is előírt bizonyos biztonsági funkciókat az újonnan értékesített járművekben. Két éve vált kötelezővé többek között
- az automatikus vészfékrendszer (vészfékasszisztens),
- a sávtartó rendszer,
- a guminyomás-ellenőrző rendszer és
- az intelligens sebességasszisztens (ISA) beépítése.
Ugyancsak előírás lett az alkoholos indításgátló (alkoholzár) későbbi felszerelhetőségének műszaki előkészítése.
A 2026. július 7-én életbe lépő új szabályozást az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa fogadta el
GSR2 (General Safety Regulation 2, általános járműbiztonsági rendelet) néven. A rendelet jelentősen kibővíti a kötelező biztonsági berendezések listáját. Fontos változás, hogy az előírások minden, a határidő után forgalomba helyezett járműre vonatkoznak majd, függetlenül azok gyártási időpontjától.
Az intelligens sebességasszisztens (ISA) működése során felismeri a közúti jelzőtáblákat, és GPS-információk segítségével azonosítja az aktuális sebességhatárokat. A rendszer minden indításkor automatikusan aktiválódik, és hangjelzéssel vagy a gázpedál fokozott ellenállásával hívja fel a vezető figyelmét a megengedett sebesség túllépésére.
Valamennyi járműbe be kell építeni az eseményadat-rögzítőt (event data recorder, EDR), amelyet gyakran feketedobozként emlegetnek. Ez az eszköz rögzíti a jármű sebességét, valamint a fékezés időpontját és intenzitását, így lehetővé teszi a balesetek körülményeinek pontos utólagos elemzését.
Jelentős fejlesztésen mennek keresztül a fáradtság- és figyelemfigyelő rendszerek. A következő generációs megoldások kamerák és szenzorok segítségével követik nyomon a vezető tekintetének irányát, viselkedését, valamint a kormány és a pedálok használatát. Ezek az eszközök már nemcsak az elálmosodást képesek felismerni, hanem
azt is érzékelik, ha a sofőr telefonját használja, vagy más tevékenységgel van elfoglalva vezetés közben.
A vészfékjelzés (ESS) intenzív lassítás esetén villogó féklámpákkal figyelmeztet, ezzel csökkentve a ráfutásos balesetek kockázatát. A tolatást segítő berendezések – amelyek radarból és kamerából állnak – hátramenetbe kapcsoláskor automatikusan működésbe lépnek, és vizuális, valamint hangjelzésekkel figyelmeztetnek az esetleges akadályokra.
A sávtartó asszisztens (LKA) megakadályozza a sáv irányjelzés nélküli elhagyását, szükség esetén visszakormányozza a járművet. A sofőr természetesen felülbírálhatja a rendszert irányjelző használatával vagy határozott kormánymozdulattal.
Az előírások hátterében az Európai Unió Vision Zero (Zéró Vízió) programja áll, amelynek célja, hogy 2050-re megszűnjenek a halálos kimenetelű közúti balesetek az unió területén. A statisztikai adatok alapján a balesetek mintegy 90 százaléka emberi mulasztásra – gyorshajtásra, alkoholos befolyásoltságra, kimerültségre vagy figyelmetlenségre – vezethető vissza. Az Európai Bizottság számításai szerint a fejlett vezetéstámogató technológiák alkalmazásával ezeknek
a baleseteknek akár 30–50 százaléka megelőzhető lehet,
mivel a rendszerek folyamatosan és párhuzamosan képesek több biztonsági szempontot is monitorozni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
