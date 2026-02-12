Új biztonsági eszközök kerülnek az autókba: az EU előírása sok mindent megváltoztat a közlekedésben

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

Az unió már korábban is előírt bizonyos biztonsági funkciókat az újonnan értékesített járművekben. Két éve vált kötelezővé többek között

az automatikus vészfékrendszer (vészfékasszisztens),

a sávtartó rendszer,

a guminyomás-ellenőrző rendszer és

az intelligens sebességasszisztens (ISA) beépítése.

Ugyancsak előírás lett az alkoholos indításgátló (alkoholzár) későbbi felszerelhetőségének műszaki előkészítése.

A 2026. július 7-én életbe lépő új szabályozást az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa fogadta el

GSR2 (General Safety Regulation 2, általános járműbiztonsági rendelet) néven. A rendelet jelentősen kibővíti a kötelező biztonsági berendezések listáját. Fontos változás, hogy az előírások minden, a határidő után forgalomba helyezett járműre vonatkoznak majd, függetlenül azok gyártási időpontjától.

Az intelligens sebességasszisztens (ISA) működése során felismeri a közúti jelzőtáblákat, és GPS-információk segítségével azonosítja az aktuális sebességhatárokat. A rendszer minden indításkor automatikusan aktiválódik, és hangjelzéssel vagy a gázpedál fokozott ellenállásával hívja fel a vezető figyelmét a megengedett sebesség túllépésére.

Valamennyi járműbe be kell építeni az eseményadat-rögzítőt (event data recorder, EDR), amelyet gyakran feketedobozként emlegetnek. Ez az eszköz rögzíti a jármű sebességét, valamint a fékezés időpontját és intenzitását, így lehetővé teszi a balesetek körülményeinek pontos utólagos elemzését.

Jelentős fejlesztésen mennek keresztül a fáradtság- és figyelemfigyelő rendszerek. A következő generációs megoldások kamerák és szenzorok segítségével követik nyomon a vezető tekintetének irányát, viselkedését, valamint a kormány és a pedálok használatát. Ezek az eszközök már nemcsak az elálmosodást képesek felismerni, hanem

azt is érzékelik, ha a sofőr telefonját használja, vagy más tevékenységgel van elfoglalva vezetés közben.

A vészfékjelzés (ESS) intenzív lassítás esetén villogó féklámpákkal figyelmeztet, ezzel csökkentve a ráfutásos balesetek kockázatát. A tolatást segítő berendezések – amelyek radarból és kamerából állnak – hátramenetbe kapcsoláskor automatikusan működésbe lépnek, és vizuális, valamint hangjelzésekkel figyelmeztetnek az esetleges akadályokra.

A sávtartó asszisztens (LKA) megakadályozza a sáv irányjelzés nélküli elhagyását, szükség esetén visszakormányozza a járművet. A sofőr természetesen felülbírálhatja a rendszert irányjelző használatával vagy határozott kormánymozdulattal.

Az előírások hátterében az Európai Unió Vision Zero (Zéró Vízió) programja áll, amelynek célja, hogy 2050-re megszűnjenek a halálos kimenetelű közúti balesetek az unió területén. A statisztikai adatok alapján a balesetek mintegy 90 százaléka emberi mulasztásra – gyorshajtásra, alkoholos befolyásoltságra, kimerültségre vagy figyelmetlenségre – vezethető vissza. Az Európai Bizottság számításai szerint a fejlett vezetéstámogató technológiák alkalmazásával ezeknek

a baleseteknek akár 30–50 százaléka megelőzhető lehet,

mivel a rendszerek folyamatosan és párhuzamosan képesek több biztonsági szempontot is monitorozni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images