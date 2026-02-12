  • Megjelenítés
Új biztonsági eszközök kerülnek az autókba: az EU előírása sok mindent megváltoztat a közlekedésben
Üzlet

Új biztonsági eszközök kerülnek az autókba: az EU előírása sok mindent megváltoztat a közlekedésben

Portfolio
Az Európai Unió 2026 júliusától szigorúbb biztonsági előírásokat vezet be az új autók forgalomba helyezésénél. A GSR2, azaz az általános járműbiztonsági rendelet értelmében számos vezetéstámogató rendszer beépítése válik kötelezővé, amelyek célja a közúti balesetek számának drasztikus csökkentése - írta meg a vezess.hu.
AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Az unió már korábban is előírt bizonyos biztonsági funkciókat az újonnan értékesített járművekben. Két éve vált kötelezővé többek között

  • az automatikus vészfékrendszer (vészfékasszisztens),
  • a sávtartó rendszer,
  • a guminyomás-ellenőrző rendszer és
  • az intelligens sebességasszisztens (ISA) beépítése.

Ugyancsak előírás lett az alkoholos indításgátló (alkoholzár) későbbi felszerelhetőségének műszaki előkészítése.

A 2026. július 7-én életbe lépő új szabályozást az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa fogadta el

GSR2 (General Safety Regulation 2, általános járműbiztonsági rendelet) néven. A rendelet jelentősen kibővíti a kötelező biztonsági berendezések listáját. Fontos változás, hogy az előírások minden, a határidő után forgalomba helyezett járműre vonatkoznak majd, függetlenül azok gyártási időpontjától.

Még több Üzlet

Elromlott a hangulat Amerikában, ismét ütik a szoftvercégeket

Új vezetők kerültek a BYD Magyarország élére

Szijjártó Péter: 15 milliárdot ad a kormány egy kaposvári beruházásra, 400 új munkahely jön létre

Az intelligens sebességasszisztens (ISA) működése során felismeri a közúti jelzőtáblákat, és GPS-információk segítségével azonosítja az aktuális sebességhatárokat. A rendszer minden indításkor automatikusan aktiválódik, és hangjelzéssel vagy a gázpedál fokozott ellenállásával hívja fel a vezető figyelmét a megengedett sebesség túllépésére.

Valamennyi járműbe be kell építeni az eseményadat-rögzítőt (event data recorder, EDR), amelyet gyakran feketedobozként emlegetnek. Ez az eszköz rögzíti a jármű sebességét, valamint a fékezés időpontját és intenzitását, így lehetővé teszi a balesetek körülményeinek pontos utólagos elemzését.

Jelentős fejlesztésen mennek keresztül a fáradtság- és figyelemfigyelő rendszerek. A következő generációs megoldások kamerák és szenzorok segítségével követik nyomon a vezető tekintetének irányát, viselkedését, valamint a kormány és a pedálok használatát. Ezek az eszközök már nemcsak az elálmosodást képesek felismerni, hanem

azt is érzékelik, ha a sofőr telefonját használja, vagy más tevékenységgel van elfoglalva vezetés közben.

A vészfékjelzés (ESS) intenzív lassítás esetén villogó féklámpákkal figyelmeztet, ezzel csökkentve a ráfutásos balesetek kockázatát. A tolatást segítő berendezések – amelyek radarból és kamerából állnak – hátramenetbe kapcsoláskor automatikusan működésbe lépnek, és vizuális, valamint hangjelzésekkel figyelmeztetnek az esetleges akadályokra.

A sávtartó asszisztens (LKA) megakadályozza a sáv irányjelzés nélküli elhagyását, szükség esetén visszakormányozza a járművet. A sofőr természetesen felülbírálhatja a rendszert irányjelző használatával vagy határozott kormánymozdulattal.

Az előírások hátterében az Európai Unió Vision Zero (Zéró Vízió) programja áll, amelynek célja, hogy 2050-re megszűnjenek a halálos kimenetelű közúti balesetek az unió területén. A statisztikai adatok alapján a balesetek mintegy 90 százaléka emberi mulasztásra – gyorshajtásra, alkoholos befolyásoltságra, kimerültségre vagy figyelmetlenségre – vezethető vissza. Az Európai Bizottság számításai szerint a fejlett vezetéstámogató technológiák alkalmazásával ezeknek

a baleseteknek akár 30–50 százaléka megelőzhető lehet,

mivel a rendszerek folyamatosan és párhuzamosan képesek több biztonsági szempontot is monitorozni.

Kapcsolódó cikkünk

Elon Musk elhozta az önvezető Teslákat Budapestre - Hamarosan sokkal több lehet belőlük az utakon

Elon Musk szerint már jövő hónapban engedélyezhetik Európában a Tesla önvezető szoftverét

Nagy változás jön a Teslánál!

Dimenzióváltás a Suzukinál: megérkezett az első teljesen elektromos modell, az eVitara

Itt a nagy bejelentés: újabb techóriás robbanna be az elektromos autók piacára

Újabb fronton támad Kína, jövőre már prémiumautókkal tarolhatják le az európai piacot

Beszáll a Bolt az önvezető járművekbe: jövőre indulnak az európai tesztek

Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti

Piros lámpán hajtottak át és forgalommal szemben haladtak önvezető Teslák - Autók millióit vizsgálja a hatóság

Újabb kínai autómárka érkezett Magyarországra

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Dühöng a Kreml: "van egy európai ország, amelyik mindenkinél jobban akadályozza a béketárgyalásokat"
Elromlott a hangulat Amerikában, ismét ütik a szoftvercégeket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility